* Рекомендации в таблице основаны главным образом на данных предоставленных USPSTF и иногда ЦКЗ (CDC) и другими организациями. Рекомендации различаются в разных профессиональных обществах и группах. Рекомендации USPSTF, основанные на прочности доказательств и чистой клинической пользе (приносимая польза за минусом наносимого вреда): А = Убедительные доказательства в поддержку

В = Хорошие доказательства в поддержку

С = Низкое соотношение между приносимой пользой и наносимым вредом для обоснованной рекомендации

D = Показания против

I = Недостаточность доказательства к рекомендации «за» или «против»