Общие сведения о тромбоцитопении

Тромбоцитопения — это низкий уровень тромбоцитов в крови, который приводит к повышению риска кровотечения.
Тромбоцитопения возникает в том случае, если костный мозг производит слишком мало тромбоцитов, или в том случае, если слишком много тромбоцитов разрушается или скапливается в увеличенной селезенке.
Появляются кожные кровотечения и синяки.
Для установления диагноза и выявления причины назначают анализы крови.
Иногда требуется лечение (например, переливание тромбоцитов, преднизон, препараты для повышения выработки тромбоцитов или удаление селезенки).
(См. также Общие сведения о заболеваниях тромбоцитов).
Тромбоциты — это клетки, вырабатываемые в костном мозге, циркулирующие в кровотоке и способствующие свертыванию крови. Обычно в крови содержится примерно 140 000–440 000 тромбоцитов на микролитр (от 140 до 440 × 109 на литр). Если количество тромбоцитов сокращается до уровня ниже примерно 50 000 тромбоцитов на микролитр крови (50 × 109 на литр), кровотечение может возникать даже в результате относительно незначительных повреждений. Тем не менее наиболее серьезный риск кровотечения в большинстве случаев возникает только при падении количества тромбоцитов до уровня ниже 10 000–20 000 на микролитр крови (от 10 до 20 × 109 на литр). Это очень низкий уровень, при котором кровотечение может возникать без каких-либо заметных повреждений.
Причины тромбоцитопении
Тромбоцитопению могут вызывать многие заболевания, однако все они делятся на 3 основные категории:
Вырабатывается слишком мало тромбоцитов
Разрушается слишком большое количество тромбоцитов
Слишком много тромбоцитов захватывается селезенкой
Тромбоцитопения может возникать в том случае, если костный мозг не вырабатывает достаточного количества тромбоцитов, как это происходит при лейкозе и других заболеваниях костного мозга.
Инфекции, вызванные вирусом гепатита C, вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ, вирус, вызывающий синдром приобретенного иммунодефицита [СПИД]), вирусом Эпштейна-Барр (возбудитель мононуклеоза) и многими другими вирусами, могут приводить к тромбоцитопении.
Тромбоциты могут улавливаться увеличенной селезенкой (как в случае цирроза печени, миелофиброза или болезни Гоше), что приводит к снижению количества тромбоцитов в кровотоке.
Концентрация тромбоцитов в крови может снижаться при массивном переливании эритроцитарной массы.
Наконец, организм может расходовать или разрушать слишком большое количество тромбоцитов, как это происходит при многих расстройствах. Три наиболее серьезных из них — это иммунная тромбоцитопения, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура и гемолитико-уремический синдром.
Определенные препараты и вещества, такие как гепарин, некоторые антибиотики, этанол, противоопухолевые препараты и хинин, также могут вызывать тромбоцитопению. Лекарственно-индуцированная тромбоцитопения может возникать в результате:
сниженной выработки тромбоцитов костным мозгом (вследствие токсического действия на костный мозг);
усиленного разрушения тромбоцитов (иммуноопосредованная тромбоцитопения).
Причины тромбоцитопении
Механизм
Примеры
Костный мозг не производит достаточного количества тромбоцитов
Повышенное потребление алкоголя
Витаминодефицитные анемии, включая витамин B12- и фолиеводефицитную анемию
Некоторые заболевания костного мозга
Некоторые химиотерапевтические препараты
Захват тромбоцитов увеличенной селезенкой
Цирроз печени, который вызывает увеличение селезенки вследствие аномального повышения артериального давления в крупной вене, которая несет кровь из кишечника в печень
Разрежение тромбоцитов
Массивное переливание эритроцитарной массы или обменное переливание крови; заготовленная эритроцитарная масса не содержит большого объема тромбоцитов
Повышенное расходование или разрушение тромбоцитов
Инфекция, вызванная вирусом гепатита С, ВИЧ-инфекция и другие вирусные инфекции
Лекарственные препараты, такие как гепарин, хинин, многие антибиотики (например, триметоприм/сульфаметоксазол, рифампин и ванкомицин), а также некоторые пероральные препараты для лечения сахарного диабета
Состояния, характеризующиеся диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови в кровеносных сосудах, которое возникает из-за грамотрицательных бактерий и травматических поражений головного мозга, как в случае осложнений во время родов, злокачественных опухолей или заражения крови (септицемии)
Операция в условиях искусственного кровообращения
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура
Гемолитико-уремический синдром
Некоторые вакцины, например против кори, паротита и краснухи, гриппа, гепатита B, COVID-19
Симптомы тромбоцитопении
Первым признаком низкого количества тромбоцитов может быть кожное кровотечение. Часто на коже голеней появляется большое количество крошечных красных точек (петехий), и даже незначительные повреждения могут стать причиной возникновения синяков (экхимозов или пурпуры). Десны могут кровоточить; в кале или моче может появиться кровь. Менструации могут протекать тяжелее обычного. Иногда такое кровотечение трудно остановить.
