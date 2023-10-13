Наиболее частые симптомы и признаки осложнений цирроза печени
Симптом или признак
Возможная причина
Вздутие живота
Ощущение дискомфорта в животе с лихорадкой или печеночной энцефалопатией (перитонеальные симптомы встречаются достаточно редко)
Боль или отек голеней
Тромбоэмболия
Ногти в виде «часовых стекол»
Спутанность сознания, летаргия
Печеночная энцефалопатия
Диспепсия, пирексия
Гепатопульмональный синдром
Утомляемость, бледность
Анемия вследствие кровотечений, гиперспленизма, дефицита питания с недостатком фолата (либо железа, либо витамина B12), хронического заболевания, или действия алкоголя (например, подавление костномозгового кроветворения)
Перегрузка жидкостью, олигурия, симптомы почечной недостаточности
Гепаторенальный синдром
Остеопоротический перелом (из-за падения с высоты своего роста или ниже), атрофия мышц
Остеопороз с дефицитом витамина D
Мышечная атрофия (саркопения)
Гипотрофия
Симптомы инфекции
Петехии, пурпура, кровотечения
Тромбоцитопения вследствие спленомегалии в рамках портальной гипертензии или прямых эффектов алкоголя на костномозговое кроветворение
Коагулопатия вследствие нарушенной синтетической функции печени, дефицита витамина К, или обоих факторов
Зуд, ксантилазмы
Холестаз
Ректальное кровотечение
Варикоз вен прямой кишки
Спленомегалия
Стеаторея
Верхние желудочно-кишечные кровотечения
Портальная гипертензионная гастропатия