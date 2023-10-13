Причины кровохарканья
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Источник - трахея и бронхи
Бронхит (острый или хронический)
Острый: продуктивный или непродуктивный кашель
Хронический: продуктивный кашель большинство дней в течение месяца или в течение 3 месяцев в году на протяжении 2 лет у пациента с ХОБЛ или у курильщика
Острый: клиническое обследование
Хронический: рентгенография органов грудной клетки
Хронический кашель и наличие мокроты у пациентов с рецидивирующими инфекциями
КТ грудной клетки высокого разрешения
Бронхоскопия
Бронхолитики
Кальцинированные лимфатические узлы у пациентов с гранулематозным заболеванием в анамнезе
КТ органов грудной клетки
Бронхоскопия
Инородное тело (как правило, хроническое и недиагностированное)
Хронический кашель (как правило, у детей младшего возраста) при отсутствии симптомов инфекции верхних дыхательных путей
Иногда лихорадка
Рентгенография грудной клетки
В некоторых случаях – бронхоскопия
Опухоль (бронхогенная, бронхиальная метастатическая, саркома Капоши)
Ночная потливость
Снижение веса
Интенсивное курение
Факторы риска саркомы Капоши (ВИЧ-инфекция)
Рентгенография грудной клетки
Компьютерная томография
Бронхоскопия
Источник - паренхима легких
Активное гранулематозное заболевание (туберкулез, грибковая, паразитарная инфекция, сифилис) или мицетома (включая аспергилому, грибковый шар)
Лихорадка, кашель, ночная потливость, снижение массы тела у пациентов, имевших контакт с инфекционными больными
Иммуносупрессия в анамнезе
Рентгенография грудной клетки
КТ органов грудной клетки
Микробиологическое исследование мокроты или бронхоальвеолярных смывов (может выявить диффузное альвеолярное кровотечение)
Усталость
Снижение веса
Часто - гематурия
Иногда - отеки
Общий анализ мочи
Уровень креатинина
Биопсия почки
Антитела к базальной мембране
АНЦА
Хронические кровянистые выделения из носа, язвы в полости носа
Боль в суставах, кожные проявления (узелки, пурпура)
Утолщение десен, гранулематозный гингивит
Седловидный нос, перфорация носовой перегородки
В некоторых случаях - почечная недостаточность
Биопсия пораженного органа (почки, кожи), исследование на АНЦА, выявление васкулита в артериях малого и среднего калибра
Бронхоскопия (может выявить диффузное альвеолярное кровотечение)
Подострая лихорадка
Кашель
Ночная потливость
Анорексия
Снижение веса
Плохое состояние зубов
Рентгенография или КТ органов грудной клетки позволяют выявить полость неправильной формы, заполненную воздухом и жидкостью
Волчаночный пневмонит
Лихорадка, кашель, одышка, плевритическая боль у пациентов с системной красной волчанкой
КТ органов грудной клетки (альвеолит)
Иногда взятие смывов при проведении бронхоскопии (выявляют лимфоцитоз или гранулоцитоз, или диффузное альвеолярное кровоизлияние)
Лихорадка, продуктивный кашель, одышка, плевритическая боль
Ослабление дыхания или эгофония
Лейкоцитоз в периферической крови
Рентгенография грудной клетки
У пациентов, находящихся в стационаре - посев крови и мокроты
Первичный источник в кровеносном сосуде
Аневризма аорты с истечением крови в паренхиму легких
Боль в спине
Рентгенография органов грудной клетки (расширение средостения)
КТ-ангиография
Артериовенозные мальформации
Наличие телеангиэктазий на коже и слизистых оболочках или периферический цианоз
КТ-ангиография
Ангиопульмонография
Венозная легочная гипертензия (особенно при митральном стенозе, левожелудочковой сердечной недостаточности)
Влажные хрипы
Симптомы центральной и периферической объемной перегрузки (набухание шейных вен, периферические отеки)
Одышка в горизонтальном положении (ортопноэ) или появление одышки через 1-2 часа после засыпания (пароксизмальная ночная одышка)
ЭКГ
МНП
Эхокардиография
Разрыв легочной артерии
Введение катетера в легочную артерию в недавнем прошлом
Экстренная КТ-ангиография или ангиопульмонография
Тромбоэмболия легочной артерии, вызывающая инфаркт легкого
Острое начало, острая боль в груди, тахипноэ, тахикардия, особенно у пациентов с факторами риска тромбоэмболии легочной артерии
КТ-ангиография или вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
Трахео-безымянный свищ
Размещение трахеостомической трубки в течение предшествовавшего периода от 3-х дней и до 6 недель
Идентификация причин кровотечения из эндотрахеальной трубки в соответствующих условиях клиники
Различные
Легочный эндометриоз (кровохарканье при менструации)
Рецидивирующее кровохарканье во время менструации
В некоторых случаях - пробное назначение оральных контрацептивов
Системная коагулопатия или использование антикоагулянтов или тромболитиков
Пациенты, получающие системные антикоагулянты по поводу тромбоэмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или мерцательной аритмии
Пациенты, получающие тромболитики по поводу инсульта или инфаркта миокарда
В некоторых случаях - семейный анамнез
Протромбиновое время/частичное активированное тромбопластиновое время или уровень антифактора Ха
Прекращение кровохарканья при коррекции нарушений коагуляции
*Всем пациентам с кровохарканьем проводится рентгенография органов грудной клетки и пульсоксиметрия.
МНП = мозговой натрийуретический пептид типа В; АНЦА = антинейтрофильные цитоплазматические антитела; ХОБЛ = хроническая обструктивная болезнь легких; ТГВ = тромбоз глубоких вен; PT = протромбиновое время; ЧТВ = частичное тромбопластиновое время; V/Q = вентиляция/перфузия; WBC = лейкоциты.