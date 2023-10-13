Прививки для международных путешествий *,†
Инфекция
Регион, где рекомендована прививка
Примечания
Африка, Индия, Пакистан, Непал, Гуам, Юго-Восточная Азия, Новая Гвинея, Китай, Мексика, Южная и Центральная Америка, острова в Карибском море, Индийском и Тихом океанах, а также ограниченные районы Европы.
Одна доза рекомендуется для лиц ≥ 18 лет, которые находятся в группе повышенного риска заражения вирусом чикунгунья
См. также вакцины против вируса чикунгунья
Во всем мире
Обновленная вакцина против COVID-19 рекомендуется для людей ≥ 6 месяцев
Лица ≥ 65 лет, которые получили 1 дозу любой обновленной вакцины против COVID-19 (Moderna, Pfizer-BioNTech или Novavax), должны получить 1 дополнительную дозу обновленной вакцины против COVID-19 по крайней мере через 4 месяца после предыдущей дозы обновленной вакцины
См. также Вакцина против COVID-19
Все страны с низким и средним уровнем дохода
2 дозы с интервалом ≥ 6 месяцев; высокий уровень долгосрочной защиты, обеспечивает вторая доза ‡
См. также Вакцина против гепатита А (Hepatitis A Vaccine)
Все страны с низким и средним уровнем дохода, в частности Китай
3 дозы первичной серии с интервалом 0, 1, 6-18 месяцев. В настоящее время рекомендовано для всех лиц в возрасте до 60 лет
Особенно важно для путешественников с длительным пребыванием и всех работников здравоохранения‡
См. также Вакцина против гепатита B (Hepatitis B Vaccine)
Во всем мире
Сезонность в северном полушарии: сентябрь - май
Сезонность в южном полушарии: апрель - сентябрь
В тропиках грипп передается круглый год
Иногда в северном и южном полушарии используются немного разные вакцины против гриппа
Японский энцефалит
Сельские районы в большинстве стран Азии и Южной Азии, особенно районы рисоводства и свиноводства
2 дозы с интервалом между приемами 28 дней
Не рекомендуется беременным женщинам
Обычно не рекомендуется тем, кто проводит в эндемичном регионе менее одного месяца
Взрослые в возрасте от 18 до 65 лет могут получить 2-ю дозу уже через 7 дней после первой
Африканские страны к югу от Сахары от Мали до Эфиопии (менингитовый пояс)
Необходима для въезда в Саудовскую Аравию во время хаджа или умры
Во всем мире, особенно в жизненных ситуациях, связанных со скоплением людей (например, общежития)
Однократный прием четырёхвалентной вакцины (MenACWY) действителен в течение 5 лет.
Повышенный риск в «менингитном поясе» в Африке во время сухого сезона (с декабря по июнь), а также для тех, кто живет в перенаселенных местах
Все страны, включая США
Рекомендуется для путешественников с риском укусов животными (например, туристы в сельской местности, ветеринары, работники на полевых работах, люди, живущие в отдаленных областях)
Не устраняет необходимость дополнительной прививки после укуса животного для дополнительной защиты
Рекомендуется во время беременности, только если риск инфекции высок
Все страны с низким уровнем дохода, особенно в Южной Азии (включая Индию)
Доступны два препарата.
В виде драже: по 1 драже через день, в общей сложности 4 драже, защита в течение 5 лет
Одноразовая форма введения: защищает в течение 2 лет и считается более безопасной для беременных женщин, чем вакцина в форме драже.
См. также Профилактика брюшного тифа (Typhoid Fever Prevention)
Тропическая Южная Америка
Тропическая Африка
Хотя эта инфекция редко встречается у путешествующих, справка о проведенной вакцинации требуется при въезде во многие страны§
Не безопасно для беременных женщин
Повышенный риск развития нежелательных реакций у пожилых людей§
Одна доза обеспечивает защиту на всю жизнь у большинства путешественников
См. также Профилактика желтой лихорадки (Yellow Fever Prevention)
* В дополнение к перечисленным прививкам, следует делать своевременные прививки против гриппа, кори, эпидемического паротита, краснухи, столбняка, дифтерии, полиомиелита, пневмококковаяинфекции и ветряной оспой.
†Все рекомендации подлежат изменениям. Для получения последних рекомендаций см. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) (www.cdc.govor 800-CDC-INFO [800-232-4636]). См. также Обзор программы иммунизации (Overview of Immunization).
‡ Существует также комбинированная вакцина Гепатит A и Гепатит B, режим введения которой – 3 или 4 дозы. (См. Вакцина против гепатита А и Вакцина против гепатита В.)
§ Для путешественников старше 60 лет страховщики должны рассмотреть возможность заполнения раздела «Желтая карточка» (Международный сертификат о вакцинации) вместо введения вакцины против желтой лихорадки. Такие путешественники должны быть особенно внимательны к мерам личной защиты от насекомых.