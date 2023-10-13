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Частые причины нарушения памяти

Причина

Проявления

Диагностический алгоритм*

Возрастное нарушение памяти

Забывчивость, появляющаяся время от времени (например, забывание имен или места, где лежат ключи от машины) без других нарушений памяти

Нет нарушения когнитивных функций

Только клиническое обследование

Умеренные когнитивные нарушения

Нарушение памяти

Повседневная активность не нарушена

Другие когнитивные функции не нарушены

Клиническое обследование

Иногда показано нейропсихиатрическое тестирование

Деменция (например, болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция)

Нарушение памяти

Нарушение повседневной активности (например, нарушение ориентировки в знакомой местности, затруднения при выполнении привычной профессиональной деятельности)

Нарушение как минимум 1 когнитивной функции:

  • Нарушение мышления и решения сложных задач (исполнительная функция) и неспособность здраво рассуждать (например, пациент не в состоянии управлять банковским счетом, принимает неудовлетворительные финансовые решения)

  • Афазия (нарушение речи) - затруднение при подборе слов и/или назывании предметов

  • Дисфункция зрительно-пространственной ориентации (например, невозможность узнавать лица или обычные объекты)

  • Личностные и поведенческие изменения (например, подозрительность, беспокойство, возбуждение)

Клиническое обследование

Иногда показано нейропсихиатрическое тестирование

Для определения причин: проводят МРТ или КТ, люмбальную пункцию, анализы крови

Депрессия

Нарушение памяти коррелирует с тяжестью нарушения настроения

Иногда - нарушение сна, снижение аппетита, заторможенность

Часто встречается у пациентов с деменцией, умеренными когнитивными нарушениями или при возрастных нарушениях памяти

Только клиническое обследование

Прием лекарств и запрещенных веществ (например, антихолинергических препаратов, антидепрессантов, опиоидов, психоактивных средств или седативных препаратов)

Прием провоцирующего лекарственного препарата или вещества

Часто - недавнее начало лечения, повышение дозы препарата или замедление вывода препарата (например, при нарушении функции печени или почек)

Как правило, это пробное прекращение приема или смена препарата или вещества, по причине которого, возможно, развилась данная патология.

* Клиническое обследование проводится всегда, но упоминается в этой колонке только тогда, когда это может быть единственным средством диагностики.

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