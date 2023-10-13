Некоторые причины острого панкреатита
Причина
Примеры
Медицинские препараты
Ингибиторы АПФ, аспарагиназа, азатиоприн, 2´,3´-дидезоксиинозин, фуросемид, агонисты рецептора ГПП-1, 6-меркаптопурин, пентамидин, сульфаниламидные препараты, вальпроаты
Инфекционные
Вирус Коксаки типа В, цитомегаловирус, инфекционный паротит, гепатит А, гепатит Е
Наследственные причины
Множество известных генных мутаций, включая небольшой процент пациентов с муковисцидозом
Механические причины/структурные аномалии
Желчные конкременты, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), травма, рак поджелудочной железы или периампулярный рак, киста холедоха, стеноз сфинктера Одди, расщепленная поджелудочная железа
Метаболическое
Гипертриглицеридемия, гиперкальциемия (включая гиперпаратиреоидизм), применение эстрогенов в сочетании с высокими уровнями липидов крови
Токсины
Алкоголь, метанол
Другое
Табакокурение, беременность, пациенты после трансплантации почки, ишемия вследствие гипотензии или артериальной эмболии, тропический панкреатит