Возможные причины развития делирия
Категория
Примеры
Неврологические причины
Цереброваскулярные заболевания
Геморрагический инсульт, ишемический инсульт, транзиторная ишемическая атака
Дисфреническая мигрень (синдром "оглушенного состояния")*
Воспаление или инфекция
Острый демиелинизирующий энцефаломиелит, абсцесс головного мозга, васкулит ЦНС, аутоиммунная энцефалопатия энцефалит, менингит, менингоэнцефалит
Судорожные припадки
Несудорожный эпилептический статус, состояние после эпилептического припадка
Травма
Опухоль
Менингеальный карциноматоз, первичная или метастатическая опухоль головного мозга
Причины, не относящиеся к неврологическим
Лекарственные препараты и психоактивные вещества (многочисленные)
Холиноблокаторы, противорвотные препараты, антигистаминные средства (в том числе дифенгидрамин), некоторые противомикробные препараты, антигипертензивные препараты, нейролептики, спазмолитики, бензодиазепины, сердечно-сосудистые препараты (часто бета-блокаторы), циметидин, кортикостероиды, дигоксин, агонисты дофаминовых рецепторов, снотворные препараты, миорелаксанты, НПВП (NSAIDs), опиоиды, седативные, трициклические антидепрессанты, общеукрепляющие препараты
Эндокринные нарушения
Недостаточность надпочечников, гипофизарная недостаточность, синдром Кушинга, гиперпаратиреоз, гипертироидизм, гипотериоз
Гематологические заболевания
Синдром повышенной вязкости крови, бластный криз при лейкозах, полицитемия, тромбоцитоз
Инфекции
Пневмония, сепсис, системные инфекции, инфекции мочеполовых путей
Травмы
Ожоги, электротравма, жировая эмболия, тепловой удар, гипотермия
Нарушения обмена веществ
Нарушения кислотно-щелочного равновесия, изменения водно-электролитного баланса (например, обезвоживание, гиперкальциемия, гипернатриемия, гипокальциемия, гипонатриемия, гипомагниемия), печеночная или уремическая энцефалопатия, гиперосмолярное состояние, гипергликемия, гипогликемия, гипоксия, энцефалопатия Вернике
Сосудистые нарушения (нарушения кровообращения)
Анемия, нарушения ритма сердца, сердечная недостаточность, состояния, сопровождающиеся гипоперфузией головного мозга, шок
Витаминная недостаточность
Синдромы отмены
Другие причины
Изменения условий окружающей среды, лихорадка, длительный запор, гипертоническая энцефалопатия, печеночная недостаточность, продолжительное нахождение в ОИТ, состояние после операции, сенсорная депривация, депривация сна, гипертермия, токсическое воздействие на ЦНС, задержка мочи
* Мигрень с аурой и спутанностью сознания характеризуется спутанностью сознания, возбуждением или вялостью, дисфазией, амнезией и отсутствием головной боли.
ЦНС = центральная нервная система; ОИТ = отделение интенсивной терапии; НПВС = нестероидные противовоспалительные средства; ИМП = инфекции мочевыводящих путей.