* Клиническая значимость причин боли различается следующим образом: 1 Жизненно опасные. 2Потенциально опасные для жизни. 3 Вызывающие дискомфорт, но обычно неопасные.

† Большинству пациентов с болями в грудной клетке следует провести пульсоксиметрию, ЭКГ и рентгенографию органов грудной клетки (основные тесты). При подозрении на ишемию миокарда следует также проверить сывороточные сердечные биомаркеры (тропонин, КК-МВ).

‡ Особое внимание следует обратить при нарушении жизненно-важных функций (появление тахикардии, брадикардии, тахипноэ, гипотензии), признаков гипоперфузии органов (например, нарушения сознания, серого оттенка кожи, потливости), одышки, асимметрии дыхательных шумов или пульса, появление новых шумов в сердце или парадоксального пульса > 10 мм. рт. ст.