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Частые причины тромбоза воротной вены

Возрастная группа

Причина

Примечания

Новорожденные

Инфекция пупочной культи или омфалит (распространяется через пупочную вену в воротную вену)

Врожденная патология воротной вены (реже)

Врожденная патология воротной вены обычно сочетается с другими врожденными аномалиями.

Дети более старшего возраста

Пилефлебит

При остром аппендиците инфекция попадает в портальную систему; сосудистая инфекция/воспаление впоследствии вызывают тромбоз.

Взрослые

Хирургические вмешательства (например, спленэктомия)

Гиперкоагуляционные состояния (например, миелопролиферативное заболевание, дефицит протеина С или дефицит протеина S, беременность)

Рак (например, гепатоцеллюлярная или панкреатическая карцинома, опухоли почки или надпочечников)

Цирроз печени

Травма

Возможной причиной портальной гипертензии может служить застой и стаз

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