Некоторые причины симптомов, связанных с образованием газов
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Отрыжка
Аэрофагия (заглатывание воздуха)
Осознанное или неосознанное заглатывание воздуха
В ряде случаев - у курящих или слишком часто пользующихся жевательной резинкой
В ряде случаев - у пациентов с гастро-эзофагеальным рефлюксом, плохо подогнанными зубными протезами
Клиническая оценка
Газ, содержащийся в газированных напитках
Употребление напитков, как правило, явно вызывающее появление симптомов (по данным расспроса)
Клиническая оценка
Осознанное заглатывание воздуха
Пациент при расспросе, как правило, признает этот факт
Клиническая оценка
Растяжение или вздутие живота
Аэрофагия
См. Отрыжка
Клиническая оценка
Хроническое рецидивирующее вздутие или ощущение растяжения живота в сочетании с изменением частоты дефекации или консистенции каловых масс
Нет признаков, требующих повышенного внимания
Обычно начинается в подростковом возрасте и после 20 лет
Клиническая оценка
Анализ кала
Анализы крови
Гастропарез
Тошнота, боль в животе, иногда - рвота
Чувство раннего насыщения
В ряде случаев - у пациентов с известным "причинным" заболеванием
Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта и/или радионуклидное сканирование для оценки функции опорожнения желудка
Продолжительные симптомы
У пациентов с низкой массой тела, но очень обеспокоенных наличием избыточного веса, особенно у молодых женщин
Клиническая оценка
Запор, при его хроническом характере
Длительный анамнез плотной консистенции стула, редкой дефекации
Клиническая оценка
Аноректальная манометрия
Расстройства, не связанные с желудочно-кишечным трактом (например, рак яичников или рак толстой кишки)
Появление нового симптома постоянного вздутия живота у пациентов среднего или пожилого возраста
При раке толстой кишки — иногда кровь в стуле (кровь может быть видимой или обнаруживаться во время исследований).
Для рака яичника - УЗИ органов таза
Для рака толстой кишки - колоноскопия
Вздутие
Определенные продукты, в том числе, бобовые, молочные продукты, овощи, лук, сельдерей, морковь, брюссельская капуста, фрукты (например, изюм, бананы, абрикосы, сливовый сок) и сложные углеводы (например, крендели, бублики, зародыши пшеницы)
Cимптоматика, развивающиеся преимущественно после употребления продуктов, вызывающих газообразование
Клиническая оценка
Пробная элиминация
Дисахаридазная недостаточность
Вздутие, схваткообразные боли, диарея после употребления определенных продуктов
Дыхательные тесты
Анемия, стеаторея, снижение аппетита, диарея
При целиакии- слабость и симптомы, которые нередко возникают в детстве
При тропической спру - тошнота, схваткообразные боли, похудание
Анализы крови
Биопсия тонкой кишки
Недостаточность поджелудочной железы
Диарея, стеаторея
Как правило, анамнестические указания на наличие патологии поджелудочной железы
КТ органов брюшной полости
В ряде случаев - МРТ/МРХПГ, эндоскопическое УЗИ, либо эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография
Стул на фекальную эластазу
ЭРХПГ = эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография; МРХПГ = магнитнорезонансная холангиопанкреатография.