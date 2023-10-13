Распространенные токсические синдромы
Синдром
Симптомы
Частые причины
Антихолинэргические
Тахикардия, гипертермия, мидриаз (расширение зрачка), тёплая и сухая кожа, задержка мочеиспускания, непроходимость кишечника, делирий («сумасшедший как шляпник, слепой как летучая мышь, красный как свёкла, горячий как заяц, сухой как кость»*)
Антигистаминные препараты
Атропин
Алкалоиды белладонны
Дурман душистый
Дурман обыкновенный
Психоактивные лекарства (многие)
Скополамин
Трициклические антидепрессанты
Холинэргический мускариновый
Слюноотделение, слезоточение, мочеиспускание, дефекация, желудочно-кишечные расстройства, рвота (идентифицирующе-мнемонический прием: SLUDGE)
или
Диарея; мочеиспускание; миоз; выделение бронхиальной слизи, брадикардия, и бронхоспазм; рвота; слезотечение и слюноотделение (идентифицирующе-мнемонический прием: DUMBELS)
Свистящее дыхание
Карбаматы
Физостигмин
Пилокарпин
Пиридостигмин
Холинэргический никотиноподобный
Мидриаз, тахикардия, слабость, гипертония и гипергликемия, фасцикуляции, потливость (идентифицирующе-мнемонический прием: MTWT[h]FS)
Боль в животе, парез
Укусы паука Черная вдова
Карбаматы
Никотин
Фосфорорганические соединения (некоторые)
Опиоиды
Гиповентиляция, гипотензия, миоз, седативный эффект, возможна гипотермия
Опиоиды (например, бупренорфин, дифеноксилат, фентанил, карфентанил, норфентанил, ремифентанил, героин, метадон, морфин, пентазоцин, пропоксифен, оксикодон, гидроморфон)
Симпатомиметики
Тахикардия, гипертензия, мидриаз, возбуждение, судороги, профузная потливость, гипертермия, психоз (при хроническом употреблении)
Кофеин
Эфедрин
Марихуана из растительного сырья и синтезированная и распространенные заменители
Фенилпропаноламин
Замещенные катиноны ("соли для ванн")
Теофиллин
Абстинентный синдром
Тахикардия, слабая гипертензия, мидриаз, профузная потливость, возбуждение, двигательное беспокойство, тревожное расстройство, гиперрефлексия, пилоэрекция, зевота, спазмы в животе, слезотечение, гриппоподобные симптомы, бессонница, рвота и диарея
Отказ от следующих седативных или рекреационных наркотиков:
Двигательное беспокойство, галлюцинации, спутанность сознания, дезориентация, судороги, гиперрефлексия, гипертония, тахикардия, аритмия, обезвоживание, расстройство вегетативной нервной системы, смерть
Баклофен: Тяжелый мышечный спазм
Отмена следующих препаратов с седативно- гипнотическим действием:
Снижение умственной активности, патологическое оцепенение, кома, снижение артериального давления, снижение частоты сердечных сокращений
Отмена следующих наркотиков с симпатомиметическим действием:
Легкие гриппоподобные симптомы, бессонница, возбужденное состояние и тревожное расстройство
Отмена следующих препаратов с антидепрессивным эффектом:
* From Carroll L: Alice's Adventures in Wonderland. London, MacMillan & Co., 1865.
ГОМК = гамма-оксимасляная кислота; МДМА = метилендиоксиметамфетамин; ИМАО = ингибитор моноаминоксидазы; PCP = фенциклидин; СИОЗС = селективный ингибитор обратного захвата серотонина.