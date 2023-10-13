Осложнения нефротического синдрома
Осложнение
Фактор риска
Отеки (включая асцит и плевральный выпот)
Генерализованная проникность капилляров, из-за гипоальбуминемии со снижением онкотического давления
Предположительная задержка натрия почками
Инфекция (особенно целлюлит и, в 2-6% случаев, спонтанный бактериальный перитонит)
Неизвестно
Возможно, потери опсонинов и иммуноглобулинов
Потери эритропоэтина и трансферрина
Изменения показателей функции щитовидной железы (у пациентов с ранее существующим гипотиреозом, повышенная потребность в заместительной терапии тиреоидными гормонами)
Потери тироид-связывающего глобулина
Гиперкоагуляция и тромбоэмболии (особенно тромбоз почечной вены и ТЭЛА, которые случают у 5% детей и у 40% взрослых)
Потери антитромбина III
Повышенный синтез факторов свертываемости в печени
Патологии тромбоцитов
Повышенная вязкость крови вследствие гиповолемии
Белковое голодание у детей (иногда сопровождается ломкостью волос и ногтей, алопецией, задержкой роста)
Потери белков
Снижение производительности работы печени
Иногда - уменьшенный пероральный прием вследствие мезентерических отеков
Повышенный синтез липопротеинов печени
Ишемическая болезнь сердца у взрослых
Дислипидемия с атеросклерозом
Гиперкоагуляции
Артериальная гипертензия у взрослых
Задержка натрия в почках
Нарушение минерализации костей
Прием кортикостероидов
Дефицит витамина D из-за потери витамин D-связывающего белка
Неизвестно
Возможно, гиповолемия, интерстициальные отеки и прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС)
Проксимальная тубулярная дисфункция (приобретенный синдром Фанкони) с глюкозурией, аминоацидурией, снижением уровня калия, фосфатурией, почечным тубулярным ацидозом, гидрокарбонатурией, гиперцитратурией и урикозурией
Токсическое воздействие на проксимальные канальцевые клетки вторично вследствие большого количества реабсорбируемого белка