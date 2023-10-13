Классификация легочной гипертензии
Группа
Тип
Заболевания
1
Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ)
Заболевания, ассоциированные с ЛАГ:
ЛАГ, вызванная приемом лекарственных препаратов и токсинов
Наследственная ЛАГ:
Идиопатическая ЛАГ
ЛАГ с долгосрочным ответом на терапию блокаторами кальциевых каналов
Персистирующая легочная гипертензия новорожденных (ПЛГН)
Легочная вено-окклюзионная болезнь (ЛВОБ) и/или легочный капиллярный гемангиоматоз (ЛКГ)
2
Легочная гипертензия, ассоциированная с поражениями левых отделов сердца
Врожденная или приобретенная обструкция входного и выходного отделов левого сегмента сердца и врожденные кардиомиопатии
Диастолическая дисфункция левого сегмента сердца, в том числе недостаточность левых отделов сердца с сохраненной фракцией выброса
Систолическая дисфункция левого сегмента сердца
Вальвулярные расстройства сердца
3
Легочная гипертензия, ассоциированная с заболеваниями легких и/или гипоксией
Альвеолярная гиповентиляция
Высокогорная легочная гипертензия
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
Пороки развития дыхательной системы
Интерстициальная болезнь легких
Нарушение дыхания во сне
Другие легочные нарушения со смешанной рестриктивной и обструктивной клинической картиной
4
Легочная гипертензия вследствие обструкции легочной артерии
Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия
Нетромботическая эмболия легочной артерии (опухоли, паразиты или инородные тела)
Тромбоэмболическая обструкция дистального или проксимального сегмента легочной артерии
5
Разное (неясно или многофакторные механизмы)
Гематологические заболевания:
Системные заболевания:
Нарушения обмена веществ:
Другие нарушения:
ALK-1 = рецептор активин-подобной киназы 1 типа; BMPR2 = рецептор костного морфогенетического белка 2 типа; CAV1 = кавеолин-1; EIF2AK4 = эукариотический фактор инициации трансляции 2-альфа-киназы 4; ЭСН = эндоглин; GDF2 = фактор дифференцировки роста 2; KCNK3 = белок 3 подсемейства калиевых каналов К; SMAD9 = протеин 9 семейства белков SMAD; TBX4 = T-бокс-фактор транскрипции 4.
Data from Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension [published correction appears in Eur Heart J 2023 Apr 17;44(15):1312. doi: 10.1093/eurheartj/ehad005]. Eur Heart J 2022;43(38):3618-3731. doi:10.1093/eurheartj/ehac237