* Большинству больных с генерализованными отеками необходимо выполнить общий анализ крови (ОАК), определение уровня электролитов, концентрации азота мочевины в крови (АМК), креатинина, печеночные пробы, уровень белка в сыворотке крови и анализ мочи (для оценки протеинурии).

† Снижение онкотического давления плазмы часто ведет к вторичной задержке натрия и воды, что способствует увеличению объема жидкости.