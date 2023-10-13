* В дополнение к перечисленным прививкам, следует делать своевременные прививки против гриппа, кори, эпидемического паротита, краснухи, столбняка, дифтерии, полиомиелита, пневмококковаяинфекции и ветряной оспой.

†Все рекомендации подлежат изменениям. Для получения последних рекомендаций см. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) (www.cdc.govor 800-CDC-INFO [800-232-4636]). См. также Обзор программы иммунизации (Overview of Immunization).

‡ Существует также комбинированная вакцина Гепатит A и Гепатит B, режим введения которой – 3 или 4 дозы. (См. Вакцина против гепатита А и Вакцина против гепатита В.)