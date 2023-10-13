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Отдельные рекомендации по скринингу для пожилых пациентов

Для определения болезни

Метод

Частота

Примечания*

Аневризма брюшного отдела аорты

УЗИ брюшной полости

Один раз в возрасте от 65 до 75 лет

Для мужчин, которые когда-либо курили: уровень доказательности B USPSTF

Для мужчин, которые никогда не курили: уровень доказательности C USPSTF.

Для женщин, которые когда-либо курили: уровень доказательности I USPSTF

Для женщин, которые никогда не курили: уровень доказательности D USPSTF.

Жестокое обращение или пренебрежение

Запрос о жестоком обращении (например, "Есть ли какие-либо проблемы с семьей или членами семьи, которые Вы хотели бы рассказать?")

По крайней мере 1 раз

Для всех пожилых пациентов: уровень доказательности I USPSTF

Злоупотребление алкоголем

Опросник по скринингу алкоголизма (например, AUDIT, AUDIT-C)

Ежегодно

Для всех взрослых, включая тех, кому 65 лет: уровень доказательности B USPSTF

Для всех пациентов с положительными результатами скринингового теста: уровень доказательности В USPSTF для кратких консультаций, касающихся поведенческих вмешательств

Для пациентов, которые соответствуют критериям расстройства, вызванного употреблением алкоголя: рекомендуется воздержание

АССЗ (атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания [1])

Критерии Фрамингема (до 75 лет)

Шкала риска Рейнольдса (до 80 лет)

Мультиэтническое исследование с применением шкалы атеросклероза (MESA) (до 85 лет)

Каждые 5 лет

У людей с многочисленными ключевыми факторами‡ риска встречается чаще

Возможно, измерение уровней липидов в сыворотке, высокочувствительного С-реактивного белка и/или ABI, рекомендованного ACC/AHA (2)

Женщины старшего возраста: скрининг проводится так же, как у пожилых мужчин

Когнитивные нарушения (например, деменция, бред)

Инструменты скрининга когнитивных нарушений (например, Mini-Cog)

Ежегодно

Для самостоятельно проживающих в социуме взрослых лиц > 65 лет: рекомендация I от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)

Депрессия (большое депрессивное расстройство)

Анкета по скринингу депрессии (например, PHQ-2)

Ежегодно

Для всех взрослых, включая тех, кому 65 лет: уровень доказательности B USPSTF†

Сахарный диабет 2 типа

Уровень концентрации глюкозы в плазме крови натощак

Ежегодно

Для взрослых в возрасте 35-70 лет, страдающих избыточным весом или ожирением: рекомендация В от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)

Для взрослых > 35 лет, страдающих избыточным весом, ожирением или другими факторами риска§: по крайней мере каждые 3 года, рекомендованные Законом о защите прав граждан США с ограниченными возможностями (ADA) (3)

Риск падения

Информационный запрос о падениях в течение предыдущего года, а также о трудностях при ходьбе или поддерживании равновесия

Тест «Поднимись и иди», STEADI или другой инструмент оценки риска падения

Ежегодно

Для всех взрослых > 65 лет: использование инструмента оценки риска падения, рекомендованного AGS и BGS (4)

Для проживающих в домашних условиях и не нуждающихся в посторонней опеке пациентов ≥ 65 лет, которые находятся в группе повышенного риска падений: рекомендация B от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF) по выполнению упражнений

Добавки с витамином D больше не рекомендуются: D рекомендован Рабочей группы по профилактике заболеваний в США

Глаукома

Измерение внутриглазного давления

Ежегодно

Для всех взрослых < 40: рекомендация I от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)

Нарушение слуха

Проверка остроты слуха у лежачих больных

Ежегодно

Для всех взрослых ≥ 50: рекомендация I от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)

ВИЧ-инфекция

Анализ на ВИЧ сыворотки, крови или слюны

По крайней мере 1 раз

Для всех лиц в возрасте 15-65 лет и для пациентов > 65 лет, имеющих факторы риска развития ВИЧ-инфекции: рекомендация А от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)

Артериальная гипертензия

Измерение артериального давления

Каждые 3–5 лет для лиц 18–39 лет с нормальным артериальным давлением и без факторов риска

Ежегодно для лиц > 40 и лиц с высоким-нормальным артериальным давлением и/или имеющим факторы риска (например, избыточный вес или ожирение, малоподвижный образ жизни, семейный анамнез, афроамериканское происхождение)

