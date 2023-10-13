Отдельные рекомендации по скринингу для пожилых пациентов
Для определения болезни
Метод
Частота
Примечания*
УЗИ брюшной полости
Один раз в возрасте от 65 до 75 лет
Для мужчин, которые когда-либо курили: уровень доказательности B USPSTF
Для мужчин, которые никогда не курили: уровень доказательности C USPSTF.
Для женщин, которые когда-либо курили: уровень доказательности I USPSTF
Для женщин, которые никогда не курили: уровень доказательности D USPSTF.
Запрос о жестоком обращении (например, "Есть ли какие-либо проблемы с семьей или членами семьи, которые Вы хотели бы рассказать?")
По крайней мере 1 раз
Для всех пожилых пациентов: уровень доказательности I USPSTF
Опросник по скринингу алкоголизма (например, AUDIT, AUDIT-C)
Ежегодно
Для всех взрослых, включая тех, кому ≥ 65 лет: уровень доказательности B USPSTF
Для всех пациентов с положительными результатами скринингового теста: уровень доказательности В USPSTF для кратких консультаций, касающихся поведенческих вмешательств
Для пациентов, которые соответствуют критериям расстройства, вызванного употреблением алкоголя: рекомендуется воздержание
АССЗ (атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания [1])
Критерии Фрамингема (до 75 лет)
Шкала риска Рейнольдса (до 80 лет)
Мультиэтническое исследование с применением шкалы атеросклероза (MESA) (до 85 лет)
Каждые 5 лет
У людей с многочисленными ключевыми факторами‡ риска встречается чаще
Возможно, измерение уровней липидов в сыворотке, высокочувствительного С-реактивного белка и/или ABI, рекомендованного ACC/AHA (2)
Женщины старшего возраста: скрининг проводится так же, как у пожилых мужчин
Когнитивные нарушения (например, деменция, бред)
Инструменты скрининга когнитивных нарушений (например, Mini-Cog)
Ежегодно
Для самостоятельно проживающих в социуме взрослых лиц > 65 лет: рекомендация I от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Депрессия (большое депрессивное расстройство)
Анкета по скринингу депрессии (например, PHQ-2)
Ежегодно
Для всех взрослых, включая тех, кому ≥ 65 лет: уровень доказательности B USPSTF†
Уровень концентрации глюкозы в плазме крови натощак
Ежегодно
Для взрослых в возрасте 35-70 лет, страдающих избыточным весом или ожирением: рекомендация В от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Для взрослых > 35 лет, страдающих избыточным весом, ожирением или другими факторами риска§: по крайней мере каждые 3 года, рекомендованные Законом о защите прав граждан США с ограниченными возможностями (ADA) (3)
Информационный запрос о падениях в течение предыдущего года, а также о трудностях при ходьбе или поддерживании равновесия
Тест «Поднимись и иди», STEADI или другой инструмент оценки риска падения
Ежегодно
Для всех взрослых > 65 лет: использование инструмента оценки риска падения, рекомендованного AGS и BGS (4)
Для проживающих в домашних условиях и не нуждающихся в посторонней опеке пациентов ≥ 65 лет, которые находятся в группе повышенного риска падений: рекомендация B от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF) по выполнению упражнений
Добавки с витамином D больше не рекомендуются: D рекомендован Рабочей группы по профилактике заболеваний в США
Измерение внутриглазного давления
Ежегодно
Для всех взрослых < 40: рекомендация I от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Проверка остроты слуха у лежачих больных
Ежегодно
Для всех взрослых ≥ 50: рекомендация I от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Анализ на ВИЧ сыворотки, крови или слюны
По крайней мере 1 раз
Для всех лиц в возрасте 15-65 лет и для пациентов > 65 лет, имеющих факторы риска развития ВИЧ-инфекции: рекомендация А от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Измерение артериального давления
Каждые 3–5 лет для лиц 18–39 лет с нормальным артериальным давлением и без факторов риска
