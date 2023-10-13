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Осложнения нефротического синдрома

Осложнение

Фактор риска

Отеки (включая асцит и плевральный выпот)

Генерализованная проникность капилляров, из-за гипоальбуминемии со снижением онкотического давления

Предположительная задержка натрия почками

Инфекция (особенно целлюлит и, в 2-6% случаев, спонтанный бактериальный перитонит)

Неизвестно

Возможно, потери опсонинов и иммуноглобулинов

Анемия

Потери эритропоэтина и трансферрина

Изменения показателей функции щитовидной железы (у пациентов с ранее существующим гипотиреозом, повышенная потребность в заместительной терапии тиреоидными гормонами)

Потери тироид-связывающего глобулина

Гиперкоагуляция и тромбоэмболии (особенно тромбоз почечной вены и ТЭЛА, которые случают у 5% детей и у 40% взрослых)

Потери антитромбина III

Повышенный синтез факторов свертываемости в печени

Патологии тромбоцитов

Повышенная вязкость крови вследствие гиповолемии

Белковое голодание у детей (иногда сопровождается ломкостью волос и ногтей, алопецией, задержкой роста)

Потери белков

Снижение производительности работы печени

Иногда - уменьшенный пероральный прием вследствие мезентерических отеков

Дислипидемия

Повышенный синтез липопротеинов печени

Ишемическая болезнь сердца у взрослых

Дислипидемия с атеросклерозом

Артериальная гипертензия

Гиперкоагуляции

Артериальная гипертензия у взрослых

Задержка натрия в почках

Нарушение минерализации костей

Прием кортикостероидов

Дефицит витамина D из-за потери витамин D-связывающего белка

Хроническая болезнь почек

Неизвестно

Возможно, гиповолемия, интерстициальные отеки и прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС)

Проксимальная тубулярная дисфункция (приобретенный синдром Фанкони) с глюкозурией, аминоацидурией, снижением уровня калия, фосфатурией, почечным тубулярным ацидозом, гидрокарбонатурией, гиперцитратурией и урикозурией

Токсическое воздействие на проксимальные канальцевые клетки вторично вследствие большого количества реабсорбируемого белка

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