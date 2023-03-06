Общие сведения о селезенке

Селезенка — это мягкий губчатый орган размером примерно с кулак человека, расположенный прямо под грудной клеткой в верхней левой части брюшной полости. Селезеночная артерия переносит кровь от сердца к селезенке. Кровь проходит через селезенку по селезеночной вене, которая впадает в более крупную вену (воротную вену), несущую кровь в печень. Селезенка покрыта фиброзной тканью (капсулой селезенки), которая поддерживает ее кровеносные и лимфатические сосуды.

Селезенка состоит из тканей двух основных типов, каждая из которых выполняет особые функции:

белая пульпа;

красная пульпа.

Белая пульпа — часть системы, которая борется с инфекциями (иммунной системы). Она производит лейкоциты, которые называются лимфоцитами; лимфоциты, в свою очередь, вырабатывают антитела (особые белки, защищающие организм от вторжения инородных веществ).

Красная пульпа фильтрует кровь, удаляя ненужный материал. В красной пульпе содержатся другие лейкоциты, которые называются фагоцитами; они поглощают микроорганизмы, такие как бактерии, грибки и вирусы. Также она регулирует эритроциты, разрушая аномальные, слишком старые или поврежденные клетки, которые не способны функционировать надлежащим образом. Кроме того, красная пульпа служит своего рода резервуаром для различных элементов крови, в особенности для лейкоцитов и тромбоцитов (клеточноподобных частиц, участвующих в свертывании крови). Но выработка этих элементов — это не самая главная функция красной пульпы.

Обследование селезенки