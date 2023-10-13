Некоторые причины первичных симптомов непроизвольной потери веса
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Эндокринные нарушения
Повышенный аппетит
Непереносимость жары, потливость, тремор, чувство беспокойства, тахикардия, диарея
Функциональные тесты щитовидной железы
Сахарный диабет 1-го типа (впервые выявленный или некомпенсированный)
Повышенный аппетит
Полидипсия, полиурия
Измерение уровня глюкозы в плазме
Хроническая надпочечниковая недостаточность
Боль в животе, чувство усталости, гиперпигментация, ортостатическое предобморочное состояние
Уровни сывороточных электролитов, кортизола и адренокортикотропного гормона
Лекарственные препараты
Анамнез, связанный с избыточным потреблением
Сосудистые звездочки на коже, контрактуры Дюпюитрена, атрофия яичек, периферическая невропатия
Иногда асцит, "порхающий" тремор
Клиническая оценка
Печеночные тесты
Лекарственные препараты
Анамнез использования препарата
Клиническая оценка
Когда это возможно, исследование отмены лекарственного средства
Нарушения психики
Неуместный страх увеличения веса у истощенных молодых женщин или девочек-подростков женщина, аменорея
Клиническая оценка
Чувства печали и усталости, потеря сексуального желания и/или удовольствия, нарушение сна, психомоторная заторможенность
Клиническая оценка
Заболевания почек*
Отек, тошнота, рвота, стоматит, извращение вкуса, никтурия, усталость, зуд, снижение ясности ума, мышечные подергивания и судороги, периферическая нейропатия, конвульсии
Измерения концентрации азота мочевины в сыворотке крови (АМК) и креатинина
Отек, гипертония, протеинурия, чувство усталости, пенистая моча
Измерение количества белка в моче в течение 24 часов
Кроме того, соотношение мочевого/сывороточного белка в мазке
Инфекции
Грибковые инфекции (обычно первичные грибковые инфекции)
Повышение температуры, ночная потливость, чувство усталости, кашель, одышка
Часто риск воздействия связан с географическим положением
Иногда другие органоспецифические проявления
Обычно бакпосев и мазки
Иногда серологические тесты
Иногда биопсия
Повышение температуры, боль в животе, вздутие живота, метеоризм, диарея, эозинофилия
Обычно проживание или путешествия в развивающихся странах
Специфические тесты на заболевания (например, микроскопическое исследование кала, бакпосев, серологическое исследование)
Повышение температуры, одышка, кашель, увеличение лимфатических узлов, диарея, кандидоз
Антитела крови или определение антигена
Повышение температуры, ночная потливость, артралгии, одышка, чувство усталости, пятна Рота, язвочки Джейнвея, узлы Ослера, кровоизлияния у основания ногтей, эмболия артерии сетчатки, инсульт
Часто у пациентов с болезнью клапанов сердца или при внутривенном введении лекарственных средств
Посев крови
Эхокардиография
Повышение температуры, ночная потливость, кашель, кровохарканье
Иногда факторы риска (например, контакт с источником заражения, плохие жилищные условия)
Рентгенография грудной клетки
Бакпосев мокроты и мазок
PPD или гамма-интерфероновый тест
Другие системные заболевания
Часто ночная потливость, чувство усталости, повышение температуры
Иногда боль в костях по ночам или другие органоспецифические симптомы
Органоспецифическое освидетельствование
Головная боль, мышечные боли, хронический вывих нижней челюсти, повышение температуры и/или нарушения зрения у лиц пожилого возраста
И, если повышена СОЭ, биопсия височной артерии
Кашель, одышка, хрипы
Повышение температуры, чувство усталости, увеличение лимфатических узлов
Иногда симптомы поражения других органов (например, глаза, печени, желудочно-кишечного тракта, кости)
Рентгенография грудной клетки
Иногда КТ грудной клетки
Биопсия
Стоматологические заболевания и нарушения вкуса
Дисгевзия (потеря вкуса)
Обычно факторы риска (например, дисфункция черепных нервов, использование некоторых лекарственных средств, старение)
Клиническая оценка
Плохое состояние зубов
Зубная или десневая боль
Дурной запах изо рта, пародонтит, недостающие и/или сгнившие зубы
Клиническая оценка
* Отечность может маскировать потерю мышечной массы тела.
СОЭ = скорость оседания эритроцитов; ППД = очищенный белковый дериват (туберкулин)