Биологические агенты и токсины высокого приоритета CDC*
Категория
Возбудитель
A: Наивысший приоритет
Bacillus anthracis, вызывающий сибирскую язву
Ботулинический токсин от Clostridium botulinum, вызывающий ботулизм
Yersinia pestis, вызывающая чуму
Francisella tularensis, вызывающая туляремию
Вирус оспы, вызывающий натуральную оспу (классическую оспу)
Вирусы, вызывающие вирусную геморрагическую лихорадку (ВГЛ):
В: 2-й наивысший приоритет
Виды рода Brucella, вызывающие бруцеллез
Эпсилон токсин Clostridium perfringens вызывает пищевое отравление
Виды рода Salmonella вызывают пищевое отравление, Escherichia coli O157:H7 и виды рода Shigella – шигеллез
Burkholderia mallei, вызывающие сап
Burkholderia pseudomallei, вызывающие мелиоидоз
Chlamydia psittaci, вызывающие орнитоз
Coxiella burnetii, вызывающие лихорадку Ку
Токсин рицина Ricinus communis
Стафилококковый энтеротоксин типа В вызывает стафилококковое пищевое отравление
Rickettsia prowazekii, вызывающая сыпной тиф
Альфавирусы, вызывающие вирусные энцефалиты (например, венесуэльские, восточные и западные энцефалиты лошадей)
Vibrio cholerae, Cryptosporidium parvum, и другие патогены, вызывающие заболевания, передающиеся через воду (например, холеру, криптоспоридиоз)
С: 3-й наивысший приоритет
Вирус Нипах, хантавирус, коронавирус и вирусы гриппа, способные вызвать пандемию гриппа
Другие агенты, связанные с возникновением новых инфекционных заболеваний
* Алфавитный список биотеррористических возбудителей и болезней можно найти по документу ЦКЗ: Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них (Centers for Disease Control and Prevention: Emergency Preparedness and Response).