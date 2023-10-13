Абсцессы брюшной полости
Расположение
Этиология
Возбудители
Интраперитонеальные
Поддиафрагмальные
В правом или левом нижних квадрантах
Межкишечные
Параколические
Тазовые
Послеоперационные; перфорация полого органа, аппендицит, дивертикулит либо опухоль; болезнь Крона; воспалительная болезнь органов таза; разлитой перитонит любой этиологии
Кишечная микрофлора, часто ассоциации микробов
Ретроперитонеальные
Панкреатические
Травма, перитонит
Кишечная микрофлора, часто ассоциации микробов
Перинефральный
Распространение абсцесса почечной паренхимы (осложняющего течение пиелонефрита или - в редких случаях - имеющего гематогенное происхождение при процессах другой локализации)
Аэробные грамотрицательные бациллы
Висцеральный
Печеночный
Травма, нисходящий холангит, бактериемия в системе воротной вены
Аэробные грамотрицательные бациллы, если происхождение является желчным
Полимикробная флора кишечника
Трансмиссия амебной инфекции через портальную венозную систему
Селезеночный
Травма, гематогенное распространение, инфаркт (например, при серповидноклеточной анемии и малярии)
Стафилококки, стрептококки, анаэробы, аэробные грамотрицательные бациллы, включая Salmonella
Кандидоз у пациентов с иммунодефицитом