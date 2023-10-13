Оральные симптомы системных заболеваний
Оральное проявление
Ассоциированное заболевание
Молочница (оральный кандидоз)
Диабет, СПИД, другие причины иммуносупрессии (например,агранулоцитоз, нейтропения, лейкоз, дефекты иммуноглобулинов, нарушения функций лейкоцитов), использование антибиотиков
Атрофический глоссит (гладкий язык вызван атрофией нитевидных сосочков)
Болезненные атрофия слизистой оболочки полости рта и поверхности языка, иногда с афтозными язвами
Пурпурный язык
Участки темной пигментации (если не является расовой особнностью)
Гемохроматоз, болезнь Аддисона, синдром Пейтца-Егерса, меланома (редко, но можно увидеть на небе), меланоз курильщика
Линейное сероватое обесцвечивание (свинцовая линия) на участве десны, прилегающем к зубам
Отравление свинцом, серебром или висмутом
Фиолетовые патчи
Ороговевшие лихеноидные патчи, иногда с болезненной атрофией слизистой оболочки
Болезнь трансплант-против-хозяина, если трансплантация проводилась во рту реципиента органа-транспланта
Красноватое обесцвечивание зубов
Высокое, сводчатое мягкоге небо
Зубчатые резцы, моляры куполообразные или в виде ягоды шелковицы
Волосатая лейкоплакия (белые вертикальные складки на боковой поверхности языка)
ВИЧ трансформирующийся в СПИД
Красные или красновато-фиолетовые скопления оральных телеангиоэктазией
Наследственная геморрагическая телеангиоэктазия (синдром Ослера-Вебера-Ренду)
Множественные поврежденные сверхштатаные зубы и остеомы
Гранулематозный гингивит с симптомом булыжной мостовой