Метаболический алкалоз

Метаболическим алкалозом называют первичное повышение уровня бикарбоната (HCO3−) с компенсаторным повышением парциального давления углекислого газа (Pco2) или без него; рН может быть как высоким, так и почти нормальным. Частыми причинами метаболического алкалоза являются длительная рвота, гиповолемия, применение диуретиков и гипокалиемия. При хроническом алкалозе может нарушаться почечная экскреция HCO3−. Симптомы и признаки тяжелого метаболического алкалоза включают головную боль, сонливость и тетанию. Диагноз устанавливают на основании клинических данных и результатов определения газов артериальной крови и электролитов сыворотки крови. Лечение направлено на устранение первопричинного заболевания; иногда показано пероральное или в/в введение ацетазоламида или хлористоводородной кислоты.
(См. также Регуляция кислотно-щелочного обмена (Acid-Base Regulation) и Нарушения кислотно-основного обмена (Acid-Base Disorders)).
Этиология метаболического алкалоза
При метаболическом алкалозе происходит накопление бикарбонатов (HCO3−) в результате
Потери кислоты
Избыточного введения щелочных растворов
Внутриклеточных смещений ионов водорода (Н+—как это случается при гипокалиемии)
удерживание HCO3− почками
Независимо от первопричины, наличие метаболического алкалоза говорит о повышенной реабсорбции HCO3− в почках, поскольку в норме HCO3− свободно фильтруется в клубочках и, следовательно, выводится с мочой. Наиболее частыми стимулами к повышению реабсорбции HCO3− являются снижение объема ЭЦЖ и гипокалиемия, но когда бы концентрация +HCO3 в крови ни возрастала, это всегда сопровождается повышением уровня альдостерона или других минералокортикоидов (которые стимулируют реабсорбцию натрия [Na] и экскрецию калия [K] и ионов водорода [Н−]). Таким образом, гипокалиемия является как причиной, так и частым следствием метаболического алкалоза.
Наиболее частыми причинами метаболического алкалоза являются:
Использование диуретиков
Снижение объёма циркулирующей крови (в частности при потере желудочной кислоты и хлоридов [Cl] из-за рецидивирующих приступов рвоты или назогастральной аспирации)
Среди других причин метаболического алкалоза являются нарушения, которые вызывают
Избыток бикарбоната
Потеря кислоты в почках
Причины метаболического алкалоза
Причина
Примечания
Избыток бикарбоната (HCO3)
Хронический прием карбонат-кальциевых антацидов с пищей вызывает нагрузку Са и HCO3; гиперкальциемия приводит к уменьшению уровня ПТГ, усиливая реабсорбцию HCO3
Нагрузка NaHCO3
Происходит при чрезмерной или нормальной нагрузке на фоне гипокалиемии; сыворотка становится более щелочной, поскольку Н смещается обратно в клетку
Постгиперкапнический*
Стойкое компенсаторное повышение уровней HCO3, часто с истощением объема, уровней K и Cl
Посторганический ацидоз
Превращение молочной кислоты или кетокислоты в HCO3 усугубляется терапией HCO3 по поводу ацидоза
Выделительный алкалоз*
Диуретики (все виды)
Потеря с потом при муковисцидозе
Потеря NaCl концентрирует фиксированное количество HCO3 в меньшем общем объеме организма
Потеря желудочно-кишечной кислоты*
Врожденная хлоридорея
Потери Cl с калом и задержка HCO3
Потеря кислот в желудке из-за рвоты или аспирации через назогастральный зонд
Потеря HCl и кислоты в сочетании с выделительным алкалозом вследствие выделения альдостерона и последующей резорбции HCO3
Ворсинчатая опухоль
Возможен вторично вследствие истощения запасов K
Потеря кислоты в почках
Редкое врожденное заболевание, вызывающее гиперальдостеронизм и гипокалиемический метаболический алкалоз, проявляется в раннем детстве с солевым истощением вследствие выведения почками и уменьшением объема крови
Диуретики (тиазидные и петлевые)‡
