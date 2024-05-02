Общие сведения о тромбоцитопении

Тромбоцитопению могут вызывать многие заболевания, однако все они делятся на 3 основные категории:

Вырабатывается слишком мало тромбоцитов

Разрушается слишком большое количество тромбоцитов

Слишком много тромбоцитов захватывается селезенкой

Тромбоцитопения может возникать в том случае, если костный мозг не вырабатывает достаточного количества тромбоцитов, как это происходит при лейкозе и других заболеваниях костного мозга.

Инфекции, вызванные вирусом гепатита C, вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ, вирус, вызывающий синдром приобретенного иммунодефицита [СПИД]), вирусом Эпштейна-Барр (возбудитель мононуклеоза) и многими другими вирусами, могут приводить к тромбоцитопении.

Тромбоциты могут улавливаться увеличенной селезенкой (как в случае цирроза печени, миелофиброза или болезни Гоше), что приводит к снижению количества тромбоцитов в кровотоке.

Концентрация тромбоцитов в крови может снижаться при массивном переливании эритроцитарной массы.

Наконец, организм может расходовать или разрушать слишком большое количество тромбоцитов, как это происходит при многих расстройствах. Три наиболее серьезных из них — это иммунная тромбоцитопения, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура и гемолитико-уремический синдром.

Определенные препараты и вещества, такие как гепарин, некоторые антибиотики, этанол, противоопухолевые препараты и хинин, также могут вызывать тромбоцитопению. Лекарственно-индуцированная тромбоцитопения может возникать в результате:

сниженной выработки тромбоцитов костным мозгом (вследствие токсического действия на костный мозг);

усиленного разрушения тромбоцитов (иммуноопосредованная тромбоцитопения).