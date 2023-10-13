Некоторые причины лимфаденопатии
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Рак
Лейкозы (обычно хронические и иногда острый лимфобластный лейкоз)
Слабость, лихорадка, потеря веса, спелномегалия
При остром лейкозе - часто спонтанные гематомы, кровоточивость
Общий анализ крови, мазок периферической крови, проточная цитометрия, исследование костного мозга
Безболезненная аденопатия (локальная или генерализованная), лимфатические узлы плотноэластической консистенции, иногда - бугристые
Часто: лихорадка, ночное потоотделение, потеря веса, спелномегалия
Биопсия лимфоузла и проточная цитометрия
Метастазы опухоли (часто головы и шеи, щитовидной железы, молочной железы, легких)
Один или несколько безболезненных, локально расположеных лимфатических узлов
Узлы часто плотные, иногда фиксированы к близлежащим тканям
Исследования с целью поиска певичной опухоли
Биопсия, если первичный рак не обнаружен
Системные ревматические заболевания
Болезненная шейная лимфаденопатия у детей
Лихорадка (часто > 39°С), сыпь на коже туловища,малиновый язык, шелушение кожи стоп, ладоней, вокруг ногтей
Клинические критерии
Безболезненная аденопатия (локальная или генерализованная)
Часто - кашель и/или одышка, лихорадка, недомогание, мышечная слабость, потеря веса, артралгии
Рентгенография ил КТ грудной полости
При выявлении изменений в легких - биопсия лимфатического узла
Генерализованная лимфаденопатия
Типичны артриты и артралгии
Иногда - сыпь на скулах, другие кожные изменения
Клинические критерии
Тестирование на антитела
Другие системные ревматические заболевания (например, ювенильный идиопатический артрит, лимфаденопатия Кикучи (некротический гистиоцитарный лимфаденит), ревматоидный артрит, синдром Шегрена)
Различны
Может быть разной
Инфекции
ВИЧ инфекция (первичная инфекция)
Генерализованная лимфаденопатия
Обычно - лихорадка, общее недомогание, кожная сыпь, артралгия
Часто - ВИЧ позитивный статус по данным анамнеза или образ жизни, связанный с высоким риском заражения ВИЧ
Анализ на антитела к ВИЧ
Иногда - исследование на ВИЧ РНК (при подозрении на раннюю стадию инфекции)
Симметричная лимфаденопатия, наиболее типично - в области шеи, реже - в аксиллярных и паховых областях
Лихорадка, гиперемия зева, сильная слабость
Часто - спленомегалия
Характерно для подростков и молодых взрослых
Тест на гетерофильные антитела
Иногда - серологический тест на вирус Эпштейна - Барр
Только шейная лимфаденопатия (часто болезненная)
Клинически выявленная инфекция ротоглотки
Клиническая оценка
Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП - особенно простой герпес, хламидийные инфекции, сифилис)
За исключением вторичного сифилиса, только паховая лимфаденопатия (размягченный лимфатический узел или наличие отделяемого позволяют заподозрить сифилитическую лимфогранулему)
Часто - дизурические симптомы, выделения из уретры
Иногда - изменения в области гениталий
При вторичном сифилисе - часто распространенные изменения кожи и слизистых, генеарлизованная лимфаденопатия
Прстой герпес - культуральные исследваония
Хламидийные инфекцияии - тесты, основанные на выявлении нуклеиновых кислот
Сифилис - серологические исследования
Инфекции кожи и мягких тканей (целлюлит, абсцесс, болезнь кошачьих царапин), включая первичное инфицирование лимфатического узла
Обычно - видимое локальное повреждение (или анамнестически установленный факт недавней травмы) дистально от места лимфаденопатии
Иногда - только эритема, болезненность изолированного лимфатического узла (чаще шейного) без явных признаков повреждения лимфатического узла
Обычно клиническая оценка
Болезнь кошачьих царапин - исследование титра антител сыворотки
Билатеральная, безболезненая шейная или аксиллярная лимфаденопатия
Иногда - гриппоподобный синдром, гепатоспленомегалия
Часто контакт с кошачьими экскрементами
Серологическое тестирование
Туберкулез (внелегочный туберкулез— туберкулезный лимфаденит)
Обычно - шейная или надключичная лимфаденопатия, иногда с признаками воспаления или наличием отделяемого
Часто у пациентов с ВИЧ инфекцией
Туберкулиновая проба или IGRA (тест на высвобождение гамма интерферона)
Обычно требуется аспирация лимфатического узла или биопсия
Инфекция верхних дыхательных путей
Шейная лимфаденопатия с небольшой болезненностью или без нее
Гиперемия зева, ринит, кашель
Клиническая оценка
Другие инфекции (бруцеллез, цитомегаловирусная инфекция, гистоплазмоз, паракокцидиоидомикоз, чума, лихорадка крысиного укуса, туляремия)
Различны
Часто факторы риска (например, географический регион, контакт)
Может быть разной
Другие состояния
Лекарственные препараты, как аллопуринол, антибиотики (цефалоспорины, пенициллины, сульфониламиды), атенолол, каптоприл, карабмазепин, фенитоин, пириметамини хинидин
Прием препарата по данным анамнеза
За исключением фенитоина, реакции по типу сывороточной болезни (сыпь, артрит и/или артралгии, миалгия, лихорадка)
Клиническая оценка
Силиконовые имплантаты молочных желез
Локализованная лимфаденопатия
Исключение других причин лимфаденопатии
КТ = компьютерная томография; ВИЧ = вирус иммунодефицита человека.