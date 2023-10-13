Некоторые причины возникновения отеков
Причина
Проявления
Диагностический алгоритм*
Повышение гидростатического давления, увеличение объема жидкости
Правожелудочковая сердечная недостаточность (первичная или на фоне патологии левого желудочка или констриктивного перикардита) сопровождается повышением уровня венозного давления
Симметричный, зависимый, безболезненный, точечный отек; часто при левосторонней сердечной недостаточности, с одышкой при физической нагрузке, ортопноэ и пароксизмальной ночной одышкой
В большинстве случаев, влажные мелкопузырчатые хрипы в легких, ритм галопа в S3 и/или S4, (из-за левожелудочковой недостаточности); набухание шейных вен, гепатоюгулярный рефлекс и симптом Куссмауля
При констриктивном перикардите или перикардиальном выпоте в дополнение к расширению яремных вен, гепатоюгулярному рефлюксу и симптому Куссмауля могут отмечаться отдаленные или слабые тоны сердца.
Рентгенография грудной клетки и ЭКГ
Как правило, эхокардиография
Беременность и предменструальный синдром
Симметричные, зависящие от положения тела, безболезненные, обычно незначительные мягкие отеки
Диагностируется по данным анамнеза
Клиническая оценка
Лекарственные препараты (например, миноксидил, НПВС, эстрогены, флудрокортизон, дигидропиридины, дилтиазем, другие блокаторы кальциевых каналов)
Симметричные, зависящие от положения тела, безболезненные, обычно незначительные мягкие отеки
Клиническая оценка
Ятрогенные (например, избыточное внутривенное вливание жидкости)
Симметричные, зависящие от положения тела, безболезненные, обычно незначительные мягкие отеки
Диагностируется по данным анамнеза и медицинских назначений
Клиническая оценка
Увеличение гидростатического давления, венозная обструкция
Остро возникшие, мягкие отеки на одной, обычно нижней, конечности, как правило, сопровождающиеся болевым синдромом; иногда определяется признак Гоманса (боль в икроножной мышце при сгибании стопы)
Покраснение, повышение температуры, болезненная чувствительность; эти признаки могут быть менее выраженными, чем при инфекции мягких тканей
Иногда выявляются предрасполагающие факторы (например, недавнее хирургическое вмешательство, травма, иммобилизация, гормональная заместительная терапия, рак)
Ультаразвука
Определение D-димера
Хронические отеки на одной или обеих нижних конечностях, с коричневой пигментацией кожи, жалобы на дискомфорт, сильная боль не характерна, иногда - язвенное поражение кожи
Часто сочетается с варикозным расширением вен
Клиническая оценка
Наружная компрессия вен (например, опухолью, плодной маткой, или выраженном абдоминальном ожирении)
Безболезненные, медленно развивающиеся отеки
Если опухоль сдавливает верхнюю полую вену, обычно выявляется полнокровие лица, увеличение шейных вен и отсутствие венозной пульсовой волны выше места обструкции
Клиническая оценка
Ультразвуковое исследование или КТ, если имеется подозрение на наличие опухоли
Длительное отсутствие насосной функции у вен конечностей скелетных мышц
Длительный период обездвиженности (длительный постельный режим или вынужденное положение в длительном авиарейсе)
Безболезненные, симметричные отеки, зависящие от положения тела
Клиническая оценка
Снижение онкотического давления плазмы†
Диффузные отеки, обычно выраженный асцит, иногда - периорбитальный отек
Потеря белка в суточной моче
Уровень альбумина в сыворотке
Протеин-теряющая энтеропатия
Выраженная диарея
Обследование для выяснения причины
Иногда эндоскопия
Иногда анализ сыворотки и 24-часовой анализ кала на альфа-1-антитрипсин
Снижение синтеза альбумина (например, патология печени или недостаточное поступление с пищей)
Частое сочетание с выраженным асцитом
Причины часто выявляются при сборе анамнеза
В случае наличия патологии печени, часто наблюдается желтуха, сосудистые "звездочки", гинекомастия, пальмарная эритема и атрофия яичек
Сывороточный альбумин, печеночные пробы, ПВ/ЧТВ
Повышение проницаемости капилляров
Ангиоэдема (аллергическая, идиопатическая, наследственная)
Внезапный, очаговый, асимметричный, диффузный подкожный или подслизистый отек, чаще поражающий лицо, губы, слизистую оболочку полости рта, конечности или гениталии
Клиническая оценка
Травма (например, ожог, химическое поражение, токсины, тупая травма)
Местные отеки, иногда эритематозные; причины, выявленные в анамнезе
Клиническая оценка
Тяжелый сепсис (вызывающий нарушение проницаемости сосудистого эндотелия)
Очевидные признаки сепсиса с лихорадкой, тахикардией, признаками локальной инфекции
Безболезненные симметричные отеки
Культуральное исследование
Визуализирующие методы при необходимости
Инфекция мягких тканей (например, флегмона, некторизирующий миофасциит)
Если источником является флегмона, то обычно отмечается более выраженные покраснение (или потемнение на темной коже), болезненность и напряженность, чем при ангиоэдеме; по сравнению с ТГВ — отек более ограниченный
При некротизирующей инфекции отмечается выраженный болевой синдром, конституциональные признаки
Клиническая оценка
Культуральное исследование
Иногда - ультразвуковое исследование для исключения тромбоза глубоких вен
Лимфатическая обструкция
Ятрогенные причины (например, после удаления лимфатических узлов во время операции по поводу рака или после лучевой терапии)
Этиология обычно выявляется при сборе анамнеза
Вначале выявляются мягкие отеки, фиброзные изменения развиваются позже
Клиническая оценка
Врожденные (редко)
Часто появляются в детском возрасте, однако существуют варианты с более поздним дебютом
Может быть наследственной
Иногда - лимфосцинтиграфия
Пребывание в эндемичной зоне в анамнезе
Обычно - фокальные отеки, иногда вовлекающие наружные половые органы
Микроскопическое исследование мазка крови
* Большинству больных с генерализованными отеками необходимо выполнить общий анализ крови (ОАК), определение уровня электролитов, концентрации азота мочевины в крови (АМК), креатинина, печеночные пробы, уровень белка в сыворотке крови и анализ мочи (для оценки протеинурии).
† Снижение онкотического давления плазмы часто ведет к вторичной задержке натрия и воды, что способствует увеличению объема жидкости.
ТГВ = тромбоз глубоких вен; НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты; ПВ = протромбиновое время; ЧТВ = частичное тромбопластиновое время; S3 = третий тон сердца; S4 = четвертый тон сердца.