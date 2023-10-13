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Классификация БПГН на основании иммунофлюоресцентной микроскопии

Тип

Процент случаев БПГН

Причины

Анти-ГБМ антитело–опосредованный

10%

Анти-БМК ГН (без легочных геморрагий*)

Синдром Гудпасчера (с легочными геморрагиями)

Опосредованный иммунными комплексами

40%

Постинфекционные причины:

Системные ревматические заболевания:

Другие гломерулопатии:

Пауцииммунный

50%

Гранулематоз с полиангиитом

Васкулит, ограниченный почками (например, идиопатический серповидный ГН)

Микроскопический полиангиит

Положительный результат при исследовании методом двойных антител

Редко

То же, что и для анти-БМК антитело-опосредованного и пауцииммунного типа

*Если также поражено легкое, то анти-ГБМ гломерулонефрит называется синдромом Гудпасчера.

ГБМ = гломерулярная базальная мембрана; ГН = гломерулонефрит; БПГН = быстро прогрессирующий гломерулонефрит; IgA = иммуноглобуллин А.

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