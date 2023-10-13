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Гуморальный иммуннодефицит

Заболевание

Наследственность

Некоторые пораженные гены

Клинические данные

Вариабельный неклассифицируемый иммунодефицит

Различный

ARHGEF1ATP6AP1BAFFRCD19CD27CD81,CTLA4, CR2 CXCR4DCLRE1CGATA2, ICOS, IKZF1IL21, IL21RIRF2BP2JAK3, KDM6AKMT2DLRBAMS4A1NFKB1NFKB2NSMCE3PIK3CD, PIK3R1PLCG2PRKCDRAC2RAG1RAG2, SH3KBP1STAT3, STXBP2TACI, TNFRSF13BTNFRSF13CTNFSF12VAV1

Рецидивирующие синусно-пульмональные инфекции, аутоиммунные нарушения (например, иммунная тромбоцитопения, аутоиммунная гемолитическая анемия), мальабсорбция, лямблиоз, гранулематозное интерстициальное заболевание легких, узловая лимфоидная гиперплазия ЖК тракта, бронхоэктаз, лимфоидная интерстициальная пневмония, спленомегалия; в 10% случаев карцинома желудка и лимфома

Обычно диагностируется у пациентов возрастом 20-40 лет

Гипер-IgМ-синдром с дефицитом AID или UNG

Аутосомно-рецессивные

AID, UNG

Подобно Х-сцепленному гипер-IgM-синдрому, но с лимфоидной гиперплазией

Лейкопения отсутствует

Гипер-IgM-синдром с дефицитом CD40

Аутосомно-рецессивные

CD40

Подобно Х-сцепленному гипер-IgM-синдрому

Лимфоидная гипоплазия, нейтропения

Гипер-IgM-синдром с дефицитом лиганда CD40

Х-сцепленный

Лиганд CD40 (CD40L)

Подобно Х-сцепленной агаммаглобулинемии (например, рецидивирующие гнойные синусно-пульмональные бактериальные инфекции), но с большей частотой пневмонии, вызванной пневмоцистой Каринии (Pneumocystis jirovecii), криптоспоридиоза, тяжелой нейтропении и лимфоидной гипоплазии

Селективный дефицит антител при нормальном уровне иммуноглобулинов

Неизвестно

Рецидивирующие синусно-пульмональные инфекции

Иногда атопические проявления (например, атопический дерматит, бронхиальная астма, хронический ринит)

Это может произойти при легких, средних, тяжелых и при накапливающихся фенотипах

Селективный IgAдефицит

Неизвестно

В некоторых случаях, TACI

Чаще всего протекает бессимптомно

Рецидивирующие синусно-пульмональные инфекции, диарея, аллергии (в том числе, анафилактические реакции на продукты крови [редко]), аутоиммунные заболевания (например, целиакия, воспалительные заболевания кишечника, СКВ, хронический активный гепатит)

Транзиторная гипогамма­глобулинемия раннего возраста

Неизвестно

Обычно без симптомов

Иногда рецидивирующие синусно-пульмональные или инфекции желудочно-кишечного тракта, кандидоз, менингит

Х-сцепленная агамма­глобулинемия

Х-сцепленный

BTK

Рецидивирующие синусно-пульмональные и кожные инфекции в младенческом возрасте, транзиторная нейтропения, лимфоидная гипоплазия

Хронические инфекции ЦНС, возникающие вследствие применения живой ослабленной пероральной полиовирусной вакцины, вирусы Коксаки и ECHO

Повышенный риск инфекционного артрита, бронхоэктаза и некоторых онкозаболеваний

AID = активационно-зависимая (индуцированная) цитидин-дезаминаза; ARHGEF1 = фактор обмена гуанозинтрифосфата Rho 1; ATP6AP1 = Протеин-аксессор ATPаза H+, транспортирующий 1; BAFFR = рецептор фактора, активирующего В-клетки; BTK = тирозинкиназа Брутона; С = комплемент; CAML = кальциевый модулятор и лиганд циклофилина; CD = кластеры дифференцировки; CD19 = молекула CD19; CD27 = молекула CD27; CD81 = молекула CD81; ЦНС = центральная нервная система; CR2= рецептор комплемента 2; CTLA4 = цитотоксический T-лимфоцитарный ассоциированный белок 4; CXCR4 = C-X-C мотивный рецептор хемокинов 4; DCLRE1C = ремонт перекрестных связей ДНК 1C; GATA2= белок GATA2; ЖКТ = желудочно-кишечный; ICOS = индуцируемый костимулятор Т-клеток; IKZF1 = белок семейства цинковых пальцев Икарос 1; IL21 = интерлейкин 21; IL21R = рецептор интерлейкина 21; IRF2BP2 = белок 2, связывающийся с регуляторным фактором интерферона 2; JAK3= янус-киназа 3; KDM6A = лизин-деметилаза 6А; KMT2D = лизин метилтрансфераза 2D; LRBA = LPS-чувствительный якорный белок; MS4A1 = четырехдоменный трансмембранный белок А1; NFKB1 = ядерный фактор каппа B, субъединица 1; NKFKB2 = ядерный фактор каппа B, субъединица 2; NSMCE3 = гомолог NSE3, компонент комплекса SMC5-SMC6; PIK3CD = фосфоинозитид-3-киназа, каталитическая субъединица дельта; PIK3R1 = регуляторная субъединица 1 фосфоинозитид-3-киназы; PLCG2 = фосфолипаза С гамма 2; PRKCD = протеинкиназа С дельта; RAC2 = малая ГТФаза семейства Rac 2; RAG1 = активирующий рекомбинацию ген 1; RAG2= активирующий рекомбинацию ген 2; SH3KBP1 = белок, содержащий домен SH3 и связывающийся с киназой 1; СКВ = системная красная волчанка; STAT3= сигнальный трансдуктор и активатор транскрипции 3; STXBP2 = синтаксин-связывающий белок 2; TACI= трансмембранный активатор и взаимодействующий с CAML белок; TNFRSF13B = член суперсемейства рецепторов ФНО 13B; TNFRSF13C = член суперсемейства рецепторов ФНО 13C; TNFSF12 = член суперсемейства ФНО 12; UNG= урацил-ДНК-гликозилаза; VAV1 = Vav-фактор обмена гуаниновых нуклеотидов 1.

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