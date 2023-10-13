Причины кашля
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Острый кашель
Инородное тело*
Внезапное начало у ребенка при отсутствии инфекции верхних дыхательных путей или системных симптомов
Рентгенография грудной клетки (на вдохе и на выдохе)
Бронхоскопия
Одышка
Мелкопузырчатые влажные хрипы
Экстрасистолический шум
Повышенное яремного венозное давление
Периферические отеки
Ортопноэ
Пароксизмальная ночная отдышка
Рентгенография грудной клетки
Мозговой натрийуретический пептид
Трансторакальная эхокардиография
Пневмония (вирусная, бактериальная, аспирационная, редко - грибковая)
Лихорадка
Продуктивный кашель
Одышка
Плевритическая загрудинная боль
Локализованные звуки бронхиального дыхания или эгофония
Рентгенография грудной клетки
Посев (например, мокрота, плевральный выпот, кровь, промывные воды бронхов) у тяжелых пациентов и пациентов с внутрибольничной пневмонией
Постназальный затек (аллергический, вирусный или бактериальный)
Головная боль
Боль в горле
Тошнота
Зернистость задней стенки глотки
Бледность и отечность слизистой оболочки носовой полости
Желание прочистить горло
Клиническая оценка
Ответ на эмпирическую терапию антигистаминными, деконгестантами или назальным ипратропием
В сомнительных случаях - КТ придаточных пазух носа
Плевритическая загрудинная боль
Одышка
Тахикардия
КТ ангиография
Реже – результаты вентиляционно-перфузионной сцинтиографиии, возможно, легочной артериографии
Острые инфекции верхних дыхательных путей (ОИВДП), включая острый бронхит
Ринорея
Гиперемия и отечность слизистой оболочки полости носа
Боль в горле
Недомогание
Клиническая оценка
Хронический кашель
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)
Сухой постоянный кашель, возникающий в течение нескольких дней или месяцев после начала приема ингибиторов АПФ
Эффективна отмена ингибиторов АПФ
Аспирация
Кашель после еды или питья
Рентгенография грудной клетки
В некоторых случаях - модифицированная фарингография с барием
Бронхоскопия
Бронхиальная астма (кашлевая форма)
Кашель при воздействии провоцирующих факторов (аллергенов, холодного воздуха, физической нагрузки)
Хрипы и одышка
Исследование функции легких
Провокационная проба с метахолином
Эффективно эмпирическое назначение бронхолитиков
Хронический бронхит (у курящих пациентов)
Продуктивный кашель большинство дней в течение месяца или в течение 3 месяцев в году на протяжении 2 лет у пациента с ХОБЛ или у курильщика
Желание прочистить горло
Одышка
Рентгенография грудной клетки
Исследование функции легких
ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких)
Диагноз ХОБЛ
Ослабление дыхания
Свистящее дыхание
Одышка
Дыхание через сжатые губы
Участие вспомагательных мышц в акте дыхания
Опора рук на ноги или на стол
Клиническая оценка
Чувство жжения в груди или в животе, которое усиливается при употреблении определенной пищи, при выполнении определенных действий или в определенном положении
Кислый привкус, особенно после пробуждения
Дисфония
Хронический кашель по ночам или по утрам
Эффективно эмпирическое назначение H2блокаторов H2-гистаминовых рецепторов или ингибиторов протонной помпы
Иногда – манометрия пищевода или измерения с помощью рН-зонда
Гиперреактивность дыхательных путей после инфекции
Сухой, непродуктивный кашель в течение нескольких недель или месяцев после ОРВИ
Рентгенография органов грудной клетки
Интерстициальная болезнь легких
Одышка с постепенным началом
Сухой кашель
Указание в анамнезе на профессиональные вредности или прием лекарств
Рентгенография грудной клетки
КТ высокого разрешения
Повторные приступы, состоящие из ≥ 5 последовательных мощных кашлевых движений во время одного выдоха, сменяющихся быстрым и глубоким вдохом или позывом на рвоту
Культура возбудителя в мазках из носа и глотки
Постназальный затек
Головная боль
Боль в горле
Зернистость задней стенки глотки
Бледность и отечность слизистой оболочки носовой полости
Клиническая оценка
Ответ на эмпирическую антигистаминную или противоотечную терапию
Иногда аллергическая проба
Туберкулез или грибковые инфекции*
Атипичные симптомы (снижение массы тела, лихорадка, кровохарканье, ночная потливость)
Контакт с инфекционными больными
Иммунодефицит
Рентгенография грудной клетки
Кожные пробы; при положительном результате - посев мокроты и окраска на кислотоустойчивые бактерии и грибы
В некоторых случаях - КТ органов грудной клетки или бронхоальвеолярный лаваж
Атипичные симптомы (снижение массы тела, лихорадка, кровохарканье, ночная потливость)
Изменения при хроническом кашле
Лимфаденопатия
Рентгенография грудной клетки
При положительном результате - КТ и бронхоскопия с биопсией
*Указывает на редкие причины кашля.