Несколько механизмов: Вторичный гиперальдостеронизм вследствие истощения объема крови, истощение запасов Cl, или выделительный алкалоз; может быть не реагирующим на Cl из-за сопутствующего истощения запасов K
Аналогичен синдрому Бартера
Характеризуется дополнительным развитием гипомагниемии и гипокальциурии
Проявляется в молодом взрослом возрасте
Стимулирует реабсорбцию калия и магния и экскрецию Н
Алкалоз не реагирует на введение NaCl и восполнение объема до коррекции дефицита
Низкий уровень K вызывает сдвиг H в клетках, повышая внеклеточный рН
Включает в себя врожденную гиперплазию коры надпочечников
Происходит при истощении объема циркулирующей крови, сердечной недостаточности, циррозе печени с асцитом, нефротическом синдроме, синдроме или болезни Кушинга, стенозе почечной артерии, или ренин-секретирующих опухолях
Использование глицирризин-содержащих соединений† (например, солодки, жевательного табака, карбеноксолона, лекарственного препарата растительного происхождения Lydia Pinkham’s)
Глицирризин ингибирует ферментативную конверсию кортизола до менее активных метаболитов
Другое
Кормление углеводами после голодания
Разрешение от кетоза или ацидоза при голодании с улучшением функции клеток
Злоупотребление слабительными*
По неизвестному механизму
Некоторые антибиотики (например, карбенициллин, пенициллин, тикарциллин)
Содержит нереабсорбируемый анион, который повышает выведение K и H
*С реакцией на соль соляной кислоты.
†Без реакции на соль соляной кислоты.
‡Может быть хлорид-чувствительным и хлорид-нечувствительным.
Са = кальций; Cl = хлорид; Н = водород; HCl = соляная кислота; HCO3 = бикарбонат; K = калий; Mg = магний; NaCl = хлорид натрия; NaHCO3 = бикарбонат натрия; ПТГ = паратиреоидный гормон.
Метаболический алкалоз может быть
Хлорид (Cl)-чувствительным: характеризуется потерей или избыточной секрецией Cl; он обычно корригируется путем в/в введения NaCl-содержащих растворов.
Хлорид-нечувствительным: не корригируется путем внутривенно введения NaCl-содержащих растворов и, как правило, характеризуется выраженным дефицитом магния (Mg) и/или калия или избытком минералокортикоидов.
Обе этих формы метаболического алкалоза могут присутствовать одновременно, например, у больных с перегрузкой объема, у которых прием диуретиков в больших дозах вызывал гипокалиемию.
Симптомы и признаки метаболического алкалоза
Симптомы и признаки легкой алкалемии обычно связаны с причиной этого состояния. При более выраженной алкалемии увеличивается белковое связывание ионизированного кальция (Са++), что приводит к гипокальциемии с сопровождающейся головной болью, сонливостью и повышенной нейромышечной возбудимостью; иногда наблюдаются бред, тетания и пароксизм. Алкалемия может снижать порог возникновения симптомов стенокардии и аритмий. Сопутствующая гипокалиемия проявляется общей слабостью.
Диагностика метаболического алкалоза
Определения газов артериальной крови (ГАК) и электролитов в сыворотке
Выяснение причины (обычно по клиническим данным)
Иногда измерение Cl− и К+ в моче
Распознавание метаболического алкалоза и соответствующая респираторная компенсация описаны в разделе Диагностика нарушений кислотно-основного баланса и требуют определения газового состава артериальной крови и измерения содержания электролитов в сыворотке крови (включая Са и Mg).
На причину метаболического алкалоза часто указывают данные анамнеза и физикального обследования. Если в анамнезе не выявлено и почечная функция в норме, Cl− мочи и K+ концентрации измеряются (значения не являются диагностическими в 4-й стадии или 5-й стадии хронической болезни почек).
Уровень Cl в моче < 20 мЭкв/л (< 20 ммоль/л)свидетельствует о значительной реабсорбции Cl− в почках и, следовательно, о хлорид-чувствительном алкалозе (см. таблицу Причины метаболического алкалоза).