Для всех людей 18 – рекомендация Рабочей группы по профилактике заболеваний в США (лечение, основанное на данных измерений артериального давления в амбулаторных условиях и дополнительных измерениях в домашних условиях)

Заболеваемость и смертность, связанные с ожирением

Измерение роста и веса

ИМТ (кг/м2) расчет¶

Не реже одного раза в год по мере необходимости

Для всех взрослых с ИМТ > 30: направление на проведение многокомпонентных поведенческих вмешательств: уровень доказательности B USPSTF

Остеопороз

Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия

Не реже, чем раз в 2 года

Для всех женщин ≥ 65: Рекомендация В Американской рабочей группы по профилактике заболеваний

Для женщин < 65 лет с повышенным риском, определенным с применением официальных методов скрининга: уровень доказательности B USPSTF

Для мужчин ≥ 65 лет: рекомендация I от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)

Поведенческое консультирование

По крайней мере 1 раз

Для всех сексуально активных подростков и взрослых, имеющих повышенный риск заражения ИППП: рекомендация В от USPSTF

Дисфункция щитовидной железы (гипотиреоз или гипертиреоз)

Уровень гормона щитовидной железы

Нет данных

Для всех небеременных взрослых женщин: уровень доказательности I USPSTF

Курение табака

Получение информации об употреблении табака

По крайней мере 1 раз

Для всех взрослых: рекомендация от Американской рабочей группы по профилактике заболеваний (USPSTF)

Для всех пациентов, сообщивших об употреблении табака: консультации по прекращению курения и соответствующие препараты

Визуальные нарушения

Обследование на остроту зрения

Ежегодно по мере необходимости

Для всех взрослых 65 лет: уровень доказательности В USPSTF

Дефицит витамина D

Уровень 25-гидроксивитамина D в крови

Не используется

Рекомендация I от USPSTF

* Рекомендации в таблице основаны главным образом на данных предоставленных USPSTF и иногда ЦКЗ (CDC) и другими организациями.

Рекомендации различаются в разных профессиональных обществах и группах. Рекомендации USPSTF, основанные на прочности доказательств и чистой клинической пользе (приносимая польза за минусом наносимого вреда):

  • А = Убедительные доказательства в поддержку

  • В = Хорошие доказательства в поддержку

  • С = Низкое соотношение между приносимой пользой и наносимым вредом для обоснованной рекомендации

  • D = Показания против

  • I = Недостаточность доказательства к рекомендации «за» или «против»

† USPSTF рекомендует скрининг только на регулярной практике, чтобы обеспечить точность диагностики, эффективное лечение и последующее наблюдение.

‡ Глобальные факторы риска АССЗ включают гипертонию, употребление табака, высокий уровень глюкозы в крови, отсутствие физической активности, избыточный вес и ожирение.

§ Факторы риска (согласно Американской ассоциации диабетологов [American Diabetes Association]) включают отсутствие физической активности, расовую/этническую принадлежность к группе высокого риска, наличие родственника первой степени с диагностированным диабетом, уровень Х-ЛПВП < 35 мг/дл и/или ТГ > 250 мг/дл, гликилированного гемоглобина ≥ 5,7% НТГ или НГН, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе, гипертонию, состояния, связанные с резистентностью к инсулину, такие как тяжелое ожирение, черный акантоз, синдром поликистоза яичников.

¶ ИМТ больше () 25 = избыточный вес; ИМТ 30 = ожирение

AАХО (АAOS) = Американская академия хирургов-ортопедов; ЛПИ = лодыжечно-плечевой индекс; АКК (ACC) = Американская коллегия кардиологов; АДА (ADA) = Американская диабетическая ассоциация; АГС (AGS) = Американское гериатрическое собщество; AUDIT = тест на определение расстройства, связанного с употреблением алкоголя; AUDIT-C = сокращенный тест потребления AUDIT; БГС (BGS) = Британское гериатрическое собщество; ИМТ = индекс массы тела; ХС-ЛПВП = холестерин липопротеинов высокой плотности; НГТ = нарушение гликемии натощак; НТГ = нарушение толерантности к глюкозе; MESA = Мультиэтническое исследование атеросклероза; НП = не применимо; PHQ-2 = Опросник для оценки здоровья пациента-2; USPSTF = Рабочая группа по профилактическим мероприятиям США

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