AID = активационно-зависимая (индуцированная) цитидин-дезаминаза; ARHGEF1 = фактор обмена гуанозинтрифосфата Rho 1; ATP6AP1 = Протеин-аксессор ATPаза H+, транспортирующий 1; BAFFR = рецептор фактора, активирующего В-клетки; BTK = тирозинкиназа Брутона; С = комплемент; CAML = кальциевый модулятор и лиганд циклофилина; CD = кластеры дифференцировки; CD19 = молекула CD19; CD27 = молекула CD27; CD81 = молекула CD81; ЦНС = центральная нервная система; CR2= рецептор комплемента 2; CTLA4 = цитотоксический T-лимфоцитарный ассоциированный белок 4; CXCR4 = C-X-C мотивный рецептор хемокинов 4; DCLRE1C = ремонт перекрестных связей ДНК 1C; GATA2= белок GATA2; ЖКТ = желудочно-кишечный; ICOS = индуцируемый костимулятор Т-клеток; IKZF1 = белок семейства цинковых пальцев Икарос 1; IL21 = интерлейкин 21; IL21R = рецептор интерлейкина 21; IRF2BP2 = белок 2, связывающийся с регуляторным фактором интерферона 2; JAK3= янус-киназа 3; KDM6A = лизин-деметилаза 6А; KMT2D = лизин метилтрансфераза 2D; LRBA = LPS-чувствительный якорный белок; MS4A1 = четырехдоменный трансмембранный белок А1; NFKB1 = ядерный фактор каппа B, субъединица 1; NKFKB2 = ядерный фактор каппа B, субъединица 2; NSMCE3 = гомолог NSE3, компонент комплекса SMC5-SMC6; PIK3CD = фосфоинозитид-3-киназа, каталитическая субъединица дельта; PIK3R1 = регуляторная субъединица 1 фосфоинозитид-3-киназы; PLCG2 = фосфолипаза С гамма 2; PRKCD = протеинкиназа С дельта; RAC2 = малая ГТФаза семейства Rac 2; RAG1 = активирующий рекомбинацию ген 1; RAG2= активирующий рекомбинацию ген 2; SH3KBP1 = белок, содержащий домен SH3 и связывающийся с киназой 1; СКВ = системная красная волчанка; STAT3= сигнальный трансдуктор и активатор транскрипции 3; STXBP2 = синтаксин-связывающий белок 2; TACI= трансмембранный активатор и взаимодействующий с CAML белок; TNFRSF13B = член суперсемейства рецепторов ФНО 13B; TNFRSF13C = член суперсемейства рецепторов ФНО 13C; TNFSF12 = член суперсемейства ФНО 12; UNG= урацил-ДНК-гликозилаза; VAV1 = Vav-фактор обмена гуаниновых нуклеотидов 1.