Уровень Cl в моче > 20 мЭкв/л (> 20 ммоль/л) указывает на нечувствительную к хлориду форму алкалоза.
Отличить хлорид-нечувствительный алкалоз помогают также содержание К в моче и наличие или отсутствие артериальной гипертонии.
Уровень К < 30 мг-экв/день (< 30 ммоль/день) в моче свидетельствует о гипокалиемии или злоупотреблении слабительными.
K > 30 мЭкв/день (> 30 ммоль/день) в моче у пациента без гипертонии свидетельствует о злоупотреблении диуретиками либо о синдроме Бартера или синдроме Гительмана.
K > 30 мЭкв/день (> 30 ммоль/день) в моче у пациента с гипертонией требует исключения гиперальдостеронизма, избытка минералокортикоидов и реноваскулярных заболеваний.
Обычно у пациентов с гипертензией определяют активность ренина плазмы и уровни альдостерона и кортизола (см. Диагноз синдрома Кушинга и Диагноз первичного альдостеронизма).
Лечение метаболического алкалоза
Этиотропное лечение
При хлорид-чувствительном метаболическом алкалозе – 0,9% солевой раствор внутривенно
Необходимо лечение исходного состояния; особого внимания требует коррекция гиповолемии и гипокалиемии.
Пациентам с хлорид-чувствительным метаболическим алкалозом внутривенно вводят 0,9% солевой раствор; скорость его инфузии обычно должна превышать на 50–100 мл/час все потери с мочой и другие ощутимые и неощутимые потери жидкости; инфузию продолжают до тех пор, пока уровень Cl в моче будет составлять > 25 мЭкв/л (> 25 ммоль/л), а рН мочи не нормализуется после начального повышения из-за бикарбонатурии.
При хлорид-нечувствительном алкалозе одна только регидратация помогает редко.
Пациенты с тяжелым метаболическим алкалозом (например, рН > 7,6) иногда нуждаются в более срочной коррекции рН крови. Можно использовать гемофильтрацию или гимодиализ, особенно при перегрузке объемом и нарушении функции почек. Ацетозоламид в дозах 250-375 мг преорально или внутривенно 1-2 раза в день повышает экскрецию HCO3−, но может увеличивать и потери К+ и фосфата (PO4−) с мочой; такая терапия особенно эффективна у пациентов с объемной перегрузкой, у которых метаболический алкалоз связан с приемом диуретиков, а также при постгиперкапническом метаболическом алкалозе.
Для пациентов с тяжелым метаболическим алкалозом (pH > 7,6) и почечной недостаточностью, которые по тем или иным причинам не имеют возможности пройти диализ, безопасным и эффективным способом коррекции является внутривенное введение 0,1-0,2-нормального раствора соляной кислоты, но поскольку этот раствор гиперосмотичен и может вызвать склероз периферических вен, его следует вводить только через катетер в центральной вене. Дозировка от 0,1 до 0,2 ммоль/кг/час. Необходимо часто контролировать газовый состав артериальной крови и уровень электролитов в сыворотке.
Основные положения
Метаболический алкалоз – это накопление бикарбонат-ионов (HCO3−) вследствие потери кислот, введения щелочей, перемещения ионов водорода в клетки или задержки HCO3− в почках.
Самые частые причины – снижение объема ЭЦЖ (особенно при сопутствующих потерях желудочной кислоты и хлоридов (Cl) вследствие повторной рвоты или промывания желудка через назогастральный зонд) и применение диуретиков.
Метаболический алкалоз с потерей или избыточной секрецией Cl называется хлорид-чувствительным.
Необходимо лечить причину поражения и назначить пациентам с хлорид-чувствительным метаболическим алкалозом 0,9% солевой раствор внутривенно.
Устойчивый к хлориду метаболический алкалоз обусловлен увеличением действия альдостерона.
Лечение устойчивого к хлориду метаболического алкалоза включает коррекцию гиперальдостеронизма.