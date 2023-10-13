* При любом сердечном поражении, которое проявляется низким сердечным выбросом и ацидозом, также, вероятно, будет отмечаться респираторный дистресс, как часть первоначальных проявлений.

†При право-левом шунте с уменьшенным легочным потоком менее вероятно проявление значительных респираторных расстройств, чем при право-левом шунтировании или смешанном поражении с нормальным или увеличенным легочным потоком.