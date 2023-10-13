Некоторые препараты и токсины, вызывающие желтуху
Механизм
Лекарства или токсины
Увеличение продукции билирубина
Лекарства, вызывающие гемолиз (что часто встречается у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы [Г6ФД]), такие как сульфамидные препараты и нитрофурантоин
Снижение печеночного захвата
Хлорамфеникол, пробенецид, рифампин
Снижение конъюгации
Этинилэстрадиол
Гепатоцеллюлярная дисфункция
Ацетаминофен (высокая или превышенная доза), амиодарон, изониазид, нестероидные противовоспалительные препараты, статины, многие дугие препараты или их комбинации
Бледные поганки, четыреххлористый углерод, фосфор (см. Отравление углеводородами и Летучие растворители)
Внутрипеченочный холестаз
Амоксициллин/клавуланат, анаболические стероиды, хлорпромазин, пиролизидиновые алкалоиды (например, в травяной смеси), оральные контрацептивы, фенотиазины