Гипокалиемия

Пероральные препараты калия

В/в введение препаратов калия при тяжелой гипокалиемии или постоянной потере калия

Существует много пероральных препаратов калия. Поскольку одноразовый прием высоких доз К может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта и даже кровотечение, дозы обычно разделяют на несколько приемов. При приеме раствора хлорида калия перорально концентрация калия повышается уже в первые 1–2 часа, но этот препарат обладает горьким вкусом и плохо переносится, особенно в дозах > 25–50 мЭкв (> 25–50 ммоль). Импрегнированные воском препараты хлорида калия переносятся лучше. Еще реже кровотечения из ЖКТ возникают при использовании микрокапсулированных препаратов хлорида калия. Некоторые из таких препаратов содержат по 8-10 мЭкв в каждой капсуле. Снижение уровня калия в сыворотке на 1 мЭкв/л (1 ммоль/л) отражает уменьшение общих его запасов в организме на 200-400 мЭкв; исходя из этого определяют срок, в течение которого можно восполнить общий дефицит, принимая по 20-80 мЭкв (20 до 80 ммоль) калия/день.

При выраженной гипокалиемии (например, при изменениях на ЭКГ или тяжелых симптомах), не устраняемой пероральной терапией, или у госпитализированных больных, получающих дигоксин, а также у пациентов с тяжелым заболеванием сердца или продолжающимися потерями калия, его дефицит следует восполнять внутривенно. Поскольку растворы калия могут вызвать раздражение периферических вен, его концентрация во вводимых растворах не должна превышать 40 мЭкв/л (40 ммоль/л). Скорость коррекции гипокалиемии имеет ограничения, поскольку необходимо учитывать время перемещения калия из межклеточного пространства в клетки. Установленная скорость инфузии не должна превышать 10 мЭкв(10 ммоль)/час.

При связанных с гипокалиемией аритмиях в/в раствор хлорида калия вводят быстрее, как правило, через центральную вену или одновременно через несколько периферических вен. Может быть выполнена инфузия хлорида калия со скоростью 40 мЭкв (40 ммоль)/час, но только с постоянным контролем за состоянием сердца и ежечасными определениями уровней калия в сыворотке. Растворы декстрозы или глюкозы, используемые для разведения, избегаются из-за того, что повышение в сыворотке концентрации инсулина может привести к временному ухудшению гипокалиемии.

Даже в случае тяжелого дефицита калия необходимость его введения > 100–120 мЭкв (> 100-120 ммоль) в сутки, возникает редко, при условии, что потеря калия не продолжается. При дефиците калия с повышенной концентрацией калия в сыворотке, что имеет место при диабетическом кетоацидозе, внутривенное введение калия откладывают до момента начала снижения уровня калия в сыворотке. При гипокалиемии, сопутствующей гипомагниемии, необходима коррекция дефицита и калия, и магния, чтобы остановить продолжающиеся почечные потери калия.