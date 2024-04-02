При анемии хронического заболевания или воспаления вызванное основным заболеванием воспаление замедляет выработку эритроцитов из-за снижения доступности железа.

(См. также Общие сведения об анемии).

У людей с хроническими заболеваниями (например, с сердечной недостаточностью или хронической болезнью почек), системным аутоиммунным заболеванием, инфекцией или раком может развиться воспалительная анемия. Анемия хронических заболеваний является вторым по распространенности типом анемии во всем мире.

Хронические заболевания часто приводят к анемии, в особенности у пожилых людей. Чаще всего анемию хронических заболеваний вызывают такие состояния, как инфекции, аутоиммунные нарушения (особенно ревматоидный артрит), заболевания почек и онкологические заболевания. Выделяют 3 механизма развития анемии при хроническом заболевании:

Проблемы с использованием железа организмом

Подавление выработки эритроцитов в костном мозге

Снижение срока жизни эритроцитов

Как правило, подавление выработки эритроцитов выражено не очень сильно, поэтому анемия развивается постепенно и начинает проявляться только с течением времени.

При проблемах с использованием железа организмом костный мозг не может использовать накопленное железо для выработки новых эритроцитов.

Поскольку анемия хронических заболеваний развивается медленно и проходит в легкой или средней форме, симптомы обычно отсутствуют или их немного. Если симптомы (например, утомляемость, слабость или бледность) появляются, они могут возникать не из-за самой анемии, а из-за заболевания, которое ее вызывает.

Диагностика анемии хронических заболеваний Анализы крови Конкретных лабораторных анализов для диагностики анемии хронических заболеваний не существует, поэтому диагноз обычно ставится методом исключения других причин анемии. Определение уровня железа может помочь установить диагноз. При анемии хронических заболеваний неизвестного происхождения врач может назначать анализы крови, чтобы диагностировать расстройство, вызвавшее анемию.