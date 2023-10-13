Классификация БПГН на основании иммунофлюоресцентной микроскопии
Тип
Процент случаев БПГН
Причины
Анти-ГБМ антитело–опосредованный
≤ 10%
Анти-БМК ГН (без легочных геморрагий*)
Синдром Гудпасчера (с легочными геморрагиями)
Опосредованный иммунными комплексами
≤ 40%
Постинфекционные причины:
Системные ревматические заболевания:
Другие гломерулопатии:
Пауцииммунный
≤ 50%
Васкулит, ограниченный почками (например, идиопатический серповидный ГН)
Положительный результат при исследовании методом двойных антител
Редко
То же, что и для анти-БМК антитело-опосредованного и пауцииммунного типа
*Если также поражено легкое, то анти-ГБМ гломерулонефрит называется синдромом Гудпасчера.
ГБМ = гломерулярная базальная мембрана; ГН = гломерулонефрит; БПГН = быстро прогрессирующий гломерулонефрит; IgA = иммуноглобуллин А.