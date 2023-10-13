Причины дыхательной недостаточности у новорожденных и младенцев
Категория
Причины
Сердечный*
Шунтирование справа-налево и смешанные поражения с нормальным или повышенным легочным кровотоком: Транспозиция магистральных сосудов, тетралогия Фаллота с минимальной обструкцией легочного оттока, общий аномальный венозный возврат, общий артериальный ствол, синдром гипоплазии левых отделов сердца
Шунтирование справа-налево при сниженном легочном кровотоке†: атрезия легочной артерии, тетрада Фалло со значительной обструкцией лёгочного оттока, критический стеноз легочной артерии, атрезия трехстворчатого клапана, один желудочек со стенозом легочной артерии, аномалия Эбштейна, персистирующая легочная гипертензия
Нарушения дыхания
Верхние отделы тракта: Атрезия или стеноз хоан, трахеобронхоларингеальный стеноз, компрессивная обструкция (например, сосудистое кольцо), трахеопищеводные аномалии (например, расщелины, свищ)
Нижние отделы тракта: респираторный дистресс-синдром, транзиторное тахипноэ новорожденных, аспирация меконием, пневмония, пневмоторакс, врожденная диафрагмальная грыжа, гипоплазия легких, кистозный порок развития легких, врожденный дефицит сурфактантных белков B или C
Неврологические симптомы‡
Внутричерепное кровоизлияние или гипертония, чрезмерная седация (младенца или матери), паралич диафрагмы, нервно-мышечные заболевания, эпилепсия
Гематологические проявления
Метгемоглобинемия (уровень метгемоглобина > 40%), полицитемия, тяжелая анемия
Различные
Гипогликемия, нарушения обмена веществ (например, кислотно-основные нарушения, гипераммониемия), гиповолемический шок, сепсис
* При любом сердечном поражении, которое проявляется низким сердечным выбросом и ацидозом, также, вероятно, будет отмечаться респираторный дистресс, как часть первоначальных проявлений.
†При право-левом шунте с уменьшенным легочным потоком менее вероятно проявление значительных респираторных расстройств, чем при право-левом шунтировании или смешанном поражении с нормальным или увеличенным легочным потоком.
‡Неврологические отклонения скорее могут проявляться апноэ, а не выраженным респираторным дистрессом.