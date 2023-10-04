Сахарный диабет (СД)

Сахарный диабет характеризуется нарушением секреции инсулина и той или иной степенью периферической инсулинорезистентности, обусловливающими гипергликемию. Ранние симптомы связаны с гипергликемией и включают полидипсию, полифагию, полиурию и сужение полей зрения. К поздним осложнениям относятся ангиопатии, периферическая нейропатия, нефропатия и предрасположенность к инфекционным заболеваниям. Диагноз устанавливают на основании результатов измерения уровня глюкозы в плазме. Лечение включает диету, физические нагрузки и применение средств, снижающих уровень глюкозы, включая инсулин, пероральные антигипергликемические препараты и безинсулиновые инъекционные препараты. Осложнения можно отсрочить или предотвратить надлежащим контролем гликемии; основной причиной смертности при сахарном диабете остается поражение сердца.
Выделяют 2 основные категории сахарного диабета
Тип 1
Тип 2
Два вида диабета отличаются по совокупности свойств (см. таблицу Основные характеристики 1 и 2 типа сахарного диабета). Термины, описывающие возраст начала заболевания (ювенильный или взрослый) или характер лечения (инсулин-зависимый или инсулин-независимый), больше не используются, поскольку возрастные группы и методы лечения разных типов заболеваний совпадают.
Нарушение регуляции гликемии (нарушение толерантности к глюкозе или нарушение уровня глюкозы натощак—см. таблицу Диагностические критерии сахарного диабета и нарушения обмена глюкозы [Diagnostic Criteria for Diabetes Mellitus and Impaired Glucose Regulation]) – промежуточное и, вероятно, преходящее состояние между нормальным обменом глюкозы и сахарным диабетом, частота которого увеличивается с возрастом. Это состояние является существенным фактором риска развития сахарного диабета и может в течение многих лет предшествовать его началу. Нарушение регуляции гликемии сопряжено с повышенным риском развития сердечно-сосудистой патологии, но типичные для СД микрососудистые осложнения развиваются не очень часто (альбуминурия и/или ретинопатия – с частотой 6–10%).
Осложнения
Многолетний недостаточный контроль гипер-гликемии приводит к множеству осложнений, связанных главным образом с поражением мелких и/или крупных сосудов (микро- и макроангиопатии). (Для дополнительных деталей см. Осложнения при сахарном диабете).
Микрососудистые заболевания лежат в основе 3 распространенных и тяжелых осложнений сахарного диабета:
С поражением микрососудов связано также плохое заживление ран; даже при небольших повреждениях кожи могут образовываться глубокие легко инфицирующиеся язвы, особенно на ногах. Интенсивный контроль гликемии позволит предотвращать или отсрочивать многие из осложнений, но, однажды возникнув, они уже необратимы.
Макроангиопатии включают в себя атеросклероз крупных сосудов, который может осложняться
Еще одним тяжелым осложнением является нарушение иммунитета, обусловленное прямыми влияниями гипергликемии на клетки иммунной системы. Пациенты с сахарным диабетом особенно восприимчивы к бактериальным и грибковым инфекциям.
Этиология сахарного диабета
Сахарный диабет 1 типа
Аутоиммунное разрушение бета-клеток поджелудочной железы и отсутствие выработки инсулина
На долю 1 типа приходится < 10% всех случаев сахарного диабета.
При сахарном диабете 1 типа (ранее называвшемся ювенильным, или инсулинозависимым), аутоиммунная деструкция бета-клеток поджелудочной железы (индуцируемая, вероятно, факторами внешней среды у генетически предрасположенных лиц) приводит к выпадению секреции инсулина. В течение многих месяцев или лет эта деструкция клинически не проявляется, до тех пор, пока количество бета-клеток не уменьшится до такой степени, при которой концентрация инсулина становится недостаточной для контроля гликемии. Сахарный диабет первого типа обычно проявляется в детском и подростковом возрасте и до недавнего времени был наиболее частой формой сахарного диабета, диагностируемой у лиц моложе 30 лет. Однако эта форма диабета встречается и у лиц зрелого возраста.
Аутоиммунный диабет, развивающийся во взрослом возрасте, часто прогрессирует медленнее, чем детский диабет 1 типа. Некоторые взрослые не нуждаются в инсулине, когда дисгликемия развивается впервые. Эта форма диабета, называемая латентным аутоиммунным диабетом взрослых (ЛАДВ), первоначально может быть диагностирована как диабет 2-го типа.
Некоторые случаи диабета 1 типа не являются аутоиммунными по своей природе и считаются идиопатическими.
Патогенез аутоиммунной деструкции бета-клеток связан с не до конца изученными взаимодействиями между генами предрасположенности, аутоантигенами и факторами внешней среды.
Гены предрасположенности к сахарному диабету относятся к главному комплексу гистосовместимости, особенно HLA-DR3, DQB1*0201 и HLA-DR4, DQB1*0302 (которые присутствуют больше, чем у 90% больных с сахарным диабетом 1 типа), а также локализованы вне этого комплекса, последние, по-видимому, регулируют синтез и процессинг инсулина и в сочетании с генами MHC определяют риск развития сахарного диабета. Гены предрасположенности в некоторых популяциях встречаются чаще, чем в других, что объясняет высокую частоту диабета 1-го типа среди лиц с происхождением из определенных территорий (например, скандинавы, сардинцы).
В роли аутоантигенов выступают декарбоксилаза глутаминовой кислоты, инсулин, проинсулин, ассоциированный с инсулиномой протеин, переносчик цинка ZnT8 и другие белки бета-клеток. Считается, что в процессе нормального развития бета-клеток или при их повреждении (например, инфекцией) эти белки экспонируются или высвобождаются, активируя в основном Т-клеточно-опосредованный иммунный ответ, приводящий к деструкции бета-клеток (инсулит). Секретирующие глюкагон альфа-клетки остаются интактными. Присутствующие в сыворотке антитела к аутоантигенам образуются, по-видимому, вследствие деструкции бета-клеток, а не являются ее причиной.
Развитие диабета 1-го типа нередко связано с заражением рядом вирусов (включая вирусы Коксаки, краснухи, Эпштейна-Барр, SARS-CoV-2 (1, 2) и ретровирусы). Вирусы могут прямо инфицировать и разрушать бета-клетки или приводить к деструкции этих клеток косвенно путем экспонирования аутоантигенов, активации аутореактивных лимфоцитов, стимуляции иммунной реакции путем имитации аутоантигенов (молекулярная мимикрия), или других механизмов.
В патогенезе СД 1 типа играет роль и диета. Так, риск диабета 1-го типа возрастает при вскармливании детей молочными продуктами (особенно коровьим молоком и белком коровьего молока бета-казеином), при высоком уровне нитратов в питьевой воде и недостатке витамина D в пище. Ранний (< 4 месяцев) или поздний (> 7 месяцев) контакт с глютеном или зерновыми продуктами стимулирует образование аутоантител к островковым клеткам. Механизмы этих ассоциаций остаются неясными.
Сахарный диабет 2 типа
Резистентность к инсулину
При сахарном диабете 2-го типа (ранее носил название диабета взрослых, или инсулинонезависимый диабет) секреция инсулина недостаточна, поскольку у пациентов к инсулину выработалась резистентность. Резистентность к инсулину в ткани печени приводит к утрате способности подавлять выработку глюкозы в печени, а резистентность к инсулину в периферических тканях ухудшает усвоение глюкозы. Сочетание этих факторов приводит к развитию гипергликемии натощак и после приема пищи. Часто уровни инсулина очень высокие, особенно в начале заболевания. На более поздних стадиях болезни может снижаться выработка инсулина, что еще больше усугубляет гипергликемию.
Болезнь обычно развивается во взрослом возрасте, причем с возрастом распространенность увеличивается; нарушение толерантности к глюкозе выявлено у до трети взрослых людей старше 65 лет. У пожилых людей уровни глюкозы в плазме после еды повышаются сильнее, чем у более молодых взрослых, особенно после приема пищи с высоким содержанием углеводов. Также уровни глюкозы дольше снижаются до нормы, в частности из-за накопления висцерального и абдоминального жира и снижения мышечной массы.
