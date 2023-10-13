Частые причины тромбоза воротной вены
Возрастная группа
Причина
Примечания
Новорожденные
Инфекция пупочной культи или омфалит (распространяется через пупочную вену в воротную вену)
Врожденная патология воротной вены (реже)
Врожденная патология воротной вены обычно сочетается с другими врожденными аномалиями.
Дети более старшего возраста
Пилефлебит
При остром аппендиците инфекция попадает в портальную систему; сосудистая инфекция/воспаление впоследствии вызывают тромбоз.
Взрослые
Хирургические вмешательства (например, спленэктомия)
Гиперкоагуляционные состояния (например, миелопролиферативное заболевание, дефицит протеина С или дефицит протеина S, беременность)
Рак (например, гепатоцеллюлярная или панкреатическая карцинома, опухоли почки или надпочечников)
Травма
Возможной причиной портальной гипертензии может служить застой и стаз