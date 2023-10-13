skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Абсцессы брюшной полости

Расположение

Этиология

Возбудители

Интраперитонеальные

Поддиафрагмальные

В правом или левом нижних квадрантах

Межкишечные

Параколические

Тазовые

Послеоперационные; перфорация полого органа, аппендицит, дивертикулит либо опухоль; болезнь Крона; воспалительная болезнь органов таза; разлитой перитонит любой этиологии

Кишечная микрофлора, часто ассоциации микробов

Ретроперитонеальные

Панкреатические

Травма, перитонит

Кишечная микрофлора, часто ассоциации микробов

Перинефральный

Распространение абсцесса почечной паренхимы (осложняющего течение пиелонефрита или - в редких случаях - имеющего гематогенное происхождение при процессах другой локализации)

Аэробные грамотрицательные бациллы

Висцеральный

Печеночный

Травма, нисходящий холангит, бактериемия в системе воротной вены

Аэробные грамотрицательные бациллы, если происхождение является желчным

Полимикробная флора кишечника

Трансмиссия амебной инфекции через портальную венозную систему

Селезеночный

Травма, гематогенное распространение, инфаркт (например, при серповидноклеточной анемии и малярии)

Стафилококки, стрептококки, анаэробы, аэробные грамотрицательные бациллы, включая Salmonella

Кандидоз у пациентов с иммунодефицитом

По этим темам