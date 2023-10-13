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Механизмы развития и некоторые причины желтухи у взрослых

Механизм

Примеры

Проявления*

Неконъюгированная гипербилибинемия

Увеличение продукции билирубина

Часто: гемолиз

Реже: разрешение массивных гематом, неэффективный эритропоэз

Немногочисленные или отсутствующие клинические признаки гепатобилиарных заболеваний, ингода - анемия, кровоподтеки

Уровень сывороточного билирубина обычно составляет < 3,5 мг/дл (< 59 мкмоль/л), билирубин в моче отсутствует, отмечаются нормальные уровни аминотрансфераз

Снижение печеночного захвата билирубина

Часто: сердечная недостаточность

Реже: препараты, голодание, портосистемное шунтирование

Снижение конъюгации в печени

Часто: синдром Жильбера

Реже: этинил эстрадиол, синдром Криглера-Найара, гипертиреоидизм

Конъюгированная гипербилирубинемия†

Гепатоцеллюлярная дисфункция

Часто: лекарства, токсины, вирусные гепатиты

Менее распространенные причины: болезнь печени, связанная со злоупотреблением алкоголем, гемохроматоз, первичный билиарный холангит, первичный склерозирующий холангит, стеатогепатит, болезнь Вильсона

Уровень аминотрансфераз обычно > 500 ЕД/л (8,35 микрокат/л)

Внутрипеченочный холестаз

Частые причины: алкогольная болезнь печени, препараты, токсины, вирусный гепатит

Реже: инфильтративвные поражения (например, амилоидоз, лимфома, саркоидоз, туберкулез), беременность, первичный билиарный холангит, стеатогепатит

Постепенное нарастание желтухи, иногда зуд

Если выраженный, то стул цвета глины, стеаторея

В длительном течении – потеря веса

Щелочная фосфатаза и ГГТ обычно > нормы в 3 раза

Уровни аминотрансфераз < 200 ЕД/л (3,34 микрокат/л)

Внепеченочный холестаз

Часто: камень в желчном протоке, рак поджелудочной железы

Реже: острый холангит, панкреатические псевдокисты, первичный склерозирукющий холангит, стрикутуры общего желчного протока, вызванные ранее проведенными хирургическими вмешательствами, опухоли

В зависимости от причины, клиническая манифестация может быть подобна симптомам при внутрипеченочном холестазе или иметь острую картину (например, абдоминальная боль или рвота при камне в общем желчном протоке или при остром панкреатите)

Щелочная фосфатаза и ГГТ обычно > нормы в 3 раза

Уровни аминотрансфераз < 200 ЕД/л (3,34 микрокат/л)

Другие, более редкие клинические ситуации

Наследственные заболевания (в основном синдром Дабина-Джонсона и синдром Ротора)

Нормальный уровень печеночных ферментов

* Могут иметься симптомы и признаки вызвавшего желтуху заболевания.

† Билирубин присутствует в моче.

ГГТ = гамма-глютамилтрансфераза.

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