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Прививки для международных путешествий *,†

Инфекция

Регион, где рекомендована прививка

Примечания

Чикунгунья

Африка, Индия, Пакистан, Непал, Гуам, Юго-Восточная Азия, Новая Гвинея, Китай, Мексика, Южная и Центральная Америка, острова в Карибском море, Индийском и Тихом океанах, а также ограниченные районы Европы.

Одна доза рекомендуется для лиц ≥ 18 лет, которые находятся в группе повышенного риска заражения вирусом чикунгунья

См. также вакцины против вируса чикунгунья

COVID-19

Во всем мире

Обновленная вакцина против COVID-19 рекомендуется для людей 6 месяцев

Лица 65 лет, которые получили 1 дозу любой обновленной вакцины против COVID-19 (Moderna, Pfizer-BioNTech или Novavax), должны получить 1 дополнительную дозу обновленной вакцины против COVID-19 по крайней мере через 4 месяца после предыдущей дозы обновленной вакцины

См. также Вакцина против COVID-19

От гепатита А

Все страны с низким и средним уровнем дохода

2 дозы с интервалом 6 месяцев; высокий уровень долгосрочной защиты, обеспечивает вторая доза ‡

См. также Вакцина против гепатита А (Hepatitis A Vaccine)

Гепатит B

Все страны с низким и средним уровнем дохода, в частности Китай

3 дозы первичной серии с интервалом 0, 1, 6-18 месяцев. В настоящее время рекомендовано для всех лиц в возрасте до 60 лет

Особенно важно для путешественников с длительным пребыванием и всех работников здравоохранения‡

См. также Вакцина против гепатита B (Hepatitis B Vaccine)

Грипп

Во всем мире

Сезонность в северном полушарии: сентябрь - май

Сезонность в южном полушарии: апрель - сентябрь

В тропиках грипп передается круглый год

Иногда в северном и южном полушарии используются немного разные вакцины против гриппа

Японский энцефалит

Сельские районы в большинстве стран Азии и Южной Азии, особенно районы рисоводства и свиноводства

2 дозы с интервалом между приемами 28 дней

Не рекомендуется беременным женщинам

Обычно не рекомендуется тем, кто проводит в эндемичном регионе менее одного месяца

Взрослые в возрасте от 18 до 65 лет могут получить 2-ю дозу уже через 7 дней после первой

Менингококковые инфекции

Африканские страны к югу от Сахары от Мали до Эфиопии (менингитовый пояс)

Необходима для въезда в Саудовскую Аравию во время хаджа или умры

Во всем мире, особенно в жизненных ситуациях, связанных со скоплением людей (например, общежития)

Однократный прием четырёхвалентной вакцины (MenACWY) действителен в течение 5 лет.

Повышенный риск в «менингитном поясе» в Африке во время сухого сезона (с декабря по июнь), а также для тех, кто живет в перенаселенных местах

См. также Менингококковая вакцина (Meningococcal Vaccine)

Бешенство

Все страны, включая США

Рекомендуется для путешественников с риском укусов животными (например, туристы в сельской местности, ветеринары, работники на полевых работах, люди, живущие в отдаленных областях)

Не устраняет необходимость дополнительной прививки после укуса животного для дополнительной защиты

Рекомендуется во время беременности, только если риск инфекции высок

См. также Профилактика бешенства (Rabies Prevention)

Брюшной тиф

Все страны с низким уровнем дохода, особенно в Южной Азии (включая Индию)

Доступны два препарата.

В виде драже: по 1 драже через день, в общей сложности 4 драже, защита в течение 5 лет

  1. Не безопасно для беременных женщин

Одноразовая форма введения: защищает в течение 2 лет и считается более безопасной для беременных женщин, чем вакцина в форме драже.

См. также Профилактика брюшного тифа (Typhoid Fever Prevention)

Желтая лихорадка

Тропическая Южная Америка

Тропическая Африка

Хотя эта инфекция редко встречается у путешествующих, справка о проведенной вакцинации требуется при въезде во многие страны§

Не безопасно для беременных женщин

Повышенный риск развития нежелательных реакций у пожилых людей§

Одна доза обеспечивает защиту на всю жизнь у большинства путешественников

См. также Профилактика желтой лихорадки (Yellow Fever Prevention)

* В дополнение к перечисленным прививкам, следует делать своевременные прививки против гриппа, кори, эпидемического паротита, краснухи, столбняка, дифтерии, полиомиелита, пневмококковаяинфекции и ветряной оспой.

†Все рекомендации подлежат изменениям. Для получения последних рекомендаций см. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) (www.cdc.govor 800-CDC-INFO [800-232-4636]). См. также Обзор программы иммунизации (Overview of Immunization).

‡ Существует также комбинированная вакцина Гепатит A и Гепатит B, режим введения которой – 3 или 4 дозы. (См. Вакцина против гепатита А и Вакцина против гепатита В.)

§ Для путешественников старше 60 лет страховщики должны рассмотреть возможность заполнения раздела «Желтая карточка» (Международный сертификат о вакцинации) вместо введения вакцины против желтой лихорадки. Такие путешественники должны быть особенно внимательны к мерам личной защиты от насекомых.

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