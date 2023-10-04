Сахарный диабет (СД)

Физиологический стресс, связанный с хирургическим вмешательством, может повысить уровень глюкозы в плазме крови у пациентов с диабетом и вызвать диабетический кетоацидоз у пациентов с диабетом 1 типа. Для более коротких процедур может быть использован подкожный инсулин. У пациентов с СД 1 типа, от половины до двух третей обычной утренней дозы промежуточного действия инсулин или от 70 до 80% от дозы длительного действия инсулин (гларгин или детемир) можно назначать на ночь или утром перед операцией (в обычное время длительного приема инсулина).

Пациентам с сахарным диабетом 2 типа, принимающим инсулин, следует давать 50% дозы базального инсулина на ночь или утром перед операцией. Перед операцией можно начать внутривенную инфузию раствора декстрозы со скоростью 75-150 мл/час и титровать ее для поддержания эугликемии.

Во время и после операции не реже каждых 2 часов необходимо измерять уровень глюкозы (и по показаниям – кетоновых тел) в плазме. Пока больного не переведут на самостоятельное питание и не возобновят обычную схему терапии инсулином, ему можно продолжать проведение инфузии декстрозы и каждые 4–6 ч по мере необходимости можно подкожно вводить короткодействующий инсулин, удерживая концентрацию глюкозы в плазме на уровне между 100 и 200 мг/дл (5,5–11,1 ммоль/л). В случае задержки перевода больного на обычную схему терапии (более чем на 24 ч), вводят дополнительные дозы инсулина промежуточного или длительного действия. Такой подход (только без необходимости частого определения кетоновых тел) может использоваться и у больных сахарным диабетом 2 типа, получающих инсулин.

Некоторые врачи в день операции предпочитают проводить в/в инфузию инсулина вместо подкожных инъекций или ингаляции инсулина. Для пациентов, проходящих через длительную процедуру или объемную хирургическую операцию, продолжительная инфузия инсулина является предпочтительной, особенно учитывая то, что потребность в инсулине может возрасти вследствие операционного стресса. Внутривенная инсулиновая инфузия может быть введена в то же время, что и внутривенный раствор декстрозы для поддержания общего уровня глюкозы в крови. Один из подходов заключается в комбинировании глюкозы, инсулина и калия в одном пакете (ГИК схемы АРТ), например, путем объединения 10% декстрозы с 10 мЭкв (10 ммоль) калия и 15-ю единицами инсулина во флаконе объемом 500 мл. Дозы инсулина корректируются с прибавлением 5 единиц. Такой подход не используется во многих учреждениях из-за частых повторных смешиваний и замен пакетов, необходимых для регулировки уровня гликемии у пациента. Наиболее распространенный подход в США – раздельное вливание инсулина и декстрозы. Инсулин могут вводить со скоростью от 1 до 2 ед/час с 5% декстрозы при инфузии от 75 до 150 мл/час. Частоту введения инсулина возможно нужно будет значительно уменьшить для пациентов с инсулинозависимым диабетом (1-го типа) или увеличить больным с инсулинорезистентным диабетом (2-го типа). Также может быть использован десятипроцентный раствор декстрозы. Важно, особенно для пациентов, страдающих диабетом 1 типа, продолжать инфузию инсулина, чтобы предотвратить развитие диабетического кетоацидоза. Непостоянство эффекта инсулина может быть связано с его адсорбцией на стенках катетера; это можно предотвратить предварительным промыванием катетера раствором инсулина. В послеоперационный период продолжают инфузию инсулина до выздоровления, корректируя дозу инсулина в соответствии с уровнем глюкозы в плазме, который измеряется в палате послеоперационного наблюдения и впоследствии с интервалами в 1-2 часа.

У большинства пациентов с диабетом 2 типа, получающих только пероральные антигипергликемические препараты, удерживается приемлемый уровень глюкозы натощак, поэтому они могут не нуждаться в инсулине в периоперационный период. В день операции большинство пероральных средств, включая производные сульфонилмочевины и метформин, отменяют; до и после операции, пока больной получает инфузионную терапию, каждые 6 часов проверяют уровень глюкозы в плазме. Когда больной начинает есть самостоятельно, терапию пероральными средствами возобновляют, но метформин можно начать принимать только через 48 часа после операции, когда будет подтверждена нормальная функция почек.