Диабет 2-го типа становится более распространенным у детей, поскольку детское ожирение приобрело характер эпидемии. Более 90% взрослых, страдающих диабетом, имеют заболевание 2 типа. Существуют четкие генетические детерминанты, о чем свидетельствует высокая распространенность заболевания у родственников людей с заболеванием. Хотя было выявлено несколько вариантов генетического полиморфизма, однако не было обнаружено какого-либо одного гена, ответственного за наиболее распространенные формы сахарного диабета 2-го типа.
Патогенез СД 2 типа сложен и не до конца выяснен. Гипергликемия развивается тогда, когда секреция инсулина уже не в состоянии компенсировать инсулинорезистентность. Хотя, резистентность к инсулину характерна для людей с сахарным диабетом 2-го типа и тех, кто подвержен риску его возникновения, существуют также доказательства наличия дисфункции бета-клеток и нарушения секреции инсулина, которые прогрессируют с течением времени, включая
Нарушение первой фазы инсулиновой секреции
Потеря нормальной пульсирующей секреции инсулина
Увеличение сигнала секреции проинсулина, что указывает на нарушение процессинга инсулина
Накопление островкового амилоидного полипептида (белка, который обычно секретируется вместе с инсулином)
Гипергликемия и сама по себе может нарушать секрецию инсулина, поскольку высокие уровни глюкозы снижают чувствительность бета-клеток и/или нарушают их функцию (глюкозотоксичность).
Важным условием развития инсулинорезистентности при сахарном диабете 2-го типа являются ожирение и набор веса. В основе ожирения могут лежать генетические факторы, но важную роль играют также диета, интенсивность физических нагрузок и общий образ жизни. Организм не может подавить липолиз в жировой ткани, поэтому из нее высвобождаются свободные жирные кислоты, а повышение их уровня в плазме может нарушать стимулируемый инсулином транспорт глюкозы и активность гликогенсинтазы в мышцах. Жировая ткань также функционирует как эндокринный орган, выделяя множество факторов (адипоцитокинов), которые благоприятно (адипонектин) и неблагоприятно (фактор некроза опухоли-альфа, интерлейкин-6, лептин, резистин) влияют на метаболизм глюкозы.
Внутриутробная задержка роста и низкий вес при рождении также ассоциируются с развитием инсулинорезистентности в более позднем возрасте, что может отражать неблагоприятное пренатальное влияние факторов внешней среды на метаболизм глюкозы.
Другие типы диабета
Различные типы сахарного диабета составляют небольшую часть случаев. Причины включают:
Моногенный диабет, обусловленный генетическими дефектами, влияющими на функцию бета-клеток, действие инсулина или митохондриальную ДНК (например, диабет зрелого возраста у молодых лиц, диабет у новорожденных).
Состояния, при которых поражается поджелудочная железа (например, муковисцидоз, панкреатит, гемохроматоз, панкреатэктомия)
Эндокринопатии (например, синдром Кушинга, акромегалия)
Лекарства, прежде всего глюкокортикоиды, бета-блокаторы, ингибиторы протеазы, атипичные антипсихотики, ингибиторы иммунных контрольных точек и ингибиторы кальциневрина
Беременность сопровождается той или иной степенью резистентности к инсулину у всех женщин, но гестационный диабет развивается лишь у части из них.
Общая характеристика сахарного диабета 1 и 2 типов
Характеристика
Тип 1
Тип 2
Возраст манифестации
Наиболее часто < 30 лет
Наиболее часто > 30 лет
Сопутствующее ожирение
Не распространено
Очень распространено
При повышенном риске развития кетоацидоза для его предотвращения требуется лечение инсулином
Да
Нет
Уровни эндогенного инсулина в плазме
Чрезвычайно низкие, и их невозможно обнаружить
Вариабельные; могут быть низкими, нормальными, или повышенными, в зависимости от степени резистентности к инсулину и нарушения секреции инсулина
Конкордантность у близнецов
≤ 50%
> 90%
Связывается со специфичным антигенами HLA-D
Да
Нет
Аутоантитела к ткани поджелудочной железы на момент выявления СД
Да, но могут отсутствовать
Нет
Патология островков поджелудочной железы
Инсулит, избирательная потеря большинства бета-клеток
Более мелкие островки с нормальным внешним видом; часто встречаются отложения амилоида (амилина)
Часто развиваются осложнения диабета (ретинопатия, нефропатия, нейропатия, атеросклеротическое поражение сердечно-сосудистой системы)
Да
Да
Гипергликемия чувствительна к неинсулиновым антигипергликемическим препаратам
Нет
Да, вначале у многих пациентов
Справочные материалы по этиологии
1. Anindya R, Rutter GA, Meur G. New-onset type 1 diabetes and severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection. Immunol Cell Biol 2023;101(3):191-203. doi:10.1111/imcb.12615
2. D'Souza D, Empringham J, Pechlivanoglou P, Uleryk EM, Cohen E, Shulman R. Incidence of Diabetes in Children and Adolescents During the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Netw Open 2023;6(6):e2321281. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.21281
Симптомы и признаки сахарного диабета
Наиболее распространенные симптомы сахарного диабета связаны с гипергликемией. Легкая гипергликемия на ранних стадиях сахарного диабета часто протекает бессимптомно, поэтому постановка диагноза может затягиваться на долгие годы, если не проводить регулярные обследования.
Более тяжелая гипергликемия вызывает глюкозурию, и тем самым - осмотический диурез, что приводит к учащению мочеиспускания, развитию полиурии и полидипсии, прогрессирование которых может привести к ортостатической гипотонии и обезвоживанию. Резкое обезвоживание сопровождается слабостью, утомляемостью и изменениями психики. Симптомы могут появляться и исчезать параллельно колебаниям уровня глюкозы в плазме.
Гипергликемия иногда сопровождается полифагией, но последняя, как правило, не является основной жалобой больных. Гипергликемии могут сопутствовать потеря веса, тошнота и рвота, помутнение зрения и предрасположенность к бактериальным и грибковым инфекциям.
Больные с сахарным диабетом 1-го типа обычно обращаются к врачу с жалобами на проявления гипергликемии и иногда диабетического кетоацидоза (ДКА). Однако аутоантитела, связанные с диабетом, и дисгликемия у них появляются прежде, чем проявятся симптомы.
Сахарный диабет 1 типа прогрессирует в несколько стадий:
Стадия 1: наличие ≥ 2 антител к островковым клеткам при нормальном уровне сахара в крови и отсутствии симптомов
Стадия 2: непереносимость глюкозы или дисгликемия, но симптомы отсутствуют
Стадия 3: наличие клинических симптомов
В некоторых случаях на 3-ей стадии после острого начала заболевания отмечается продолжительная (но все же транзиторная) фаза, когда из-за частичного восстановления секреции инсулина уровень глюкозы практически нормализуется (так называемый «медовый месяц»).
При сахарном диабете 2-го типа также может развиться клинически проявляющаяся гипергликемия, но часто симптомы вообще отсутствуют, и заболевание обнаруживают только при плановом обследовании. У некоторых больных первые симптомы связаны уже с осложнениями сахарного диабета, т.е. заболевание началось задолго до обращения к врачу. В ряде случаев первым проявлением СД является гиперосмолярное гипергликемическое состояние, которое развивается в период стресса или при использовании лекарственных средств, усугубляющих исходные нарушения метаболизма глюкозы, например, кортикостероидов.
Диагностика сахарного диабета
Определение уровня глюкозы в плазме натощак (ГПН)
Определение уровня гликозилированного гемоглобина (HbA1C)
Иногда пероральный глюкозотолерантный тест
На сахарный диабет указывают типичные симптомы и признаки, а диагноз подтверждается результатами определения уровня глюкозы в плазме (1, 2). Часто он выявляется в ходе скрининга.
Предпочтительно проводить обследование после голодания пациента в течение 8–12 ч (ГПН) или через 2 ч после приема концентрированного раствора глюкозы (пероральный глюкозотолерантный тест, ОГТТ) (см. таблицу Диагностические критерии сахарного диабета и нарушения регуляции уровня глюкозы). ПГТТ – более чувствительный диагностический тест при сахарном диабете и нарушении толерантности к глюкозе, чем определение ГПН, но он более объемный и его результаты менее воспроизводимы. Поэтому используют его обычно редко, в основном только для диагностики гестационного диабета и в исследовательских целях.
