Общие сведения о селезенке

Селезенка — это мягкий губчатый орган размером примерно с кулак человека, расположенный прямо под грудной клеткой в верхней левой части брюшной полости. Селезеночная артерия переносит кровь от сердца к селезенке. Кровь проходит через селезенку по селезеночной вене, которая впадает в более крупную вену (воротную вену), несущую кровь в печень. Селезенка покрыта фиброзной тканью (капсулой селезенки), которая поддерживает ее кровеносные и лимфатические сосуды.
Селезенка состоит из тканей двух основных типов, каждая из которых выполняет особые функции:
белая пульпа;
красная пульпа.
Белая пульпа — часть системы, которая борется с инфекциями (иммунной системы). Она производит лейкоциты, которые называются лимфоцитами; лимфоциты, в свою очередь, вырабатывают антитела (особые белки, защищающие организм от вторжения инородных веществ).
Красная пульпа фильтрует кровь, удаляя ненужный материал. В красной пульпе содержатся другие лейкоциты, которые называются фагоцитами; они поглощают микроорганизмы, такие как бактерии, грибки и вирусы. Также она регулирует эритроциты, разрушая аномальные, слишком старые или поврежденные клетки, которые не способны функционировать надлежащим образом. Кроме того, красная пульпа служит своего рода резервуаром для различных элементов крови, в особенности для лейкоцитов и тромбоцитов (клеточноподобных частиц, участвующих в свертывании крови). Но выработка этих элементов — это не самая главная функция красной пульпы.
Обследование селезенки
Аспления
Люди могут жить без селезенки (состояние, называемое аспленией).
Аспления — это потеря функции селезенки вследствие:
отсутствия селезенки при рождении;
заболевания, поражающего функцию селезенки (функциональная аспления);
хирургического удаления селезенки (спленэктомии).
Отсутствие селезенки при рождении является редким нарушением. У новорожденных с этим нарушением часто выявляют порок сердца.
У лиц с функциональной аспленией селезенка не функционирует должным образом. Функциональная аспления может быть вызвана различными заболеваниями. Частые причины включают серповидноклеточную анемию, целиакию и алкогольную болезнь печени. Функциональная аспления также может развиваться после травмы артерий или вен селезенки.
Спленэктомия — это хирургическое удаление селезенки. Она может выполняться в остальном здоровым людям после травмы селезенки (например, после дорожно-транспортного происшествия), или людям с заболеваниями, которые вызывают увеличение размеров селезенки.
При удалении или нарушении функции селезенки способность организма вырабатывать защищающие его антитела и удалять из крови нежелательные микроорганизмы уменьшается. А это, в свою очередь, приводит к уменьшению способности организма противостоять инфекциям. Однако другие органы (главным образом печень) компенсируют отсутствие селезенки, увеличивая свою способность бороться с инфекциями, а также контролируя и удаляя аномальные, слишком старые или поврежденные эритроциты.
Людям, у которых отсутствует селезенка, угрожает особенно высокий риск заражения инфекциями, потому что одной из функций селезенки является противостояние бактериям определенного рода, таким как пневмококк (Streptococcus pneumoniae), менингококк (Neisseria meningitidis) и гемофильная палочка (Haemophilus influenzae). Из-за такого риска людям проводят вакцинации, которые помогают защитить организм от инфекций. Также им нужно в обязательном порядке ежегодно получать вакцину против гриппа, а также вакцину против COVID-19. Некоторые люди, в частности, те, у кого имеются другие расстройства (такие как серповидноклеточная анемия или злокачественная опухоль), повышающие риск развития инфекций, или регулярно контактирующие с детьми, для предотвращения заражения ежедневно принимают антибиотики.