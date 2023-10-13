Некоторые экзантематозные вирусы
Основные клинические синдромы
Распространенность
Специфическая терапия
Специфическая профилактика*
Вирус кори
Энцефаломиелит
Поражение центральной нервной системы (редко)
Повсеместно
Распространенность увеличивается из-за снижения вакцинации
Нет
Вакцины
Вирус краснухи
Врождённые нарушения из-за инфицирования во время беременности
Повсеместно
Нет
Вакцины
Парвовирус человека B19
Инфекционная эритема (пятая болезнь)
Сыпь (красная сыпь на щеках чаще встречается у детей), недомогание, артрит (полиартропатия чаще встречается у взрослых)
Водянка плода (инфекция во время беременности)
Анемия (транзиторный апластический кризис при ослабленном иммунитете или у пациентов с гемоглобинопатией)
Спорадические вспышки
Внутривенный иммуноглобулин (при тяжёлой анемии)
Нет
Герпесвирус человека 6 типа
Розеола младенческая (внезапная экзантема)
Широкое распространение
Поражает маленьких детей
Нет
Нет
Вирус ветряной оспы
Без вакцинации практически повсеместно у детей, иногда у взрослых
Ацикловир, фамцикловир, валацикловир
Иммуноглобулины, вакцина
Распространён у взрослых в результате реактивации латентного вируса
Ацикловир, фамцикловир, валацикловир
Вакцина
Вирусы оспы
Натуральная оспа (вирус натуральной оспы)
Природное заболевание искоренено
Цидофир†
Вакцина против натуральной оспы до 4 дней после подвергания заражению
Вакцина
Цидофир†
Глобальная вспышка заболевания в 2022 году
Передача от человека к человеку происходит при длительном тесном контакте.
Цидофовир, тековиримат, иммуноглобулин вакцины против коровьей оспы
Вакцины
Избегание прямого физического контакта с инфицированными людьми
Альфавирусы (некоторые)
Чикунгунья (острое фебрильное заболевание, с последующим хроническим полиартритом)
Передается комарами вида Aedes
Африка, Юго-Восточная Азия, Индия, Европа, страны Южной и Северной Америки
Нет
Нет
Болезнь Майаро (заболевание, похожее на лихорадку денге)
Передается комарами
Южная Америка, Тринидад, Гаити
Нет
Нет
Лихорадка Росс-Ривер (эпидемический полиартрит)
комары рода Aedes
Австралия, Папуа-Новая Гвинея, Южная часть Тихого океана
Нет
Нет
Вирус контагиозного моллюска
Папулы контагиозного моллюска
Гениталии (взрослые)
Поражённая кожа (дети)
Более тяжелое поражение (пациенты со СПИДом)
Криотерапия, выскабливание
Нет
*Неспецифические меры предосторожности (например, избегание инфицированных пациентов и таких носителей как насекомые и животные, обычные меры гигиены) также рекомендуются.
†На основании исследований на животных.