На практике сахарный диабет или нарушенную регуляцию гликемии обычно диагностируют, определяя уровень глюкозы или HbA1C в случайных пробах крови. При таких определениях уровень глюкозы > 200 мг/дл (> 11,1 ммоль/л) имеет диагностическое значение, но может быть связанный и с недавним приемом пищи, и поэтому определение проводят повторно натощак, хотя при наличии симптомов сахарного диабета это необязательно.
HbA1C является формой гемоглобина, химически связанной с сахаром, уровень которого повышается с увеличением содержания глюкозы в крови и имеет подтвержденную взаимосвязь со средним уровнем глюкозы в крови в течение предыдущих 3 месяцев. В настоящее время уровень HbA1C включен в диагностические критерии сахарного диабета:
HbA1C ≥ 6,5% = диабет
HbA1 C5,7-6,4% = предиабет, или повышенный риск сахарного диабета.
Однако, HbA1C является косвенным показателем уровня глюкозы в крови; значения могут быть ложно высокими или низкими (см. "Мониторинг") и могут варьировать в зависимости от расовой/этнической принадлежности. Тесты должны проводиться в сертифицированной клинической лаборатории с использованием анализа, который сертифицирован и стандартизирован по эталонному анализу. Измерение уровня HbA1C через прокол пальца в амбулаторных условиях не следует использовать для диагностики, хотя оно может использоваться для контроля диабета.
Широко проводившееся ранее определение уровня глюкозы в моче больше не используют для диагностики или мониторинга СД, поскольку этот показатель не является ни чувствительным, ни специфичным.
Здравый смысл и предостережения
Диагностические критерии сахарного диабета и нарушения регуляции обмена глюкозы*
Метод
Норма
Нарушение регуляции обмена глюкозы
Сахарный диабет
ГПН (мг/дл [ммоль/л])
< 100 (< 5,6)
100–125 (5,6–6,9)
≥ 126 (≥ 7,0)
ПГТТ (мг/дл [ммоль/л])
< 140 (< 7,8)
140–199 (7,8–11,0)
≥ 200 (≥ 11,1)
НbA1С (%)
< 5,7
5,7–6,4
≥ 6,5
Случайный уровень глюкозы в крови (мг/дл [ммоль/л])
< 200 (< 11,1)
—
> 200 (> 11,1) у пациента с симптомами
* See also American Diabetes Association: Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care 46 (Supplement 1): S1–S291, 2023.
ГПН = глюкоз крови натощак; НЬA1C = гликозилированный гемоглобин; ПГТТ = пероральный тест на толерантность к глюкозе, уровень глюкозы через 2 ч.
Мониторинг осложнений диабета
Всех пациентов с сахарным диабетом 1 типа через 5 лет после установления диагноза необходимо обследовать с целью выявления осложнений. При сахарном диабете 2 типа такой скрининг начинают сразу после установления диагноза. Типичный мониторинг на осложнения включает в себя:
Осмотр стоп
Офтальмоскопию
Анализ мочи на протеинурию
Уровень креатина и липидный профиль сыворотки
Осмотр стоп следует проводить не реже 1 раза в год; при этом проверяют ощущения давления, вибрации, боли и температуры, нарушение которых характерно для периферической нейропатии. Ощущение давления лучше проверять с помощью монофиламента-эстезиометра (см. рисунок Скрининг "диабетической стопы"). Нужно осматривать всю стопу, особенно кожу над головками костей плюсны, определяя трещины и признаки ишемии или инфекции (изъязвления, гангрена, грибковые инфекции ногтей, ослабление пульса и потеря волос).
Исследование глазного дна (фундоскопия) проводиться офтальмологом пациентам с ретинопатией в режиме скрининга каждый год, и каждые 2 года пациентам, у которых не обнаружено признаков ретинопатии при предыдущих обследованиях. Если ретинопатия прогрессирует, могут быть необходимы более частые обследования.
Ежегодно проводят антигенный анализ или 24-часовое исследование мочи на альбуминурию, также ежегодно для оценки функции почек определяют уровень креатинина в сыворотке.
Требуется исследование на предмет наличия сердечно-сосудистых заболеваний. Многие врачи считают важной регистрацию исходной ЭКГ для оценки риска сердечных заболеваний. Липидный профиль следует проверять не реже 1 раза в год, а при его нарушении – чаще. При каждом обследовании необходимо измерять артериальное давление.
Справочные материалы по диагностике
1. American Diabetes Association: Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care 46 (Supplement 1): 1-291, 2023.
2. Holt RIG, DeVries JH, Hess-Fischl A, et al: The management of type 1 diabetes in adults. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia 64(12):2609–2652, 2021. doi: 10.1007/s00125-021-05568-3
Лечение сахарного диабета
Диета и физические нагрузки
При сахарном диабете 1 типа – инсулин
При диабете 2 типа — пероральные антигипергликемические препараты, неинсулиновые инъекционные препараты, такие как агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), инсулин или их комбинация
Во избежание осложнений часто используются блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина II) и статины
Ключевыми элементами лечения для всех пациентов являются обучение пациентов, диета, физические упражнения, снижение веса и мониторинг контроля уровня глюкозы. Пациенты с диабетом 1-го типа нуждаются в инсулине. Некоторые пациенты с сахарным диабетом 2-го типа могут избежать лечения при помощи препаратов или прекратить его, если они способны поддерживать уровень глюкозы в плазме крови с помощью диеты и физических упражнений. Для детального обсуждения смотрите Медикаментозное лечение диабета.
Обзор фармакотерапии
(См. также Медикаментозное лечение диабета).
Все пациенты с диабетом 1-го типа нуждаются в инсулинотерапии. Задача состоит в том, чтобы с помощью базально-болюсной инсулинотерапии попытаться воспроизвести такую модель секреции инсулина, как у человека, не страдающего диабетом. При базис-болюсной терапии инсулин более длительного действия (или непрерывная подкожная инфузия быстродействующего инсулина с помощью помпы) используется для имитации базальной выработки инсулина, что подавляет продукцию глюкозы в печени, особенно в состоянии натощак, а инсулин более короткого действия используется перед едой для контроля постпрандиальных колебаний глюкозы.
Скользящая шкала инсулина представляет собой стратегию, при которой различные дозы быстродействующего инсулина вводят перед едой и перед сном, в зависимости от уровня глюкозы в плазме крови пациента. Тем не менее, сама по себе инсулиновая терапия по скользящей шкале не является эффективной стратегией для поддержания эугликемии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа или у большинства пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
Пациентам с диабетом 2 типа и немного повышенным уровнем глюкозы в плазме можно назначить пробную диету и физические упражнения с последующим приемом неинсулинового антигипергликемического препарата (часто метформина), если изменения образа жизни окажется недостаточно. Ранняя комбинированная терапия и/или инсулинотерапия должна быть начата у пациентов с более значительным повышением уровня глюкозы на момент постановки диагноза или с уровнем HbA1C на 1,5–2,0% выше целевого. Существуют доказательства того, что ранняя комбинированная медикаментозная терапия приводит к лучшему и более длительному контролю уровня глюкозы в крови по сравнению с поэтапным добавлением фармакотерапии диабета (1). Цели и мониторинг рассматриваются ниже.
У пациентов, не имеющих атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, сердечной недостаточности или хронической болезни почек, выбор терапии часто связан с учетом побочных эффектов, удобства, стоимости и предпочтений пациента. Метформин обычно является первым пероральным препаратом, используемым в связи с его экономической эффективностью и профилем безопасности. Агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP1) являются эффективной терапией второго ряда после метформина и могут быть более эффективны, чем инсулин, или как дополнение к инсулинотерапии при диабете 2 типа. Пациенты с ожирением также могут извлечь пользу от снижения веса при терапии агонистами рецепторов GLP-1 или от применения тирзепатида, двойного глюкозо-зависимого инсулинотропного полипептида (ГИП) и агониста рецепторов GLP-1.
