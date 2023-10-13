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Причины кашля

Причина

Проявления

Диагностический алгоритм

Острый кашель

Инородное тело*

Внезапное начало у ребенка при отсутствии инфекции верхних дыхательных путей или системных симптомов

Рентгенография грудной клетки (на вдохе и на выдохе)

Бронхоскопия

Cердечная недостаточность*

Одышка

Мелкопузырчатые влажные хрипы

Экстрасистолический шум

Повышенное яремного венозное давление

Периферические отеки

Ортопноэ

Пароксизмальная ночная отдышка

Рентгенография грудной клетки

Мозговой натрийуретический пептид

Трансторакальная эхокардиография

Пневмония (вирусная, бактериальная, аспирационная, редко - грибковая)

Лихорадка

Продуктивный кашель

Одышка

Плевритическая загрудинная боль

Локализованные звуки бронхиального дыхания или эгофония

Рентгенография грудной клетки

Посев (например, мокрота, плевральный выпот, кровь, промывные воды бронхов) у тяжелых пациентов и пациентов с внутрибольничной пневмонией

Постназальный затек (аллергический, вирусный или бактериальный)

Головная боль

Боль в горле

Тошнота

Зернистость задней стенки глотки

Бледность и отечность слизистой оболочки носовой полости

Желание прочистить горло

Клиническая оценка

Ответ на эмпирическую терапию антигистаминными, деконгестантами или назальным ипратропием

В сомнительных случаях - КТ придаточных пазух носа

Тромбоэмболия легочной артерии*

Плевритическая загрудинная боль

Одышка

Тахикардия

КТ ангиография

Реже – результаты вентиляционно-перфузионной сцинтиографиии, возможно, легочной артериографии

Острые инфекции верхних дыхательных путей (ОИВДП), включая острый бронхит

Ринорея

Гиперемия и отечность слизистой оболочки полости носа

Боль в горле

Недомогание

Клиническая оценка

Хронический кашель

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)

Сухой постоянный кашель, возникающий в течение нескольких дней или месяцев после начала приема ингибиторов АПФ

Эффективна отмена ингибиторов АПФ

Аспирация

Кашель после еды или питья

Рентгенография грудной клетки

В некоторых случаях - модифицированная фарингография с барием

Бронхоскопия

Бронхиальная астма (кашлевая форма)

Кашель при воздействии провоцирующих факторов (аллергенов, холодного воздуха, физической нагрузки)

Хрипы и одышка

Исследование функции легких

Провокационная проба с метахолином

Эффективно эмпирическое назначение бронхолитиков

Хронический бронхит (у курящих пациентов)

Продуктивный кашель большинство дней в течение месяца или в течение 3 месяцев в году на протяжении 2 лет у пациента с ХОБЛ или у курильщика

Желание прочистить горло

Одышка

Рентгенография грудной клетки

Исследование функции легких

ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких)

Диагноз ХОБЛ

Ослабление дыхания

Свистящее дыхание

Одышка

Дыхание через сжатые губы

Участие вспомагательных мышц в акте дыхания

Опора рук на ноги или на стол

Клиническая оценка

Гастроэзофагеальный рефлюкс

Чувство жжения в груди или в животе, которое усиливается при употреблении определенной пищи, при выполнении определенных действий или в определенном положении

Кислый привкус, особенно после пробуждения

Дисфония

Хронический кашель по ночам или по утрам

Эффективно эмпирическое назначение H2блокаторов H2-гистаминовых рецепторов или ингибиторов протонной помпы

Иногда – манометрия пищевода или измерения с помощью рН-зонда

Гиперреактивность дыхательных путей после инфекции

Сухой, непродуктивный кашель в течение нескольких недель или месяцев после ОРВИ

Рентгенография органов грудной клетки

Интерстициальная болезнь легких

Одышка с постепенным началом

Сухой кашель

Указание в анамнезе на профессиональные вредности или прием лекарств

Рентгенография грудной клетки

КТ высокого разрешения

Коклюш

Повторные приступы, состоящие из 5 последовательных мощных кашлевых движений во время одного выдоха, сменяющихся быстрым и глубоким вдохом или позывом на рвоту

Культура возбудителя в мазках из носа и глотки

Постназальный затек

Головная боль

Боль в горле

Зернистость задней стенки глотки

Бледность и отечность слизистой оболочки носовой полости

Клиническая оценка

Ответ на эмпирическую антигистаминную или противоотечную терапию

Иногда аллергическая проба

Туберкулез или грибковые инфекции*

Атипичные симптомы (снижение массы тела, лихорадка, кровохарканье, ночная потливость)

Контакт с инфекционными больными

Иммунодефицит

Рентгенография грудной клетки

Кожные пробы; при положительном результате - посев мокроты и окраска на кислотоустойчивые бактерии и грибы

В некоторых случаях - КТ органов грудной клетки или бронхоальвеолярный лаваж

Опухоль*

Атипичные симптомы (снижение массы тела, лихорадка, кровохарканье, ночная потливость)

Изменения при хроническом кашле

Лимфаденопатия

Рентгенография грудной клетки

При положительном результате - КТ и бронхоскопия с биопсией

*Указывает на редкие причины кашля.

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