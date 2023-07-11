Избыточное свертывание

Большинство наследственных расстройств становится причиной повышенного риска образования сгустков крови только после достижения ранней стадии полового созревания, хотя сгустки крови могут формироваться в любом возрасте.

Симптомы могут быть различны в зависимости от локализации сгустка крови. Сгусток крови в ноге (так называемый тромбоз глубоких вен) вызывает боль в голени или бедре, а также повышение температуры, покраснение и отек ноги. Если сгусток крови перемещается в легкие (так называемая тромбоэмболия легочной артерии), у пациента возникает одышка и боль в груди (часто провоцируемая дыханием).

После того, как в глубоких венах образуется несколько таких тромбов, могут наблюдаться более серьезные отеки и изменение цвета кожи (хроническая недостаточность глубоких вен). В некоторых случаях тромбы образуются в поверхностных венах (вены, располагающиеся возле поверхности кожи) нижних конечностей (тромбофлебит поверхностных вен), вызывая боль и покраснение. Реже тромбы могут образовываться в венах верхних конечностей, брюшных венах, а также венах, расположенных внутри черепа. К образованию сгустков в венах или артериях может приводить антифосфолипидный синдром.

Если тромбы препятствуют току крови в артериях, нарушается кровоснабжение ткани, что может приводить к их повреждению или разрушению и развитию инфаркта миокарда или инсульта. Сгустки в артериях ног или рук вызывают похолодание, боль и иногда онемение ног или рук.

У женщин нарушения свертываемости крови могут приводить к рецидивирующим выкидышам.