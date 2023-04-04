Пролактинома

Пролактиномы – это нераковые опухоли, состоящие из лактотрофов, являющихся аденомами, секретирующими пролактин. Пролактин продуцируется клетками, которые называются лактотрофами; на их долю приходится около 30% всех клеток аденогипофиза. Главная функция пролактина у человека – стимуляция продукции молока. Пролактин – это гормон, который чаще всего вырабатывается в избытке при опухолях гипофиза. В отличие от других гормонов передней доли гипофиза, пролактин регулируется прежде всего путем подавления дофамина, а не отрицательной обратной связью от периферических гормонов.

Галакторея обычно возникает из-за секретирующей пролактин аденомы гипофиза (пролактиномы), но может быть вызвана любой причиной гиперпролактинемии (см. таблицу Причины гиперпролактинемии). У женщин к моменту диагностики чаще всего имеют место микропролактиномы (<10 мм в диаметре), но в небольшом проценте случаев обнаруживаются и макропролактиномы (>10 мм). Частота микроаденом у мужчин значительно ниже, возможно, из-за более позднего выявления; однако по неясным причинам аденомы, секретирующие пролактин, имеют более агрессивный рост и вызывают более тяжелые симптомы масс-эффекта (например, головные боли или жалобы на зрение) и меньше симптомов, связанных с дефицитом гормонов у мужчин. Нефункционирующие новообразования гипофиза также могут повышать уровень пролактина за счет сжатия ножки гипофиза и, таким образом, нарушения влияния дофамина, который обычно подавляет секрецию пролактина.

Гиперпролактинемия и галакторея могут возникать и на фоне приема определенных лекарств, включая фенотиазины и некоторые другие антипсихотики, определенные антигипертензивные препараты (особенно альфа-метилдопа и верапамил), а также опиоиды. Первичный гипотиреоз может вызвать гиперпролактинемию и галакторею, поскольку повышение уровня тиреоид-рилизинг гормона повышает секрецию пролактина, а также тиреотропного гормона (ТТГ). Уровень пролактина в кровотоке может повышаться вследствие почечной недостаточности из-за нарушения почечного клиренса пролактина. Стимуляция сосков и беременность являются физиологическими причинами повышенной секреции пролактина. Гиперпролактинемия может быть связана с гипогонадотропизмом и гипогонадизмом, вероятно, через ингибирование высвобождения гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) или действие на гонадотропин гипофиза (см. таблицу Причины гиперпролактинемии [Causes of Hyperprolactinemia]).