Пациентам, страдающим атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями, может быть рекомендован ингибитор котранспортера натрия/глюкозы-2 (SGLT2) или агонист рецептора ГПП-1, поскольку имеются данные того, что эти классы препаратов уменьшают основные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (например, инфаркт миокарда, инсульт) и частоту летальных исходов. Пациентам с хронической болезнью почек (2, 3) или сердечной недостаточностью (4), не имеющим противопоказаний, рекомендуются ингибиторы SGLT2, поскольку они, как было показано, уменьшают прогрессирование заболевания и частоту летальных исходов. Агонисты рецептора ГПП-1 и пиоглитазон могут применяться у пациентов со стеатотической болезнью печени, связанной с метаболической дисфункцией (ранее неалкогольной жировой болезнью печени) или стеатогепатитом, связанным с метаболической дисфункцией (ранее неалкогольным стеатогепатитом).
Терапию сахарного диабета 2 типа начинают с инсулина у беременных женщин и у пациентов с острой метаболической декомпенсацией, такой, как гиперосмолярное гипергликемическое состояние или диабетический кетоацидоз (ДКА). Вопрос об использовании инсулина следует рассматривать у пациентов с признаками продолжающегося катаболизма (потеря веса) или симптомами гипергликемии (т.е., полиурия, полидипсия) и/или при уровне HbA1C > 10% и уровне глюкозы в крови ≥ 300 мг/дл (16,7 ммоль/л). Пациенты с тяжелой гипергликемией могут лучше реагировать на терапию после нормализации уровня глюкозы при лечении инсулином.
Обучение больных
Обучение пациентов имеет решающее значение для оптимизации ухода. Обучение должно включать в себя информацию о следующем:
Причины диабета
Диета
Физические нагрузки
Медицинские препараты
Самоконтроль уровня глюкозы в капиллярной крови или непрерывный мониторинг уровня глюкозы
Контроль HbA1C
Симптомы и признаки гипогликемии, гипергликемии и осложнений диабета
Большинство пациентов с диабетом 1 типа можно научить корректировать дозы инсулина в зависимости от уровня глюкозы в крови и потребления углеводов. При каждом посещении или госпитализации больного необходимо обновлять его знания в области патогенеза и терапии СД. Стандартные программы обучения по диабету, обычно проводимые медсестрами-диабетологами и диетологами, часто очень эффективны и, как было показано, улучшают результаты лечения диабета.
Диета
Индивидуальный подбор диеты помогает сгладить колебания уровня глюкозы, а больным с сахарным диабетом 2 типа – еще и снизить вес. Диетические рекомендации должны быть индивидуальными, основанными на вкусах, предпочтениях, культуре и целях пациента, а также должны быть сформулированы с учетом требований, предъявляемых коморбидными состояниями. Не существует рекомендаций по процентному соотношению калорий, которые должны поступать из углеводов, белков или жиров. Пациентов следует обучать тому, что пищевой рацион должен состоять из натуральных и органических продуктов, а не полуфабрикатов. Углеводы должны быть высококачественными, содержать достаточное количество клетчатки, витаминов и минералов, а также мало сахара, жира и натрия. Некоторые взрослые могут снизить уровень глюкозы в крови и уменьшить дозу антигипергликемических препаратов, придерживаясь плана питания с низким или очень низким содержанием углеводов, хотя придерживание такой диеты может быть сложным, а эффект недолговечным.
Больные с диабетом 1-го типа должны уметь рассчитывать количество углеводов в продуктах питания или использовать систему хлебных единиц, чтобы корректировать дозу инсулина в соответствии с потреблением углеводов, повышая тем самым физиологичность действия экзогенного инсулина. "Подсчет" количества углеводов в еде производится для расчета дозы инсулина при препрандильном введении. Например, если используется углеводный коэффициент (соотношение углевод:инсулин) 15 грамм:1 единица, пациенту необходима 1 единица быстродействующего инсулина на каждые 15 г углеводов, получаемых с пищей. Эти соотношения могут значительно отличаться у разных пациентов в зависимости от степени их чувствительности к инсулину и должны подбираться индивидуально для каждого пациента и корректироваться с течением времени. Пациенты также должны быть информированы о том, что прием пищи с более высоким содержанием белка или жира может увеличить потребность в инсулине и может потребоваться коррекция дозы. Такой подход требует детального обучения пациентов, которое наиболее успешно, если в нем принимает участие диетолог, имеющий опыт работы с больными сахарным диабетом. Некоторые эксперты советуют использовать гликемический индекс (мера воздействия принятой пищи, содержащей углеводы, на уровень глюкозы в крови), чтобы установить различия между быстро и медленно метаболизирующимися углеводами, хотя есть мало доказательств, поддерживающих этот подход.
При диабете 1 типа и диабете 2 типа консультация врача-диетолога по вопросам питания должна дополнять консультацию врача. При этом должны присутствовать сам пациент и то лицо, которое готовит ему еду.
Физические нагрузки
Физическую активность нужно постепенно увеличивать до максимально переносимого пациентом уровня. Как аэробные упражнения, так и упражнения с сопротивлением были показаны для улучшения гликемического контроля при диабете 2 типа, а результаты нескольких исследований показали, что сочетание упражнений с сопротивлением и аэробных упражнений эффективнее, чем их применение по отдельности (5, 6, 7). Было показано, что при диабете 1 типа физические упражнения снижают уровень смертности, хотя их влияние на снижение показателей HbA1c менее выраженно (8, 9, 10). Взрослые с сахарным диабетом и без физических ограничений должны заниматься спортом не менее 150 минут в неделю (в течение не менее 3 дней). Физические упражнения по-разному влияют на уровень глюкозы в крови, что зависит от времени выполнения упражнений по отношению к приему пищи, а также от продолжительности, интенсивности и типа упражнений. В частности, у пациентов с сахарным диабетом 1 типа физические упражнения могут привести к гипогликемии. Поэтому уровень глюкозы в крови следует контролировать непосредственно до и после физической нагрузки. Целевой диапазон содержания глюкозы в крови до физической нагрузки должен составлять от 90 мг/дл до 250 мг/дл (от 5 ммоль/л до 14 ммоль/л).
Пациентам, которые испытывают гипогликемические симптомы во время выполнения упражнений, следует рекомендовать проводить проверку уровня глюкозы в крови и принимать углеводы или, при необходимости, снизить дозу инсулина, чтобы немного повысить уровень глюкозы непосредственно перед тренировкой. При развитии во интенсивной тренировки гипогликемии может потребоваться прямо во время тренировки принять внутрь углеводы, как правило, от 5 до 15 г сахарозы или другого моносахарида.
Пациентам с известным или предполагаемым сердечно-сосудистым заболеванием следует провести ЭКГ с нагрузкой прежде, чем они начнут выполнять программу физических упражнений. Необходимое количество нагрузки должно быть изменено для пациентов с осложнениями диабета, такими как невропатия и ретинопатия.
Снижение веса
Лицам, страдающим сахарным диабетом и ожирением, врачи должны назначить антигипергликемические препараты, способствующие снижению веса (например, агонисты рецепторов ГПП-1, ингибиторы SGLT-2 или агонисты инкретина двойного действия), или, если возможно, не влияющие на вес тела (ингибиторы дипептидилпептидазы-4, метформин) (подробности см. Медикаментозное лечение диабета). Два агониста рецептора GLP-1, использующиеся в более высоких дозах (семаглутид 2,4 мг, лираглутид 3 мг) для снижения веса, ассоциируются со значительной потерей веса даже в тех дозах, которые используются для лечения диабета.
Другие лекарства, снижающие вес, включая орлистат, фентермин/топирамат и налтрексон/бупропион можно использовать у отдельных больных в рамках расширенной программы снижения веса. Орлистат, ингибитор кишечной липазы, снижает всасывание жира пищи и содержание липидов в сыворотке, способствуя уменьшению веса. Фентермин/топирамат - комбинированный препарат, который снижает аппетит по нескольким механизмам, действующим в головном мозге. Многие из этих препаратов, как было показано, также снижают уровень HbA1C.
Пероральный гидрогель, содержащий целлюлозу и лимонную кислоту, который вызывает у пациентов чувство сытости и заставляет их есть меньше, может вызывать умеренную потерю веса у пациентов с предиабетом и диабетом.
Медицинские устройства, включая имплантированные желудочные баллоны, стимулятор блуждающего нерва и желудочную аспирационную терапию, также доступны, но их использование остается ограниченным из-за высокой стоимости и ограниченных данных по их применению у пациентов с диабетом.