Кровотечение усиливается по мере снижения уровня тромбоцитов. Люди с очень низким количеством тромбоцитов могут потерять большое количество крови, которая попадает в их пищеварительный тракт; также у них может возникать опасное для жизни кровотечение в головном мозге, даже при отсутствии травм.
Количество тромбоцитов, при котором развиваются симптомы, может варьироваться в зависимости от причины, вызывающей тромбоцитопению, и ее степени тяжести.
Экхимозы — это большие фиолетовые синяки, показанные здесь на ноге.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Петехии — это маленькие красные, пурпурные или коричневые пятна на коже, как у данного пациента.
С разрешения издателя. Из Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004.
Петехии — это маленькие красные пятна, показанные здесь во рту.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Экхимозы — это большие фиолетовые синяки, показанные здесь на ноге.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Петехии — это маленькие красные, пурпурные или коричневые пятна на коже, как у данного пациента.
С разрешения издателя. Из Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004.
Петехии — это маленькие красные пятна, показанные здесь во рту.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Диагностика тромбоцитопении
Анализы крови для определения количества тромбоцитов и свертываемости
Другие обследования для исключения заболеваний, которые могут привести к снижению количества тромбоцитов
Врачи могут заподозрить наличие тромбоцитопении у людей с аномальными кровоподтеками и кровотечениями или петехиями. Часто они проверяют количество тромбоцитов у людей с расстройствами, которые могут вызывать тромбоцитопению, в стандартном порядке. В некоторых случаях тромбоцитопению у людей, не имеющих кровоподтеков или кровотечений, обнаруживают при выполнении анализов крови в связи с другими заболеваниями.
Выявление причины тромбоцитопении имеет решающее значение для лечения этого состояния. Помочь установить причину могут определенные симптомы. Например, если тромбоцитопения является результатом инфекции, у человека обычно наблюдается повышение температуры. И наоборот, повышенная температура тела обычно отсутствует, если причиной является иммунная тромбоцитопения, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура или гемолитико-уремический синдром.
Увеличение селезенки, которое врач может обнаружить в ходе физикального обследования, позволяет предположить, что селезенка захватывает тромбоциты, а тромбоцитопения является результатом заболевания, вызывающего увеличение селезенки.
Для определения степени тяжести тромбоцитопении и выявления причины заболевания может быть проведено исследование образца крови под микроскопом или автоматизированный подсчет тромбоцитов. Для получения информации о выработке тромбоцитов иногда может потребоваться забор образца костного мозга (биопсия и аспирация костного мозга) и его исследование под микроскопом.
Лечение тромбоцитопении
Лечение причины тромбоцитопении
Избегание травматизации для сведения к минимуму риска кровотечения
Лекарственные препараты, которые увеличивают выработку или уменьшают разрушение тромбоцитов
В некоторых случаях переливание тромбоцитов
Часто излечение причины позволяет вылечить и саму тромбоцитопению. Тромбоцитопения, вызванная лекарственным препаратом, обычно проходит, когда пациент прекращает прием этого лекарственного препарата. Для лечения тромбоцитопении, вызванной аутоиммунным разрушением тромбоцитов (например, иммунной тромбоцитопении), назначают преднизон (препарат, который угнетает иммунную систему для уменьшения разрушения тромбоцитов) и препараты, стимулирующие костный мозг для увеличения выработки тромбоцитов; иногда удаляют селезенку (спленэктомия).
Пациентам с низким количеством тромбоцитов и аномальными кровотечениями обычно не назначают лекарства, нарушающие функцию тромбоцитов (такие как аспирин или нестероидные противовоспалительные препараты).
Людей с очень низким количеством тромбоцитов часто лечат в стационаре. При тяжелых кровотечениях может выполняться переливание тромбоцитов, хотя иногда из-за основного заболевания перелитые тромбоциты также разрушаются.