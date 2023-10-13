Некоторые причины боли в грудной клетке
Причина*
Проявления
Диагностический алгоритм†
Сердечно-сосудистая система
1Ишемия миокарда (острый инфаркт миокарда/нестабильная стенокардия/стенокардия)
Острая давящая боль, иррадиирующая в челюсть или в руку
Боль при физической нагрузке, проходящая в покое (стенокардия напряжения)
S4 ритм галопа
Иногда – систолический шум митральной регургитации
Часто выявляются признаки, требующие особого внимания‡
Серийные ЭКГ и сердечные биомаркеры
Иногда эхокардиограмма (классическая, портативная ЭХО-КГ или обе)
Стресс-визуализационный тест или КТ-ангиография проводится у пациентов с отрицательными или неизменными результатами ЭКГ и без повышения уровня сердечных биомаркеров в нескольких последовательно выполненных анализах
Часто показана канюляция и коронароангиография при положительных результатах тестов
Внезапная «раздирающая» боль с иррадиацией в спину
Иногда – обморок, инсульт или признаки ишемии нижних конечностей
Возможно наличие асимметрии пульса или артериального давления на конечностях
Возраст > 55 лет
Артериальная гипертензия
Признаки, требующие особого внимания‡
Выявление D-димеров у пациентов с низким риском
Рентгенография органов грудной клетки, которая может выявить расширение средостения
У пациентов со стабильной гемодинамикой: КТ-ангиограмма, возможно с последующей МР-ангиографией или ЧПЭхоКГ
У пациентов с нестабильной гемодинамикой: прикроватная чреспищеводная эхокардиография (ТПЭ)
Лихорадка, одышка, утомляемость, боль в груди (при наличии миоперикардита), недавно перенесенная вирусная или другая инфекция
Иногда – признаки сердечной недостаточности, перикардита или, и того, и другого
ЭКГ
Сывороточные сердечные биомаркеры
СОЭ (ESR)
С-реактивный белок
Как правило, эхокардиография или МРТ сердца
Постоянная или периодическая острая боль, часто усиливающаяся при дыхании, глотании пищи, в положении лежа на спине и уменьшающаяся в сидячем положении или при наклоне вперед
Шум трения перикарда
Набухание яремных вен (при констриктивном перикардите либо обширном или быстро накапливающемся перикардиальном выпоте)
ЭКГ
Сывороточные сердечные биомаркеры (иногда показывают минимальное повышение уровня тропонина и КК-МВ при наличии сопутствующего миокардита)
Трансторакальная эхокардиограмма для обследования на наличие перикардиального выпота
Желудочно-кишечный
Внезапная сильная боль после рвоты или проведения инструментальных вмешательств (например, эзофагогастроскопии или чреспищеводной эхокардиографии)
Подкожная крепитация во время аускультации
Признаки, требующие особого внимания‡
Рентгенография органов грудной клетки
Эзофагография с водорастворимым контрастом для подтверждения диагноза
Боль в эпигастрии или нижней части грудной клетки, обычно усиливающаяся в положении лежа и уменьшающаяся при наклоне вперед
Рвота
Напряжение мышц верхнего отдела живота
Шок
Лихорадка
Часто в анамнезе расстройство, связанное с употреблением алкоголя, или заболевание желчевыводящих путей
Липаза сыворотки (превышающая верхнюю границу нормы > 3 раз)
КТ органов брюшной полости
Рецидивирующий дискомфорт в верхнем правом квадранте живота или в эпигастрии после приема пищи (но не после физической нагрузки)
Ультразвуковое исследование желчного пузыря
Иногда холесцинтиграфия (гепатобилиарное сканирование с производными иминодиуксусной кислоты [HIDA-сканирование])
Длительная боль с внезапным началом, которая иногда может сопровождать акт глотания
Обычно также глотание затруднено
Рентгенологическое исследование с помощью бариевой взвеси
3Рефлюкс-эзофагит (ГЭРБ)
Рецидивирующая жгучая боль от эпигастрия до шеи, усиливающаяся при наклонах вперед, в положении лежа и уменьшающаяся при приеме антацидов
Клиническая оценка
Иногда эндоскопия
Иногда – исследование моторики
Рецидивирующая боль с неопределенной локализацией в эпигастрии, особенно в случае пациента, который курит или употребляет алкоголь в избыточном количестве, боль уменьшается на фоне приема пищи, антацидов или, и того, и другого.
