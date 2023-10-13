Дифференциальная диагностика, основанная на классификации синовиальной жидкости*†
Тип экссудата
Возможные причины
Геморрагический
Антикоагулянты
Гемангиома
Нейрогенная (нейропатическая) артропатия
Пигментный виллонодулярный синовит
Тромбоцитопения (редко)
Травма с переломом или без него
Опухоль
Инфекционные
Различные микроорганизмы в зависимости от характеристик пациента (см. таблицу "Микроорганизмы, чаще всего вызывающие острый инфекционный артрит (Organisms That Commonly Cause Acute Infectious Arthritis)")
Воспалительные
Острый кристаллический синовит (подагра или болезнь отложения кристаллов пирофосфата кальция [псевдоподагра])
Леченная или менее вирулентная бактериальная инфекция
Системная красная волчанка (умеренное воспаление)
Закупорка сосудов синовиальной оболочки (например, вызванная серповидноклеточной анемией)
Невоспалительный
Гипертрофическая легочная остеоартропатия (включая утолщение концевых фаланг пальцев)
Метаболические заболевания, вызывающие остеоартроз
Нейрогенная (нейропатическая) артропатия
Рассекающий остеохондрит
Остеонекроз (в том числе вызванный серповидноклеточной анемией)
Стихающее или раннее воспаление
Травма
См. также таблицу Классификация синовиальных экссудатов. Это лишь частичный перечень для дифференциальной диагностики.
†Некоторые заболевания могут сопровождаться различными вариантами изменений синовиальной жидкости (например, при нейропатической артропатии она может быть геморрагической или невоспалительной, при системной склеродермии может быть воспалительной или невоспалительной).