Хирургическое лечение ожирения, такие как рукавная резекция желудка или гастрошунтирование, также приводит к снижению веса и улучшению контроля глюкозы (независимо от потери веса), а также снижению кардиоваскулярных факторов риска у пациентов, страдающих сахарным диабетом, и должно быть рекомендовано отобранным соответствующим образом пациентам.
Уход за стопами
Больным с потерей чувствительности или нарушением кровообращения необходима регулярная профессиональная подиатрическая помощь, включая обработку ногтей и мозолей на ногах. Таким больным следует рекомендовать ежедневно осматривать свои стопы, проверяя, не появились ли на них трещины, потертости, мозоли, натоптыши или ранки. Ноги нужно ежедневно мыть тепловатой водой с мягким мылом и тщательно, но осторожно вытирать их. Лубрикант (например, ланолин) следует наносить на сухую, потрескавшуюся кожу. При влажности стоп назначают присыпки, не содержащие лекарственных компонентов. Ногти на ногах должны быть обрезаны вдоль и не слишком близко к коже (предпочтительно ортопедом). Нельзя применять липкие пластыри, разъедающие кожу средства, средства от мозолей, водяные и электрические грелки для ног. Пациенты должны ежедневно менять носки или чулки и не носить стягивающую одежду (например, подвязки, носки или чулки с плотным эластичным верхом).
Обувь должна подходить по размеру, быть достаточно широкой, закрывать пятки и пальцы, и ее следует часто менять. При деформациях стоп (например, после ампутации пальца, молоткообразном пальце или бурситах большого пальца) показана специальная обувь. Нельзя ходить босиком.
Пациентам с нейропатическими язвами стопы следует избегать набора веса до заживления язв. Если это невозможно, пациенты должны носить соответствующие ортопедические защитные приспособления. Поскольку большинство пациентов с этими язвами имеют незначительное количество макрососудистых окклюзионных заболеваний или вообще не имеют их, санация и антибиотики часто приводят к хорошему заживлению и могут предотвратить серьезную операцию. После заживления язв прописывают специальную обувь или соответствующие стельки. Если язвы не заживают, особенно при наличии остеомиелита, хирургически удаляют головку плюсневой кости (источник давления); может потребоваться ампутация пораженного пальца или трансметатарзальная ампутация. При нейрогенной артропатии облегчить состояние больного часто удается с помощью ортопедических приспособлений (например, костылей, протезов и стелек-супинаторов из губчатой резины).
Вакцинация
Все пациенты, страдающие сахарным диабетом, должны быть вакцинированы против Streptococcus pneumoniae, вируса гриппа, гепатита В, ветряной оспы и SARS-CoV-2 согласно стандартным рекомендациям.
Трансплантация поджелудочной железы
Трансплантация поджелудочной железы и трансплантация инсулярных клеток поджелудочной железы являются альтернативой инсулинотерапии (11, 12), оба этих эффективных способа предполагают трансплантацию бета-клеток, продуцирующих инсулин, пациентам с дефицитом инсулина (1-го типа).
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Контроль лечения сахарного диабета
Целью лечения диабета является контроль гипергликемии для облегчения симптомов и предотвращения осложнений при минимизации эпизодов гипогликемии. Контроль сахарного диабета можно осуществлять путем измерения уровней следующих показателей в крови:
Глюкоза
Уровень HbA1C
Уровней фруктозамина
Цели гликемического контроля для большинства лиц следующие
Препрандиальный уровень глюкозы в крови составляет 80-130 мг/дл (4,4-7,2 ммоль/л)
Пик постпрандиального (от 1 до 2 часов после начала приема пищи) уровня глюкозы крови < 180 мг/дл (< 10 ммоль/л)
С непрерывным мониторингом уровня глюкозы (НМГ), 14-дневный период в терапевтическом диапазоне (ПТД) > 70% (целевой уровень глюкозы в крови 70–180 мг/мл [3,9–9,9 ммоль/л])
Уровень HbA1C < 7%
Эти цели могут быть скорректированы в сторону меньшей строгости для пациентов, у которых строгий контроль глюкозы может быть нецелесообразен, таких как
Хрупкие пациенты старшего возраста
Пациенты с короткой ожидаемой продолжительностью жизни
Пациенты, которые испытывают повторяющиеся эпизоды гипогликемии, особенно те, у кого отсутствуют симптомы гипогликемии (гипогликемическая неосознанность)
Пациенты, которые не в состоянии сообщить о наличии симптомов гипогликемии (например, маленькие дети, пациенты с деменцией)
Клиницисты также могут рекомендовать более строгие гликемические цели (например, HbA1C < 6,5%) для отдельных пациентов, если эти цели могут быть достигнуты без гипогликемии. Потенциальные кандидаты для более жесткого гликемического контроля включают
Пациенты, не получающие лечение препаратами, вызывающими гипогликемию
Пациенты с меньшей продолжительностью (< 10 лет) сахарного диабета
Пациенты с длительным сроком ожидаемой продолжительности жизни
Пациенты, не страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями
Показатели глюкозы обычно определяют при помощи домашнего мониторинга глюкозы в капиллярной крови (например, при взятии крови из пальца). Оба этих способа мониторинга помогают пациентам корректировать рацион питания и дозировку инсулина, а врачам – рекомендовать корректировку сроков и доз препаратов. Пациентам, использующим глюкометры (с прокалыванием пальца) или системы НМГ, может потребоваться проводить самомониторинг от 1 до ≥ 5 раз в день (первое измерение обычно проводится утром натощак). Частота зависит от уровня глюкозы в крови, потребностей и возможностей пациента, а также от сложности схемы лечения. Большинству пациентов с диабетом 1 типа полезно определять уровень глюкозы не менее 4 раз в день (1). Более частый самоконтроль рекомендуется, когда уровень глюкозы в субоптимальный или при изменении схемы приема препарата.
Уровень HbA1C, определенный в плазме венозной крови, контролируется каждые 3 месяца или, для пациентов с постоянным хорошим контролем, каждые 6 месяцев.
Контроль уровня глюкозы крови с помощью глюкометров с тест-полосками
Глюкометры с тест-полосками измеряют содержание глюкозы в капиллярной крови. Существует много разных глюкометров. Почти все они требуют использования тест-полосок и прибора для прокола кожи, чтобы получить каплю крови. Выбор прибора обычно зависит от того, как быстро больной хочет получить результат (от 5 до 30 секунд), от размеров дисплея (большие дисплеи удобны для больных с плохим зрением) голосовое считывание (для лиц с нарушениями зрения) и возможность подключения к приложениям для смартфона (2).
Продолжительный контроль уровня глюкозы
Системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) оценивают уровень глюкозы в капиллярной крови на основе интерстициальной глюкозы, определяемой подкожным датчиком. Они могут измерять уровень глюкозы непрерывно (НМГ в реальном времени) или периодически при сканировании прибором (НМГ с периодическим сканированием). Системы НМГ позволяют получать данные уровней глюкозы в режиме реального времени, включая гипогликемию, гипергликемию или быстрое изменение уровней глюкозы.
Хотя к НМГ предъявляются менее строгие требования по точности, чем к анализаторам уровня глюкозы в капиллярной крови, они позволяют пользователям и врачам оценить характер гипергликемии и гипогликемии, который не выявляется при контроле глюкозы с помощью тест-полоски. Было показано, что использование НМГ увеличивает время нахождения пациентов в целевом диапазоне (ЦД) и снижает уровень HbA1C (3, 4, 5). Использование систем НМГ рекомендуется всем пациентам, которые получают интенсивную инсулинотерапию и могут безопасно пользоваться устройством (6).
Для пациентов с диабетом, использующих НМГ, ВЦД определяется как процент времени, когда измерение глюкозы крови на НМГ находится в пределах целевого диапазона глюкозы крови (70–180 мг/мл [3,9–9,9 ммоль/л]) в течение 14 дней. 14-дневный ПТД > 70% ассоциируется со снижением риска осложнений диабета и находится в обратной зависимости от уровня HbA1C (7). Чтобы уменьшить риск тяжелой гипогликемии, время ниже допустимого диапазона уровня глюкозы крови (< 70 мг/дл [< 3.9 ммоль/л]) должно быть < 4%, а время диапазона уровня глюкозы ниже 54 мг/л ( < 3.0 ммоль/л) должно быть < 1% (7, 8). Как и все целевые показатели гликемии, цели НМГ должны быть индивидуальными в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний и риска гипогликемии.
