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Дифференциальная диагностика, основанная на классификации синовиальной жидкости*†

Тип экссудата

Возможные причины

Геморрагический

Антикоагулянты

Гемангиома

Коагулопатия

Нейрогенная (нейропатическая) артропатия

Пигментный виллонодулярный синовит

Цинга

Тромбоцитопения (редко)

Травма с переломом или без него

Опухоль

Инфекционные

Различные микроорганизмы в зависимости от характеристик пациента (см. таблицу "Микроорганизмы, чаще всего вызывающие острый инфекционный артрит (Organisms That Commonly Cause Acute Infectious Arthritis)")

Воспалительные

Острый кристаллический синовит (подагра или болезнь отложения кристаллов пирофосфата кальция [псевдоподагра])

Анкилозирующий спондилит

Болезнь Крона

Болезнь Лайма

Леченная или менее вирулентная бактериальная инфекция

Псориатический артрит

реактивный артрит;

Ревматоидный артрит

Ревматическая лихорадка

Системная красная волчанка (умеренное воспаление)

Закупорка сосудов синовиальной оболочки (например, вызванная серповидноклеточной анемией)

Язвенный колит

Невоспалительный

Амилоидоз

Синдром Элерса-Данлоса

Гипертрофическая легочная остеоартропатия (включая утолщение концевых фаланг пальцев)

Метаболические заболевания, вызывающие остеоартроз

Нейрогенная (нейропатическая) артропатия

Остеоартрит

Рассекающий остеохондрит

Остеохондроматоз

Остеонекроз (в том числе вызванный серповидноклеточной анемией)

Системная склеродермия

Ревматическая лихорадка

Системная красная волчанка

Стихающее или раннее воспаление

Травма

См. также таблицу Классификация синовиальных экссудатов. Это лишь частичный перечень для дифференциальной диагностики.

†Некоторые заболевания могут сопровождаться различными вариантами изменений синовиальной жидкости (например, при нейропатической артропатии она может быть геморрагической или невоспалительной, при системной склеродермии может быть воспалительной или невоспалительной).

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