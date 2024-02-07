Обзор функций надпочечников (Overview of Adrenal Function)

Надпочечники, расположенные на верхнем полюсе каждой почки (см. рисунок Надпочечники), состоят из
Коры надпочечников
Мозгового вещества
Кора надпочечников и мозговое вещество надпочечников имеют отдельные эндокринные функции
Кора надпочечников
Кора надпочечников вырабатывает:
Глюкокортикоиды (главным образом – кортизол)
Минералокортикоиды (главным образам альдостерон)
Андрогены (главным образом – дегидроэпиандростерон и андростендион).
Глюкокортикоиды активируют и ингибируют транскрипцию генов во многих клетках и системах органов. К наиболее отчетливым эффектам глюкокортикоидов относятся противовоспалительное действие и стимуляция печеночного глюконеогенеза.
Минералокортикоиды регулируют транспорт электролитов через эпителиальные поверхности, в частности – задержку натрия в почках в обмен на экскрецию калия.
Основная физиологическая функция андрогенов надпочечников связана с их превращением в тестостерон и дигидротестостерон.
Физиология гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы рассматривается в другом разделе.
Мозговое вещество надпочечников
Мозговое вещество надпочечников состоит из хромаффинных клеток, синтезирующих и секретирующих катехоламины (в основном адреналин и в меньших количествах норадреналин). Хромаффинные клетки продуцируют также биогенные амины и пептиды (например, гистамин, серотонин, хромогранины, нейропептидные гормоны). Адреналин и норадреналин, основные эффекторные амины симпатической нервной системы, отвечают за реакцию на стресс (реакция «бей или беги»), которая включает
Хронотропное и инотропное действие на сердце
Бронходилатация
Периферическая и висцеральная вазоконстрикция с вазодилатацией скелетной мускулатуры
Метаболические эффекты, включающие гликогенолиз, липолиз и высвобождение ренина
Клинические синдромы
При большинстве синдромов надпочечниковой недостаточности снижена секреция всех адренокортикальных гормонов. Гипофункция может быть первичной (при дисфункции самых надпочечников, как при болезни Аддисона) или вторичной (вследствие недостаточной стимуляции надпочечников со стороны гипофиза или гипоталамуса. Некоторые эксперты относят гипоталамические нарушения к третичным.
Гиперфункция надпочечников проявляется разными клиническими синдромами, в зависимости от действия конкретного гормона:
Гиперсекреция глюкокортикоидов приводит к синдрому Кушинга.
Гиперсекреция альдостерона приводит к гиперальдостеронизму.
Гиперсекреция андрогенов приводит к адренальному вирилизму.
Гиперсекреция адреналина и норадреналина приводит к симптомам феохромоцитомы.
Все эти синдромы часто имеют общие проявления.
Гиперфункция может быть компенсаторной, как при врожденной гиперплазии надпочечников, или обусловленной приобретенной гиперплазией, аденомами или аденокарциномами.