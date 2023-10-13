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Некоторые причины острого панкреатита

Причина

Примеры

Медицинские препараты

Ингибиторы АПФ, аспарагиназа, азатиоприн, 2´,3´-дидезоксиинозин, фуросемид, агонисты рецептора ГПП-1, 6-меркаптопурин, пентамидин, сульфаниламидные препараты, вальпроаты

Инфекционные

Вирус Коксаки типа В, цитомегаловирус, инфекционный паротит, гепатит А, гепатит Е

Наследственные причины

Множество известных генных мутаций, включая небольшой процент пациентов с муковисцидозом

Механические причины/структурные аномалии

Желчные конкременты, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), травма, рак поджелудочной железы или периампулярный рак, киста холедоха, стеноз сфинктера Одди, расщепленная поджелудочная железа

Метаболическое

Гипертриглицеридемия, гиперкальциемия (включая гиперпаратиреоидизм), применение эстрогенов в сочетании с высокими уровнями липидов крови

Токсины

Алкоголь, метанол

Другое

Табакокурение, беременность, пациенты после трансплантации почки, ишемия вследствие гипотензии или артериальной эмболии, тропический панкреатит

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