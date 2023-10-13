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Некоторые экзантематозные вирусы

Основные клинические синдромы

Распространенность

Специфическая терапия

Специфическая профилактика*

Вирус кори

Корь

Энцефаломиелит

Поражение центральной нервной системы (редко)

Повсеместно

Распространенность увеличивается из-за снижения вакцинации

Нет

Вакцины

Вирус краснухи

Краснуха

Врождённые нарушения из-за инфицирования во время беременности

Повсеместно

Нет

Вакцины

Парвовирус человека B19

Инфекционная эритема (пятая болезнь)

Сыпь (красная сыпь на щеках чаще встречается у детей), недомогание, артрит (полиартропатия чаще встречается у взрослых)

Водянка плода (инфекция во время беременности)

Анемия (транзиторный апластический кризис при ослабленном иммунитете или у пациентов с гемоглобинопатией)

Спорадические вспышки

Внутривенный иммуноглобулин (при тяжёлой анемии)

Нет

Герпесвирус человека 6 типа

Розеола младенческая (внезапная экзантема)

Широкое распространение

Поражает маленьких детей

Нет

Нет

Вирус ветряной оспы

Ветряная оспа

Без вакцинации практически повсеместно у детей, иногда у взрослых

Ацикловир, фамцикловир, валацикловир

Иммуноглобулины, вакцина

Опоясывающий лишай

Распространён у взрослых в результате реактивации латентного вируса

Ацикловир, фамцикловир, валацикловир

Вакцина

Вирусы оспы

Натуральная оспа (вирус натуральной оспы)

Природное заболевание искоренено

Цидофир†

Вакцина против натуральной оспы до 4 дней после подвергания заражению

Вакцина

Цидофир†

Mpox (оспа обезьян)

Глобальная вспышка заболевания в 2022 году

Передача от человека к человеку происходит при длительном тесном контакте.

Цидофовир, тековиримат, иммуноглобулин вакцины против коровьей оспы

Вакцины

Избегание прямого физического контакта с инфицированными людьми

Альфавирусы (некоторые)

Чикунгунья (острое фебрильное заболевание, с последующим хроническим полиартритом)

Передается комарами вида Aedes

Африка, Юго-Восточная Азия, Индия, Европа, страны Южной и Северной Америки

Нет

Нет

Болезнь Майаро (заболевание, похожее на лихорадку денге)

Передается комарами

Южная Америка, Тринидад, Гаити

Нет

Нет

Лихорадка Росс-Ривер (эпидемический полиартрит)

комары рода Aedes

Австралия, Папуа-Новая Гвинея, Южная часть Тихого океана

Нет

Нет

Вирус контагиозного моллюска

Папулы контагиозного моллюска

Гениталии (взрослые)

Поражённая кожа (дети)

Более тяжелое поражение (пациенты со СПИДом)

Криотерапия, выскабливание

Нет

*Неспецифические меры предосторожности (например, избегание инфицированных пациентов и таких носителей как насекомые и животные, обычные меры гигиены) также рекомендуются.

†На основании исследований на животных.

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