Системы НМГ могут быть интегрированы с инсулиновыми помпами для обеспечения регулирования доз инсулина в режиме реального времени в зависимости от уровня глюкозы в крови. Такие системы, известные как системы автоматизированной доставки инсулина (AID) или гибридные системы «закрытого контура», являются дорогостоящими, однако они рекомендуются всем пациентам, которые ежедневно многократно делают инъекции инсулина, и доказано, что они снижают уровень HbA1C и уменьшают гипогликемию (6, 9, 10). Они становятся все более широко используемыми, а некоторые версии не требуют ежедневного измерения уровня глюкозы с проколом для калибровки глюкометра. Они особенно полезны пациентам с диабетом 1 типа и тем, кто не имел ранних настораживающих проявлений гипогликемии, либо пациентам с ночной гипогликемией. Некоторые системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы можно использовать до 2 недель, прежде чем их нужно будет заменить. Врачи могут просмотреть сохраненные данные мониторинга, чтобы определить, испытывает ли пациент скрытую гипергликемию или гипогликемию.
Гемоглобин A1C
Уровень HbA1Cотражает контроль гликемии за предшествующие 3 месяца и таким образом позволяет судить об эффективности ее контроля между посещениями врача. При сахарном диабете 1 типа уровень HbA1C следует определять ежеквартально, а при сахарном диабете 2 типа и стабильном уровне глюкозы в плазме – не реже 2 раз в год (при разбросе показателей – чаще). Для большинства пациентов целевой уровень HbA1C составляет < 7%, однако эта цель должна быть индивидуальной. Наборы для домашнего тестирования доступны, но используются нечасто.
Из-за возможных ложных результатов степень контроля гликемии, оцениваемая по уровню HbA1C, может отличаться от данных, получаемых при ежедневном измерении уровня HbA1a глюкозы. Ложные повышения HbA1C возможны при замедленном обновлении эритроцитов (например, при железодефицитной, фолатдефицитной или B12-дефицитной анемии), приеме больших доз аспирина или высокой концентрации алкоголя в крови. Ложно нормальный уровень HbA1aС обусловливается ускоренным обновлением эритроцитов, как это имеет место при гемолитических анемиях и гемоглобинопатиях (например, серповидноклеточная анемия, гемоглобиноз C) или во время лечения дефицитных анемий. У пациентов с циррозом, хронической болезнью почек 4 и 5 стадии корреляция между HbА1C и гликемическим уровнем слабая, HbА1C может быть ложно уменьшен в этих группах пациентов. При беременности также ложно снижается уровень HbA1C.
Уровней фруктозамина
Уровень фруктозамина (отражающий в основном концентрацию гликированного альбумина и некоторой доли других гликированных белков) характеризует контроль гликемии за 1-2 предыдущие недели. Этот показатель можно использовать для мониторинга гликемии при интенсивной терапии СД, а также у больных с вариантами Hb или повышенной скоростью обновления эритроцитов (что искажает результаты определения HbA1C), но пока его определяют преимущественно в исследовательских целях.
Глюкоза в моче
Контроль уровня глюкозы мочи является слишком неточным методом для того, чтобы его можно было рекомендовать. При наличии таких симптомов, признаков или триггеров кетоацидоза, как тошнота или рвота, боли в животе, лихорадка, симптомы, напоминающие простуду или грипп, или необычно устойчивая гипергликемия (> 250–300 мг/дл [> 13,9–16,7 ммоль/л]), больным с диабетом 1 типа кроме контроля уровня глюкозы рекомендуется самостоятельно проводить контроль уровня кетоновых тел в моче.
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Особые группы и состояния
Лечение диабета требует тщательной адаптации к факторам пациента, в том числе относящихся к возрасту и образу жизни, сопутствующим заболеваниям, а также необходимости лечения других острых или хронических заболеваний.
Пациенты с трудностями в поддержании целевого уровня глюкозы
Резкие и частые колебания уровня глюкозы у больных (нередко без видимой причины) называют лабильным диабетом. Колебания уровня глюкозы в плазме крови чаще наблюдаются при сахарном диабете 1 типа, поскольку эндогенная выработка инсулина почти полностью отсутствует, а у некоторых пациентов нарушен контррегуляторный ответ на гипогликемию. Другие причины неустойчивого уровня глюкозы в плазме включают скрытую инфекцию, гастропарез (который приводит к неустойчивому усвоению углеводов из рациона) и эндокринные нарушения (например, при болезни Аддисона).
В таких случаях следует тщательно проанализировать факторы, влияющие на контроль уровня глюкозы. К ним относятся недостаточное обучение больного в отношении подбора доз и сроков введения инсулина, неправильный выбор продуктов питания и психосоциальный стресс, ведущий к нарушению режима терапии и питания.
Вначале следует тщательно проверить методику лечения больного, включая препараты инсулина, способы его инъекции и сроки самоконтроля гликемии. Увеличение частоты самоконтроля помогает обнаружить и исправить неосознанные ранее ошибки. Необходимо внимательно проанализировать предшествующий режим питания, включая время приема пищи, чтобы выяснить его роль в нарушении контроля заболевания. Регулярные физикальные и лабораторные исследования позволяют выявить и устранить сопутствующие заболевания.
Некоторым больным, получающим инсулин, показан переход на более интенсивную терапию с частой коррекцией доз (в соответствии с уровнем глюкозы). Непрерывный мониторинг уровня глюкозы с сигнализацией и сенсорно-усиленная или гибридная система «закрытого контура» инсулиновой помповой терапии является полезным инструментом для пациентов, у которых уровень глюкозы колеблется между гипогликемией и гипергликемией.
Дети
Диабет у детей более подробно рассматривается в другом разделе.
Дети с диабетом 1 типа, как и взрослые, нуждаются в физиологическом восполнении дефицита инсулина, поэтому у них применяются те же схемы инсулинотерапии, включая инсулиновые помпы. Однако, учитывая менее предсказуемый режим питания и физических нагрузок, а также порой невозможность контроля надвигающихся симптомах, риск гипогликемии у них выше, что может требовать изменения целевых показателей контроля. Даже маленьких детей можно обучить активному участию в лечении, в том числе оценке уровня глюкозы и введению инсулина. Учителя и медицинский персонал школы должны иметь представление о СД и уметь распознавать и купировать эпизоды гипогликемии. Мониторинг микрососудистых осложнений можно отложить до достижения ребенком постпубертатного возраста.
Дети с сахарным диабетом 2 типа требуют такого же внимания к диете и контролю веса, а также к липидному профилю и АД, как и взрослые. Большинство детей с сахарным диабетом 2 типа страдают ожирением, поэтому краеугольным камнем терапии является изменение их образа жизни. Также может быть показана медикаментозная терапия.
Подростки
Диабет у подростков рассматривается более подробно в другом разделе.
В подростковом возрасте контроль гликемии у детей с диабетом обычно ухудшается. Этому способствуют многочисленные факторы, в том числе
Пубертатное и инсулин-индуцированное увеличение массы тела
Гормональные изменения, которые снижают чувствительность к инсулину
Психосоциальные факторы, которые приводят к несоблюдению режима лечения инсулином (например, нарушение настроения и тревожные расстройства, напряженные графики, нерегулярное питание, семейные конфликты)
Экспериментирование с сигаретами, алкоголем и употреблением психоактивных веществ
Расстройства пищевого поведения, которые приводят к отказу от инсулина как средства контроля веса
По этим причинам у некоторых подростков возникают повторяющиеся эпизоды гипергликемии, диабетического кетоацидоза и гипогликемии, требующие обращения в отделение неотложной помощи и госпитализации.
Лечение обычно требует интенсивного медицинского наблюдения в сочетании с психосоциальной помощью (группы обучения и поддержки), индивидуальной или семейной психотерапией и (по показаниям) применения психофармакологических средств. Важную роль играет обучение, позволяющее подросткам безопасно переживать свободы взрослой жизни. Вместо осуждения его личного выбора и поведения нужно постоянно убеждать подростка в необходимости тщательно контролировать гликемию, особенно частого определения уровня сахара в крови и (при необходимости) частого использования низких доз быстродействующих инсулинов.
