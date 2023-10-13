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Дифференциальный диагноз ХОБЛ

Диагностика

Начало

Результаты визуализации

Другие признаки

ХОБЛ

Средний возраст

Иногда — вздутие легких, буллы, увеличение объема загрудинного воздушного пространства и/или утолщение стенки бронхов (которые можно увидеть на снимках органов грудной клетки); однако визуализация обычно не помогает в диагностике и проводится в основном для исключения других заболеваний

Медленное прогрессирование симптомов;

Курение или воздействие табака или других видов дыма в анамнезе

Астма

В молодом возрасте (часто в детстве)

Обычно нормальная или возможная повышенная воздушность

Симптомы могут сильно различаться по мере прогрессирования заболевания

Вариабельная обструкция дыхательных путей

Симптомы часто усиливаются ночью или рано утром;

Аллергии, ринит или экзема в анамнезе

Часто семейный анамнез астмы

Бронхоэктазы

В любом возрасте, но наиболее часто в пожилом или среднем возрасте

Расширение бронхов и утолщение бронхиальной стенки (заметны на рентгенограмме или при КТ органов грудной клетки)

Часто отделяется большое количество гнойной мокроты;

Часто в анамнезе выявляют хронические рецидивирующие бактериальные инфекции

Диффузный панбронхиолит

Обычно в возрасте от 10 до 60 лет (средний возраст составляет 40 лет)

Диффузные малые центролобулярные узелковые затемнения и гипервентиляция видны на рентгене грудной клетки и КТ высокого разрешения

В основном некурящие мужчины

Практически все имеют хронический синусит

В основном у азиатов

Сердечная недостаточность

В любом возрасте, но наиболее часто в пожилом или среднем возрасте

Увеличение сердца, плевральный выпот, скопление жидкости в области косой щели легкого, иногда отек лёгкого (заметный на рентгенограмме органов грудной клетки)

Рестриктивное поражение без нарушения скорости потока воздуха (обнаруживают при исследовании функции внешнего дыхания)

Облитерирующий бронхиолит

Наступает в более молодом возрасте

Периферические эхонегативные зоны (видны на КТ органов грудной клетки во время выдоха)

Пересадка легкого или костного мозга в анамнезе

Туберкулез

Все возрастные группы

Инфильтраты в легких, видимые на рентгенограмме органов грудной клетки

Подтверждают данными микробиологического исследования;

Обычно в районах с высокой распространенностью туберкулёза

Data adapted from Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): Diagnosis and assessment. Global Strategy for the Prevention, Diagnosis, and Management of COPD: 2024 report.

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