Отсутствие тревожных признаков (если нет перфорации или кровотечения)‡
Клиническая оценка
Иногда эндоскопия
Иногда – исследование для выявления Helicobacter pylori
Легочные нарушения
Часто – боль плеврального характера, одышка, тахикардия
Иногда – незначительная лихорадка, кровохарканье, шок
Наибольшая вероятность – при наличии факторов риска
Risk stratification (Wells Criteria, Pulmonary Embolism Rule-out Criteria [PERC rule], Revised Geneva Scoring System)
ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки, уровни BNP и тропонина (оценка альтернативного диагноза и предоставление прогностической информации)
Иногда POCUS (размер и функционирование правого желудочка, межжелудочковой перегородки, нижней полой вены)
Иногда D-димер
Иногда КТ-ангиография легких
Выраженная одышка, гипотензия, напряжение шейных вен, одностороннее ослабление дыхательных шумов и усиление перкуторного тона
Иногда – признаки наличия воздуха под кожей
Обычно клиническая оценка
Выявляется при рентгенографии органов грудной клетки
Иногда немедленное проведение POCUS
Лихорадка, озноб, кашель и иногда гнойная мокрота
Часто – одышка, тахикардия, признаки уплотнения легочной ткани
Рентгенография органов грудной клетки
Иногда плевритическая боль в груди, одностороннее ослабление дыхания и/или воздух под кожей
Рентгенография органов грудной клетки
Иногда портативная ЭХО-КГ или КТ грудной клетки
3Плеврит
Может возникать после пневмонии, эмболии легочной артерии или вирусной респираторной инфекции
Боль при дыхании, кашле
В некоторых случаях – шум трения плевры, хотя другие исследования – без особенностей
Обычно клиническая оценка
Иногда – рентгенография органов грудной клетки
Другое
2Опухоли грудной клетки
Симптомы варьируют, но иногда плевритная боль
Иногда – хронический кашель, курение в анамнезе, признаки хронического заболевания (потеря веса, лихорадка), шейная лимфаденопатия
Рентгенография органов грудной клетки
КТ органов грудной клетки, если на результатах рентгенографии имеются признаки онкологического процесса
Сканирование костей при длительной локальной боли в ребрах
3Патология опорно-двигательного аппарата как причина боли грудной стенки (например, вследствие травмы, перенапряжения или реберного хондрита)
Диагноз часто предполагается на основании данных анамнеза
Боль обычно длительная (несколько дней или дольше), усиливающаяся при активных или пассивных движениях
Диффузное или локальное напряжение мышц
Клиническая оценка
Практически постоянная боль во многих областях тела, включая грудную клетку
Типичными симптомами являются усталость и плохой сон
Множественные триггерные точки
Клиническая оценка
3Инфекция Herpes zoster
Острая опоясывающая боль в средней части грудной клетки с одной стороны
Классическая дерматомная односторонняя везикулярная сыпь
Боль может предшествовать появлению сыпи за несколько дней
Клиническая оценка
3Идиопатический болевой синдром
Различные признаки
Нет признаков, требующих повышенного внимания‡
Диагноз исключения
* Клиническая значимость причин боли различается следующим образом:
1 Жизненно опасные.
2Потенциально опасные для жизни.
3 Вызывающие дискомфорт, но обычно неопасные.
† Большинству пациентов с болями в грудной клетке следует провести пульсоксиметрию, ЭКГ и рентгенографию органов грудной клетки (основные тесты). При подозрении на ишемию миокарда следует также проверить сывороточные сердечные биомаркеры (тропонин, КК-МВ).
‡ Особое внимание следует обратить при нарушении жизненно-важных функций (появление тахикардии, брадикардии, тахипноэ, гипотензии), признаков гипоперфузии органов (например, нарушения сознания, серого оттенка кожи, потливости), одышки, асимметрии дыхательных шумов или пульса, появление новых шумов в сердце или парадоксального пульса > 10 мм. рт. ст.
BNP = мозговой натрийуретический пептид (B-типа); CK-MB = креатинкиназа MB фракция; СОЭ = скорость оседания эритроцитов; ПОКУС = УЗИ у постели больного; S4 = четвертый тон сердца; ЧПЭхоКГ = чреспищеводная эхокардиограмма.