Госпитализация
Основанием для госпитализации может быть как сам сахарный диабет, так и сопутствующие ему заболевания, которые требуют стационарного лечения. Все пациенты с диабетическим кетоацидозом, в гиперосмолярном гипергликемическом состоянии или с длительной и тяжелой гипогликемией должны быть госпитализированы. Кратковременная госпитализация показана также пациентам с гипогликемией, индуцированной сульфонилмочевиной, с плохо контролируемой гипергликемией или с обострением диабетических осложнений. Детям и подросткам с первично выявленным диабетом также может быть необходима госпитализация. Иногда схема инсулинотерапии, разработанная в стандартных госпитальных условиях, после выписки оказывается неадекватной, так как не учитывает неконтролируемых условий вне стационара. У пациентов с недавно диагностированным диабетом, дозы инсулина, используемые в стационаре, часто слишком высокие и, если не корректируются при выписке из больницы, то могут привести к гипогликемии.
Когда поводом для госпитализации являются другие заболевания, некоторые пациенты могут продолжить свою домашнюю схему терапии диабета. Однако контролировать гликемию бывает затруднительно и этим часто пренебрегают, особенно при сопутствующих острых заболеваниях. Ограниченная физическая активность и сами острые заболевания способствуют повышению уровня глюкозы, тогда как строгая диета и симптомы острого заболевания (тошнота, рвота, понос, анорексия), напротив, предрасполагают к развитию гипогликемии, особенно при сохранении прежней схемы сахароснижающей терапии. Трудность контроля гликемии у госпитализированных пациентов может быть связана и со строгим распорядком дня (сроками приема пищи и лекарств, проведения процедур), не совпадающим с режимом лечения СД.
У госпитализированных пациентов прием пероральных антигипергликемических препаратов часто необходимо прекратить. Метформин может стать причиной лактоацидоза у пациентов с почечной недостаточностью, а также его введение должно быть остановлено при необходимости назначения контрастных веществ. По этой причине метформин не назначается всем подряд, а только тем госпитализированным пациентам, которые находятся в наиболее стабильном состоянии. Также необходимо отменить прием производных сульфонилмочевины, которые могут вызывать гипогликемию.
Большинство стационарных пациентов можно правильно лечить базальным инсулином с дополнительным назначением инсулина короткого действия или без него. Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 являются относительно безопасными, даже для пациентов с заболеванием почек, они также могут быть использованы для снижения постпрандиального уровня глюкозы.
Скользящая схема введения инсулина не должна быть единственным вмешательством для коррекции гипергликемии; этот метод реактивный, а не активный, он ведет к неудовлетворительному гипогликемическому контролю в сравнении с базис-болюсным инсулином. Более целесообразно отрегулировать прием длительно действующих инсулинов для предотвращения гипергликемии, чем просто применять короткодействующие инсулины.
Гипергликемия у стационарных больных часто связана с увеличением уровня инфицирования и смертности. Тяжелые заболевания сопровождаются инсулинорезистентностью и гипергликемией, даже в отсутствие сахарного диабета. Такая гипергликемия, вызванная стрессом, связана с неблагоприятными результатами лечения, включая повышенную смертность. Инфузия инсулина для поддержания уровня глюкозы в плазме между 140 и 180 мг/дл (7,8 и 10,0 ммоль/л)
Предотвращает неблагоприятные последствия, такие как органная недостаточность,
Возможно, улучшает восстановление после инсульта
Приводит к улучшению выживаемости пациентов, требующих длительной (> 5 дней) интенсивной терапии
Ранее целевые уровни глюкозы были ниже; однако оказалось, что описанных выше менее жестких целевых показателей может быть достаточно, чтобы предотвратить неблагоприятные исходы. Тяжелобольным пациентам, особенно получавшим глюкокортикоиды или вазопрессоры, а также находящимся на полном парентеральном питании (ППП), могут потребоваться очень высокие дозы инсулина (> 5–10 ед/час) из-за резистентности к инсулину. У пациентов, которые находятся в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии или послеоперационном периоде, для титрования капель инсулина, с целью поддержания эугликемии, могут быть использованы протоколы инфузии инсулина и/или компьютеризированные алгоритмы.
Хирургическое лечение
Физиологический стресс, связанный с хирургическим вмешательством, может повысить уровень глюкозы в плазме крови у пациентов с диабетом и вызвать диабетический кетоацидоз у пациентов с диабетом 1 типа. Для более коротких процедур может быть использован подкожный инсулин. У пациентов с СД 1 типа, от половины до двух третей обычной утренней дозы промежуточного действия инсулин или от 70 до 80% от дозы длительного действия инсулин (гларгин или детемир) можно назначать на ночь или утром перед операцией (в обычное время длительного приема инсулина).
Пациентам с сахарным диабетом 2 типа, принимающим инсулин, следует давать 50% дозы базального инсулина на ночь или утром перед операцией. Перед операцией можно начать внутривенную инфузию раствора декстрозы со скоростью 75-150 мл/час и титровать ее для поддержания эугликемии.
Во время и после операции не реже каждых 2 часов необходимо измерять уровень глюкозы (и по показаниям – кетоновых тел) в плазме. Пока больного не переведут на самостоятельное питание и не возобновят обычную схему терапии инсулином, ему можно продолжать проведение инфузии декстрозы и каждые 4–6 ч по мере необходимости можно подкожно вводить короткодействующий инсулин, удерживая концентрацию глюкозы в плазме на уровне между 100 и 200 мг/дл (5,5–11,1 ммоль/л). В случае задержки перевода больного на обычную схему терапии (более чем на 24 ч), вводят дополнительные дозы инсулина промежуточного или длительного действия. Такой подход (только без необходимости частого определения кетоновых тел) может использоваться и у больных сахарным диабетом 2 типа, получающих инсулин.
Некоторые врачи в день операции предпочитают проводить в/в инфузию инсулина вместо подкожных инъекций или ингаляции инсулина. Для пациентов, проходящих через длительную процедуру или объемную хирургическую операцию, продолжительная инфузия инсулина является предпочтительной, особенно учитывая то, что потребность в инсулине может возрасти вследствие операционного стресса. Внутривенная инсулиновая инфузия может быть введена в то же время, что и внутривенный раствор декстрозы для поддержания общего уровня глюкозы в крови. Один из подходов заключается в комбинировании глюкозы, инсулина и калия в одном пакете (ГИК схемы АРТ), например, путем объединения 10% декстрозы с 10 мЭкв (10 ммоль) калия и 15-ю единицами инсулина во флаконе объемом 500 мл. Дозы инсулина корректируются с прибавлением 5 единиц. Такой подход не используется во многих учреждениях из-за частых повторных смешиваний и замен пакетов, необходимых для регулировки уровня гликемии у пациента. Наиболее распространенный подход в США – раздельное вливание инсулина и декстрозы. Инсулин могут вводить со скоростью от 1 до 2 ед/час с 5% декстрозы при инфузии от 75 до 150 мл/час. Частоту введения инсулина возможно нужно будет значительно уменьшить для пациентов с инсулинозависимым диабетом (1-го типа) или увеличить больным с инсулинорезистентным диабетом (2-го типа). Также может быть использован десятипроцентный раствор декстрозы. Важно, особенно для пациентов, страдающих диабетом 1 типа, продолжать инфузию инсулина, чтобы предотвратить развитие диабетического кетоацидоза. Непостоянство эффекта инсулина может быть связано с его адсорбцией на стенках катетера; это можно предотвратить предварительным промыванием катетера раствором инсулина. В послеоперационный период продолжают инфузию инсулина до выздоровления, корректируя дозу инсулина в соответствии с уровнем глюкозы в плазме, который измеряется в палате послеоперационного наблюдения и впоследствии с интервалами в 1-2 часа.
У большинства пациентов с диабетом 2 типа, получающих только пероральные антигипергликемические препараты, удерживается приемлемый уровень глюкозы натощак, поэтому они могут не нуждаться в инсулине в периоперационный период. В день операции большинство пероральных средств, включая производные сульфонилмочевины и метформин, отменяют; до и после операции, пока больной получает инфузионную терапию, каждые 6 часов проверяют уровень глюкозы в плазме. Когда больной начинает есть самостоятельно, терапию пероральными средствами возобновляют, но метформин можно начать принимать только через 48 часа после операции, когда будет подтверждена нормальная функция почек.
Обследование на сахарный диабет
Скрининг на сахарный диабет следует проводить лицам с повышенным риском заболевания.
Сахарный диабет 1 типа
У лиц с высоким риском сахарного диабета 1 типа (например, сиблингов и детей пациентов с сахарным диабетом 1 типа) можно определять антитела к островковым клеткам или к глютаматдекарбоксилазе, появление которых предшествует клиническому началу заболевания (1).
Сахарный диабет 2 типа
Факторы риска сахарного диабета типа 2 включают
Возраст ≥ 35 лет
Избыточный вес или ожирение
Малоподвижный образ жизни
Сахарный диабет 2 типа в семейном анамнезе
Нарушения регуляции уровня глюкозы в анамнезе (преддиабет)
Гестационный сахарный диабет или рождение ребенка > 4,1 кг
Дислипидемия (липопротеины высокой плотности [ЛПВП] < 35 мг/дл [0,9 ммоль/л] или уровень триглицеридов > 250 мг/дл [2,8 ммоль/л])
Случаи сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе
Африканское, латиноамериканское, азиатское или индейское происхождение
Стеатотическая болезнь печени (прежнее название жировая болезнь печени)
У лиц старше 35 лет и при наличии описанных выше дополнительных факторов риска следует проводить скрининг на сахарный диабет с определением уровня ГПН, HbA1C или уровня гликемии с помощью двухчасового ОГГТ с 75 г глюкозы не реже, чем один раз в 3 года, а при повышенном уровне ГПН – не реже одного раза в год (см. таблицу Диагностические критерии сахарного диабета и нарушения обмена глюкозы).
Справочные материалы по скринингу
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Профилактика сахарного диабета
Сахарный диабет 1 типа
В настоящее время не существует методов лечения, способных полностью предотвратить диабет 1 типа.
Прогрессирование диабета 1 типа от доклинической стадии до симптоматических проявлений заболевания можно отсрочить с помощью фармакологической терапии. Теплизумаб - это моноклональное антитело, которое связывается с антигенами клеточной поверхности CD3 на Т-клетках, что приводит к увеличению доли регуляторных Т-клеток и истощенных CD8+ Т-клеток и ослабляет аутоиммунный ответ, который приводит к разрушению бета-клеток. В фазе 2 рандомизированного исследования у лиц, страдающих сахарным диабетом с диабетом 1 типа 2 стадии (наличие ≥ 2 аутоантител и повышение уровня глюкозы при отсутствии симптомов), у которых был родственник с диабетом 1 типа (n = 76), использование теплизумаба (14-дневный курс) по сравнению с плацебо привело к средней 24-месячной задержке во времени постановки диагноза диабета 1 типа в первом исследовании (1) и 33 месяца - в последующем исследовании (2). В дополнение к этому, в последующем исследовании, в среднем через 923 дня, диабет 3-го типа диагностировался с меньшей частотой у участников, принимавших теплизумаб, по сравнению с плацебо (22% против 50%).
Другие методы лечения, направленные на аутоиммунную воспалительную реакцию, включая азатиоприн, кортикостероиды и циклоспорин, вызывают ремиссию ранней стадии диабета 1 типа у некоторых пациентов, но более длительные исследования не показали положительных результатов (3).
Перспективность в сохранении функции бета-клеток при недавно возникшем диабете 1 типа показали ингибиторы антитимоцитарного глобулина (АТГ) и ФНО-альфа (фактора некроза опухоли) и абатацепт (CTLA-4-Ig), в настоящее время они находятся в стадии изучения (3, 4). Некоторые данные свидетельствуют о том, что верапамил может сохранять функцию бета-клеток у пациентов с впервые диагностированным диабетом. (5).
Сахарный диабет 2 типа
Пациентов с нарушенной регуляцией гликемии необходимо информировать о риске развития сахарного диабета и о важности изменения образа жизни для профилактики этого заболевания. Им следует тщательно следить за возможным появлением симптомов сахарного диабета и уровнем глюкозы в плазме. Оптимальная продолжительность наблюдений не установлена, но целесообразно, по-видимому, обследоваться ежегодно или 1 раз в 2 г.
Возникновение сахарного диабета 2 типа можно предотвратить изменением образа жизни. Снижение веса тела всего на 7% от исходного в сочетании с физическими нагрузками умеренной интенсивности (например, ходьбой в течение 30 минут в день) снижает частоту случаев возникновения диабета среди лиц из группы высокого риска на > 50% (6).
Для проведения профилактики диабета изучались различные препараты, включая метформин, акарбозу, лираглутид, тиазолидиндионы, валсартан, тестостерон, орлистат и фентермин/топирамат. Метформин является безопасным и экономически эффективным препаратом и имеет самые убедительные доказательства в отношении профилактики диабета. Его можно принимать, если диета и образ жизни не дают результатов, особенно у пациентов с высоким риском развития диабета (ИМТ ≥ 35 или гестационный диабет в анамнезе) (7, 8).
У пациентов с ожирением в качестве дополнения к диете и физической активности могут использоваться фармакотерапия для снижения веса, медицинские устройства и хирургическое вмешательство по снижению веса (см. "Снижение веса при диабете"). Доказано, что метаболическая хирургия (бариатрическая хирургия) снижает риск развития диабета (9).
Осложнения
Риск осложнений при сахарном диабете можно снизить путем строгого контроля уровня глюкозы в плазме (HbA1C < 7%), артериального давления и уровня липидов. У большинства пациентов с диабетом артериальное давление должно поддерживаться на уровне < 130/80 мм рт. ст., хотя целевые показатели артериального давления могут быть подобраны индивидуально с учетом побочных эффектов антигипертензивных препаратов. Меры профилактики прогрессирования уже имеющихся осложнений рассматриваются в разделах Осложнения и Лечение данной главы.
Справочные материалы по профилактике
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Основные положения
Сахарный диабет 1 типа является результатом отсутствия выработки инсулина из-за аутоиммунного воспаления в бета-клетках поджелудочной железы.
Сахарный диабет 2 типа является результатом печеночной резистентности к инсулину (неспособностью подавлять выработку глюкозы в печени) и периферической резистентностью к инсулину (ухудшающей периферическое усвоение глюкозы) в сочетании с дефектом секреции бета-клеток поджелудочной железы.
Диагноз ставится на основании повышенного уровня глюкозы в плазме натощак и/или повышенного уровня гемоглобина A1C и/или повышенного 2-часового значения перорального теста на толерантность к глюкозе.
Регулярно проводят скрининг для выявления осложнений.
Микрососудистые осложнения включают нефропатию, нейропатию и ретинопатию.
Макрососудистые осложнения включают атеросклероз, приводящий к развитию ишемической болезни сердца, транзиторной ишемической атаки/инсультам, недостаточности периферических артерий.
Лечите диетой, физическими упражнениями, снижением массы тела и инсулином и/или пероральными или инъекционными сахароснижающими препаратами.
Часто назначают блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и статины для предотвращения осложнений.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
American Diabetes Association: Standards of Medical Care in DiabetesDiabetes Care 46 (Supplement 1): 1-291, 2023.
Davies MJ, Aroda VR, Collins BS, et al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2022. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2022;45(11):2753-2786. doi:10.2337/dci22-0034
Endocrine Society: Clinical Practice Guidelines: provides guidelines on evaluation and management of patients with diabetes as well as links to other information for clinicians
Holt RIG, DeVries JH, Hess-Fischl A, et al: The management of type 1 diabetes in adults. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia 64(12):2609–2652, 2021. doi: 10.1007/s00125-021-05568-3
Powers MA, Bardsley JK, Cypress M, et al. Diabetes Self-management Education and Support in Adults With Type 2 Diabetes: A Consensus Report of the American Diabetes Association, the Association of Diabetes Care & Education Specialists, the Academy of Nutrition and Dietetics, the American Academy of Family Physicians, the American Academy of PAs, the American Association of Nurse Practitioners, and the American Pharmacists Association. Diabetes Care 2020;43(7):1636-1649. doi:10.2337/dci20-0023