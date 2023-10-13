Наиболее частые причины портальной гипертензии
Механизм или локализация
Причина
Надпеченочный
Непроходимость
Тромбоз селезеночной или тромбоз портальной вены
Увеличенный портальный кровоток (редко)
Выраженная спленомегалия, вызванная первичным гематологическим заболеванием
Печеночный
Пресинусоидальная
Идиопатическая портальная гипертензия
Другие патологические отклонения в перипортальной зоне (например, первичный билиарный холангит, саркоидоз, фиброз печени)
Синусоидальная
Цирроз (любой этиологии)
Постсинусоидальная
Синдром печеночной синусоидальной обструкции (печеночная венооклюзионная болезнь)
Постпеченочная
Непроходимость
Тромбоз печеночной вены (синдром Бадда-Киари)
Обструкция нижней полой вены
Резистентность правых отделов сердца
Констриктивный перикардит