Возможные причины симптоматических приступов и их клинические проявления
Признаки
Возможная причина
Лихорадка и ригидность мышц шеи
Субарахноидальное кровоизлияние
Повышенное внутричерепное давление
Утрата спонтанных венозных пульсаций (отмечено в ходе офтальмоскопии)
Увеличение внутричерепного давления (специфичность составляет 80-90%*)
Очаговая неврологическая симптоматика (например, асимметрия рефлексов или снижение мышечной силы)
Органическое поражение головного мозга (например, опухоль, инсульт)
Постиктальный паралич
Генерализованная повышенная нервно-мышечная возбудимость (например, дрожание, гиперрефлексия)
Токсическое действие лекарств (например, симпатомиметиков)
Синдромы отмены (например, алкоголя, седативных препаратов)
Некоторые метаболические нарушения (например, гипокальциемия, гипомагниемия)
Поражение кожи (например, веснушки в области подмышечных впадин или пятна цвета "кофе с молоком", участки гипопигментации)
Заболевания нервной системы с поражением кожи (например, нейрофиброматоз, туберозный склероз)
* Спонтанные венозные пульсации отсутствуют у всех пациентов с повышенным внутричерепным давлением; эти пульсации могут также отсутствовать у 10-20% пациентов с нормальным внутричерепным давлением, но иногда их отсутствие лишь временно.