Ежегодно для лиц > 40 и лиц с высоким-нормальным артериальным давлением и/или имеющим факторы риска (например, избыточный вес или ожирение, малоподвижный образ жизни, семейный анамнез, афроамериканское происхождение)
Для всех людей ≥ 18 – рекомендация Рабочей группы по профилактике заболеваний в США (лечение, основанное на данных измерений артериального давления в амбулаторных условиях и дополнительных измерениях в домашних условиях)
Заболеваемость и смертность, связанные с ожирением
Измерение роста и веса
ИМТ (кг/м2) расчет¶
Не реже одного раза в год по мере необходимости
Для всех взрослых с ИМТ > 30: направление на проведение многокомпонентных поведенческих вмешательств: уровень доказательности B USPSTF
Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия
Не реже, чем раз в 2 года
Для всех женщин ≥ 65: Рекомендация В Американской рабочей группы по профилактике заболеваний
Для женщин < 65 лет с повышенным риском, определенным с применением официальных методов скрининга: уровень доказательности B USPSTF
Для мужчин ≥ 65 лет: рекомендация I от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Поведенческое консультирование
По крайней мере 1 раз
Для всех сексуально активных подростков и взрослых, имеющих повышенный риск заражения ИППП: рекомендация В от USPSTF
Дисфункция щитовидной железы (гипотиреоз или гипертиреоз)
Уровень гормона щитовидной железы
Нет данных
Для всех небеременных взрослых женщин: уровень доказательности I USPSTF
Получение информации об употреблении табака
По крайней мере 1 раз
Для всех взрослых: рекомендация от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)
Для всех пациентов, сообщивших об употреблении табака: консультации по прекращению курения и соответствующие препараты
Обследование на остроту зрения
Ежегодно по мере необходимости
Для всех взрослых ≥ 65 лет: уровень доказательности В USPSTF
Уровень 25-гидроксивитамина D в крови
Не используется
Рекомендация I от USPSTF
* Рекомендации в таблице основаны главным образом на данных предоставленных USPSTF и иногда ЦКЗ (CDC) и другими организациями.
Рекомендации различаются в разных профессиональных обществах и группах. Рекомендации USPSTF, основанные на прочности доказательств и чистой клинической пользе (приносимая польза за минусом наносимого вреда):
† USPSTF рекомендует скрининг только на регулярной практике, чтобы обеспечить точность диагностики, эффективное лечение и последующее наблюдение.
‡ Глобальные факторы риска АССЗ включают гипертонию, употребление табака, высокий уровень глюкозы в крови, отсутствие физической активности, избыточный вес и ожирение.
§ Факторы риска (согласно Американской ассоциации диабетологов [American Diabetes Association]) включают отсутствие физической активности, расовую/этническую принадлежность к группе высокого риска, наличие родственника первой степени с диагностированным диабетом, уровень Х-ЛПВП < 35 мг/дл и/или ТГ > 250 мг/дл, гликилированного гемоглобина ≥ 5,7% НТГ или НГН, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе, гипертонию, состояния, связанные с резистентностью к инсулину, такие как тяжелое ожирение, черный акантоз, синдром поликистоза яичников.
¶ ИМТ больше (≥) 25 = избыточный вес; ИМТ ≥ 30 = ожирение
AАХО (АAOS) = Американская академия хирургов-ортопедов; ЛПИ = лодыжечно-плечевой индекс; АКК (ACC) = Американская коллегия кардиологов; АДА (ADA) = Американская диабетическая ассоциация; АГС (AGS) = Американское гериатрическое собщество; AUDIT = тест на определение расстройства, связанного с употреблением алкоголя; AUDIT-C = сокращенный тест потребления AUDIT; БГС (BGS) = Британское гериатрическое собщество; ИМТ = индекс массы тела; ХС-ЛПВП = холестерин липопротеинов высокой плотности; НГТ = нарушение гликемии натощак; НТГ = нарушение толерантности к глюкозе; MESA = Мультиэтническое исследование атеросклероза; НП = не применимо; PHQ-2 = Опросник для оценки здоровья пациента-2; USPSTF = Рабочая группа по профилактическим мероприятиям США