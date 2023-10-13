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Классификация легочной гипертензии

Группа

Тип

Заболевания

1

Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ)

Заболевания, ассоциированные с ЛАГ:

ЛАГ, вызванная приемом лекарственных препаратов и токсинов

Наследственная ЛАГ:

  • BMPR2

  • ALK-1, CAV-1, ENG, GDF2, KCNK3, SMAD9, TBX4

  • Неизвестно

Идиопатическая ЛАГ

ЛАГ с долгосрочным ответом на терапию блокаторами кальциевых каналов

Персистирующая легочная гипертензия новорожденных (ПЛГН)

Легочная вено-окклюзионная болезнь (ЛВОБ) и/или легочный капиллярный гемангиоматоз (ЛКГ)

2

Легочная гипертензия, ассоциированная с поражениями левых отделов сердца

Врожденная или приобретенная обструкция входного и выходного отделов левого сегмента сердца и врожденные кардиомиопатии

Диастолическая дисфункция левого сегмента сердца, в том числе недостаточность левых отделов сердца с сохраненной фракцией выброса

Систолическая дисфункция левого сегмента сердца

Вальвулярные расстройства сердца

3

Легочная гипертензия, ассоциированная с заболеваниями легких и/или гипоксией

Альвеолярная гиповентиляция

Высокогорная легочная гипертензия

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)

Пороки развития дыхательной системы

Интерстициальная болезнь легких

Лимфангиолейомиоматоз

Нарушение дыхания во сне

Другие легочные нарушения со смешанной рестриктивной и обструктивной клинической картиной

4

Легочная гипертензия вследствие обструкции легочной артерии

Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия

Нетромботическая эмболия легочной артерии (опухоли, паразиты или инородные тела)

Тромбоэмболическая обструкция дистального или проксимального сегмента легочной артерии

5

Разное (неясно или многофакторные механизмы)

Гематологические заболевания:

Системные заболевания:

Нарушения обмена веществ:

Другие нарушения:

ALK-1 = рецептор активин-подобной киназы 1 типа; BMPR2 = рецептор костного морфогенетического белка 2 типа; CAV1 = кавеолин-1; EIF2AK4 = эукариотический фактор инициации трансляции 2-альфа-киназы 4; ЭСН = эндоглин; GDF2 = фактор дифференцировки роста 2; KCNK3 = белок 3 подсемейства калиевых каналов К; SMAD9 = протеин 9 семейства белков SMAD; TBX4 = T-бокс-фактор транскрипции 4.

Data from Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension [published correction appears in Eur Heart J 2023 Apr 17;44(15):1312. doi: 10.1093/eurheartj/ehad005]. Eur Heart J 2022;43(38):3618-3731. doi:10.1093/eurheartj/ehac237

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