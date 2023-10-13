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Возможные причины симптоматических приступов и их клинические проявления

Признаки

Возможная причина

Лихорадка и ригидность мышц шеи

Менингит

Субарахноидальное кровоизлияние

Менингоэнцефалит

Отек диска зрительного нерва

Повышенное внутричерепное давление

Утрата спонтанных венозных пульсаций (отмечено в ходе офтальмоскопии)

Увеличение внутричерепного давления (специфичность составляет 80-90%*)

Очаговая неврологическая симптоматика (например, асимметрия рефлексов или снижение мышечной силы)

Органическое поражение головного мозга (например, опухоль, инсульт)

Постиктальный паралич

Генерализованная повышенная нервно-мышечная возбудимость (например, дрожание, гиперрефлексия)

Токсическое действие лекарств (например, симпатомиметиков)

Синдромы отмены (например, алкоголя, седативных препаратов)

Некоторые метаболические нарушения (например, гипокальциемия, гипомагниемия)

Поражение кожи (например, веснушки в области подмышечных впадин или пятна цвета "кофе с молоком", участки гипопигментации)

Заболевания нервной системы с поражением кожи (например, нейрофиброматоз, туберозный склероз)

* Спонтанные венозные пульсации отсутствуют у всех пациентов с повышенным внутричерепным давлением; эти пульсации могут также отсутствовать у 10-20% пациентов с нормальным внутричерепным давлением, но иногда их отсутствие лишь временно.

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