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Причины хронического тубулоинтерстициального нефрита

Причина

Примеры

Балканская нефропатия

Кистозные заболевания

Приобретенная кистозная болезнь

Болезнь Фанкони (медуллярный кистоз, ювенильный нефрофтиз)

Медуллярная губчатая почка

Нефронофтиз

Поликистоз почек*

Медицинские препараты

Анальгетики*

Противоопухолевые (цисплатин и нитрозомочевина)

Китайские травы (в соответствии с аристолохиевой кислотой†)

Иммуносуппрессанты (циклоспорин* и такролимус)

Литий*

Грануломатоз

Гранулематоз с полиангиитом

Воспалительные заболевания кишечника

Саркоидоз

Туберкулез

Гематологические проявления

Апластическая анемия

Лейкемия

Лимфомы

Множественная миелома*

Серповидно-клеточная анемия

Наследственная нефропатия, ассоциированная с гиперурикемией и подагрой

Идиопатический

Иммунологические

Амилоидоз

Криоглобулинемия

Синдром Гудпасчера

IgA нефропатия

Отторжение почки-трансплантанта

Саркоидоз

Синдром Шегрена

Системная красная волчанка (СКВ)

IgG4-связанный тубулоинтерстициальный нефрит‡

Инфекция

Почечная паренхима:

Системные

Механические

Обструктивная уропатия

Рефлюкс-нефропатия*

Мезоамериканская нефропатия§

––

Метаболическое

Хроническая гипокалиемия

Цистиноз

Болезнь Фабри

Гиперкальциемия, гиперкальциурия

Гипероксалурия

Гиперурикемия*, гиперурикозурия

Радиационный (лучевой) нефрит

Токсины

Аристолохиевая кислота†

Тяжелые металлы (например, мышьяк, висмут, кадмий, хром, медь, золото, железо, свинец, ртуть, ураний)

Сосудистые проявления

Атероэмболия

Артериальная гипертензия

Тромбоз почечной вены

*Частые причины.

†Содержится в некоторых медицинских травах, используемых в традиционной китайской медицине.

Yamaguchi Y, Kanetsuna Y, Honda K, et al: Characteristic tubulointerstitial nephritis in IgG4-related disease. Hum Pathol 43(4):536-549, 2012. doi: 10.1016/j.humpath.2011.06.002

§ Correa-Rotter R, Wesseling C, Johnson RJ: CKD of unknown origin in Central America: The case for Mesoamerican nephropathy. Am J Kidney Dis 63(3):506-520, 2014. doi: 10.1053/j.ajkd.2013.10.062

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