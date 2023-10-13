Механизмы развития и некоторые причины желтухи у взрослых
Механизм
Примеры
Проявления*
Неконъюгированная гипербилибинемия
Увеличение продукции билирубина
Часто: гемолиз
Реже: разрешение массивных гематом, неэффективный эритропоэз
Немногочисленные или отсутствующие клинические признаки гепатобилиарных заболеваний, ингода - анемия, кровоподтеки
Уровень сывороточного билирубина обычно составляет < 3,5 мг/дл (< 59 мкмоль/л), билирубин в моче отсутствует, отмечаются нормальные уровни аминотрансфераз
Снижение печеночного захвата билирубина
Часто: сердечная недостаточность
Реже: препараты, голодание, портосистемное шунтирование
—
Снижение конъюгации в печени
Часто: синдром Жильбера
Реже: этинил эстрадиол, синдром Криглера-Найара, гипертиреоидизм
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Конъюгированная гипербилирубинемия†
Гепатоцеллюлярная дисфункция
Часто: лекарства, токсины, вирусные гепатиты
Менее распространенные причины: болезнь печени, связанная со злоупотреблением алкоголем, гемохроматоз, первичный билиарный холангит, первичный склерозирующий холангит, стеатогепатит, болезнь Вильсона
Уровень аминотрансфераз обычно > 500 ЕД/л (8,35 микрокат/л)
Внутрипеченочный холестаз
Частые причины: алкогольная болезнь печени, препараты, токсины, вирусный гепатит
Реже: инфильтративвные поражения (например, амилоидоз, лимфома, саркоидоз, туберкулез), беременность, первичный билиарный холангит, стеатогепатит
Постепенное нарастание желтухи, иногда зуд
Если выраженный, то стул цвета глины, стеаторея
В длительном течении – потеря веса
Щелочная фосфатаза и ГГТ обычно > нормы в 3 раза
Уровни аминотрансфераз < 200 ЕД/л (3,34 микрокат/л)
Внепеченочный холестаз
Часто: камень в желчном протоке, рак поджелудочной железы
Реже: острый холангит, панкреатические псевдокисты, первичный склерозирукющий холангит, стрикутуры общего желчного протока, вызванные ранее проведенными хирургическими вмешательствами, опухоли
В зависимости от причины, клиническая манифестация может быть подобна симптомам при внутрипеченочном холестазе или иметь острую картину (например, абдоминальная боль или рвота при камне в общем желчном протоке или при остром панкреатите)
Щелочная фосфатаза и ГГТ обычно > нормы в 3 раза
Уровни аминотрансфераз < 200 ЕД/л (3,34 микрокат/л)
Другие, более редкие клинические ситуации
Наследственные заболевания (в основном синдром Дабина-Джонсона и синдром Ротора)
Нормальный уровень печеночных ферментов
* Могут иметься симптомы и признаки вызвавшего желтуху заболевания.
† Билирубин присутствует в моче.
ГГТ = гамма-глютамилтрансфераза.