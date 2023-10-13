Некоторые причины вульвовагинального зуда и выделений из влагалища у детей
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм
Недостаточная гигиена промежности
Зуд, вульвовагинальная эритема, неприятный запах, иногда дизурия, без выделений
Гинекологическое обследование
Инородные тела (часто туалетная бумага или небольшой предмет)
Выделения из влагалища, как правило, со зловонным запахом и кровянистые выделения
Гинекологический осмотр (может потребоваться осмотр под анестезией)
Инфекции (например, стрептококк, стафилококк)
Зуд и выделения из влагалища, эритема и отек вульвы, часто с дизурией
Значительные эритема и отек вульвы с выделениями
Микроскопические исследования выделений из влагалища на дрожжевые грибы и гифы
Перианальный зуд, усиливающийся ночью
Обследование вульвы и ануса на наличие остриц
Вульвовагинальная болезненность, кровянистые или зловонные выделения из влагалища
Часто расплывчатые и неспецифические жалобы (например, усталость, боль в животе) или изменения в поведении (например, приступы гнева)
Объективное обследование
Гиперчувствительность
Эритема вульвы и влагалища, отек, зуд (часто интенсивный), выделения из влагалища
Недавнее использование гигиенических спреев или духов, средства для ванн; местное лечение кандидозных инфекций, кондиционеров, отбеливателей или мыла
Только объективное обследование
Кожные заболевания (например, псориаз, склерозирующий лишай, красный плоский лишай)
Характеристика поражений кожи генитальной и экстрагенитальной локализации
Обычно только объективное обследование
Иногда биопсия
*При подозрении на сексуальное насилие над ребенком может использоваться структурированное судебно-медицинское интервью, основанное на Протоколе национального института детского здравоохранения и развития человека (National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol).