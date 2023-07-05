Метаболический алкалоз

Определения газов артериальной крови (ГАК) и электролитов в сыворотке

Выяснение причины (обычно по клиническим данным)

Иногда измерение Cl− и К+ в моче

Распознавание метаболического алкалоза и соответствующая респираторная компенсация описаны в разделе Диагностика нарушений кислотно-основного баланса и требуют определения газового состава артериальной крови и измерения содержания электролитов в сыворотке крови (включая Са и Mg).

На причину метаболического алкалоза часто указывают данные анамнеза и физикального обследования. Если в анамнезе не выявлено и почечная функция в норме, Cl− мочи и K+ концентрации измеряются (значения не являются диагностическими в 4-й стадии или 5-й стадии хронической болезни почек).

Уровень Cl в моче < 20 мЭкв/л (< 20 ммоль/л)свидетельствует о значительной реабсорбции Cl − в почках и, следовательно, о хлорид-чувствительном алкалозе (см. таблицу Причины метаболического алкалоза).

Уровень Cl в моче > 20 мЭкв/л (> 20 ммоль/л) указывает на нечувствительную к хлориду форму алкалоза.

Отличить хлорид-нечувствительный алкалоз помогают также содержание К в моче и наличие или отсутствие артериальной гипертонии.

Уровень К < 30 мг-экв/день (< 30 ммоль/день) в моче свидетельствует о гипокалиемии или злоупотреблении слабительными.

K > 30 мЭкв/день (> 30 ммоль/день) в моче у пациента без гипертонии свидетельствует о злоупотреблении диуретиками либо о синдроме Бартера или синдроме Гительмана.

K > 30 мЭкв/день (> 30 ммоль/день) в моче у пациента с гипертонией требует исключения гиперальдостеронизма, избытка минералокортикоидов и реноваскулярных заболеваний.

Обычно у пациентов с гипертензией определяют активность ренина плазмы и уровни альдостерона и кортизола (см. Диагноз синдрома Кушинга и Диагноз первичного альдостеронизма).