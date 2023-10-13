Дифференциальный диагноз ХОБЛ
Диагностика
Начало
Результаты визуализации
Другие признаки
ХОБЛ
Средний возраст
Иногда — вздутие легких, буллы, увеличение объема загрудинного воздушного пространства и/или утолщение стенки бронхов (которые можно увидеть на снимках органов грудной клетки); однако визуализация обычно не помогает в диагностике и проводится в основном для исключения других заболеваний
Медленное прогрессирование симптомов;
Курение или воздействие табака или других видов дыма в анамнезе
В молодом возрасте (часто в детстве)
Обычно нормальная или возможная повышенная воздушность
Симптомы могут сильно различаться по мере прогрессирования заболевания
Вариабельная обструкция дыхательных путей
Симптомы часто усиливаются ночью или рано утром;
Аллергии, ринит или экзема в анамнезе
Часто семейный анамнез астмы
В любом возрасте, но наиболее часто в пожилом или среднем возрасте
Расширение бронхов и утолщение бронхиальной стенки (заметны на рентгенограмме или при КТ органов грудной клетки)
Часто отделяется большое количество гнойной мокроты;
Часто в анамнезе выявляют хронические рецидивирующие бактериальные инфекции
Диффузный панбронхиолит
Обычно в возрасте от 10 до 60 лет (средний возраст составляет 40 лет)
Диффузные малые центролобулярные узелковые затемнения и гипервентиляция видны на рентгене грудной клетки и КТ высокого разрешения
В основном некурящие мужчины
Практически все имеют хронический синусит
В основном у азиатов
В любом возрасте, но наиболее часто в пожилом или среднем возрасте
Увеличение сердца, плевральный выпот, скопление жидкости в области косой щели легкого, иногда отек лёгкого (заметный на рентгенограмме органов грудной клетки)
Рестриктивное поражение без нарушения скорости потока воздуха (обнаруживают при исследовании функции внешнего дыхания)
Облитерирующий бронхиолит
Наступает в более молодом возрасте
Периферические эхонегативные зоны (видны на КТ органов грудной клетки во время выдоха)
Пересадка легкого или костного мозга в анамнезе
Все возрастные группы
Инфильтраты в легких, видимые на рентгенограмме органов грудной клетки
Подтверждают данными микробиологического исследования;
Обычно в районах с высокой распространенностью туберкулёза
Data adapted from Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): Diagnosis and assessment. Global Strategy for the Prevention, Diagnosis, and Management of COPD: 2024 report.