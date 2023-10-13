Причины хронического тубулоинтерстициального нефрита
Причина
Примеры
Балканская нефропатия
—
Кистозные заболевания
Приобретенная кистозная болезнь
Болезнь Фанкони (медуллярный кистоз, ювенильный нефрофтиз)
Медицинские препараты
Анальгетики*
Противоопухолевые (цисплатин и нитрозомочевина)
Китайские травы (в соответствии с аристолохиевой кислотой†)
Иммуносуппрессанты (циклоспорин* и такролимус)
Литий*
Грануломатоз
Воспалительные заболевания кишечника
Гематологические проявления
Наследственная нефропатия, ассоциированная с гиперурикемией и подагрой
—
Идиопатический
—
Иммунологические
Отторжение почки-трансплантанта
Системная красная волчанка (СКВ)
IgG4-связанный тубулоинтерстициальный нефрит‡
Инфекция
Почечная паренхима:
Системные
Механические
Мезоамериканская нефропатия§
––
Метаболическое
Хроническая гипокалиемия
Цистиноз
Гиперкальциемия, гиперкальциурия
Гипероксалурия
Гиперурикемия*, гиперурикозурия
Радиационный (лучевой) нефрит
—
Токсины
Аристолохиевая кислота†
Тяжелые металлы (например, мышьяк, висмут, кадмий, хром, медь, золото, железо, свинец, ртуть, ураний)
Сосудистые проявления
Атероэмболия
Артериальная гипертензия
Тромбоз почечной вены
*Частые причины.
†Содержится в некоторых медицинских травах, используемых в традиционной китайской медицине.
‡ Yamaguchi Y, Kanetsuna Y, Honda K, et al: Characteristic tubulointerstitial nephritis in IgG4-related disease. Hum Pathol 43(4):536-549, 2012. doi: 10.1016/j.humpath.2011.06.002
§ Correa-Rotter R, Wesseling C, Johnson RJ: CKD of unknown origin in Central America: The case for Mesoamerican nephropathy. Am J Kidney Dis 63(3):506-520, 2014. doi: 10.1053/j.ajkd.2013.10.062