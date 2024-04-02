Апластическая анемия — это заболевание, при котором разрушаются клетки костного мозга, из которых развиваются зрелые клетки крови, что приводит к снижению числа эритроцитов, лейкоцитов и/или тромбоцитов.

Повреждение или разрушение клеток костного мозга (стволовых клеток), которые развиваются в зрелые клетки крови и тромбоциты, может приводить к тому, что костный мозг перестает вырабатывать клетки в достаточном объеме. Эта недостаточность костного мозга называется апластической анемией. Недостаточность костного мозга приводит к слишком низкому количеству эритроцитов (анемии), лейкоцитов (лейкопении) и тромбоцитов (тромбоцитопении).

Термин «апластическая анемия» используется для обозначения анемии, которая возникает при подавлении выработки большинства или всех типов клеток крови. Если затронута только выработка эритроцитов, нарушение называется чистой аплазией эритроцитов.

Если не удается диагностировать причину апластической анемии (так называемая идиопатическая апластическая анемия), вероятно, она вызвана аутоиммунным нарушением, при котором иммунная система подавляет стволовые клетки костного мозга.

Среди других причин:

Инфекция, вызванная такими вирусами, как парвовирус (вызывает только истинную эритроцитарную аплазию), вирус Эпштейна — Барр или цитомегаловирус

Воздействие радиации

Токсины (такие как бензол)

Химиотерапевтические средства и другие лекарственные препараты (например, хлорамфеникол)

Беременность

Гепатит

Симптомы апластической анемии Симптомы апластической анемии обычно развиваются медленно, в течение нескольких недель или месяцев. Анемия вызывает утомляемость, слабость и бледность. Лейкопения является причиной повышенной восприимчивости к инфекциям. Тромбоцитопения приводит к появлению небольших кровоподтеков и кровотечений.

Диагностика апластической анемии Анализы крови

Исследование костного мозга Лицам с симптомами анемии назначают анализ крови. Если по результатам анализа крови обнаруживают снижение уровней всех клеток крови, назначают исследование костного мозга. Если исследование образца костного мозга под микроскопом (биопсия костного мозга) выявляет резкое сокращение числа клеток костного мозга, диагностируют апластическую анемию.