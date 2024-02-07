Обзор функций надпочечников (Overview of Adrenal Function)

Кора надпочечников вырабатывает:

Глюкокортикоиды (главным образом – кортизол)

Минералокортикоиды (главным образам альдостерон)

Андрогены (главным образом – дегидроэпиандростерон и андростендион).

Глюкокортикоиды активируют и ингибируют транскрипцию генов во многих клетках и системах органов. К наиболее отчетливым эффектам глюкокортикоидов относятся противовоспалительное действие и стимуляция печеночного глюконеогенеза.

Минералокортикоиды регулируют транспорт электролитов через эпителиальные поверхности, в частности – задержку натрия в почках в обмен на экскрецию калия.

Основная физиологическая функция андрогенов надпочечников связана с их превращением в тестостерон и дигидротестостерон.

Физиология гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы рассматривается в другом разделе.