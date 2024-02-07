Нефункционирующие образования в надпочечниках лишены гормональной активности. Симптомы, признаки и лечение зависят от природы и размеров этих образований.

(См. также Обзор функций надпочечников).

Наиболее распространенными нефункционирующими новообразованиями надпочечников у взрослых являются

Аденомы

Аденомы составляют более половины образований надпочечников (1).

Другими распространенными нефункционирующими новообразованиями надпочечников являются

Карциномы

Метастатические опухоли

В большинстве остальных случаев обнаруживаются кисты и липомы. Однако относительная частота таких образований зависит от клинических проявлений.

Те образования, которые обнаруживаются случайно, обычно являются аденомами. Реже (у новорожденных) крупные образования являются следствием спонтанных кровоизлияний в надпочечник, имитируя нейробластому или опухоль Вильмса. У взрослых людей массивные двусторонние кровоизлияния в надпочечники могут быть следствием тромбоэмболической болезни или коагулопатией, связанных с болезнью или приемом медикаментов.

У пациентов пожилого возраста наблюдаются доброкачественные кисты, появление которых может быть связано с кистозной дегенерацией или острыми сосудистыми расстройствами. Лимфомы, бактериальные инфекции, грибковые инфекции (например, гистоплазмоз) или паразитарные заражения (например, Echinococcus) также могут проявляться формированием образований в надпочечниках, иногда двусторонних. Надпочечниковые образования могут быть обусловлены гематогенным распространением Mycobacterium tuberculosis

Нефункционирующие опухоли надпочечников вызывают диффузные и инфильтративно-ретроперитонеальные изменения. Может возникнуть кровоизлияние, в результате чего образуются гематомы надпочечников.

Справочные материалы 1. Arnold DT, Reed JB, Burt K. Evaluation and management of the incidental adrenal mass. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2003;16(1):7-12. doi:10.1080/08998280.2003.11927882

Симптомы и признаки нефункциональных новообразований надпочечников Симптомы у большинства пациентов отсутствуют. При любых нефункционирующих образованиях надпочечниковая недостаточность развивается редко, разве только при двустороннем процессе. Чаще встречается гиперфункция. Основными признаками двустороннего массивного кровоизлияния в надпочечники являются: Боль в животе

Снижение гематокрита

Признаки острой надпочечниковой недостаточности (например, боль в животе, потеря сознания, патологическая слабость, обезвоживание)

Надпочечниковые образования на снимках КТ или МРТ Туберкулез надпочечников может быть причиной кальцификации и болезни Аддисона. Нефункциональная карцинома надпочечников обычно проявляет себя как инвазивная или метастазирующая опухоль.

Диагностика нефункционирующих образований надпочечников Определение надпочечниковых гормонов

Биопсия тонкой иглой Нефункционирующие объемные образования в надпочечниках обычно обнаруживаются случайно при проведении КТ или МРТ по другим поводам. Диагноз нефункционирующих опухолей устанавливают клинически и подтверждают определением уровней содержания гормонов надпочечников. Скрининговые исследования гормонов надпочечников включают тест на подавление дексаметазона и определение уровня кортизола сыворотки (для исключения синдрома Кушинга), суточных фракционированных метанефринов в моче или плазме (для исключения феохромоцитомы) и определение уровней альдостерона и ренина в плазме крови (для исключения первичного альдостеронизма). При подозрении на метастазы или инфекционное заболевание, диагностическую ценность может иметь тонкоигольная пункционная биопсия, но она противопоказана при подозрении на карциному надпочечников (во избежание распространения опухоли), или на феохромоцитому (во избежание острой гипертензии).

Лечение нефункциональных разрастаний надпочечников Иногда проводится иссечение, в зависимости от размера и/или результатов диагностической визуализации

Периодическое обследование Хотя некоторые методы лучевой визуализации (например, синхронная и несинхронная МРТ) могут оказаться весьма полезными в диагностике, если опухоль солидная, происходит из надпочечников и имеет размеры > 4 см, она, как правило, должна быть удалена, если только результаты визуализации не свидетельствуют о явно доброкачественном характере опухоли. Опухоли от 2 до 4 см в диаметре являются особенно сложной клинической проблемой. Если результаты сканирования не предполагают наличие рака и гормональная функция кажется не измененной (например, уровни электролитов и метанефринов в норме, нет признаков синдрома Кушинга), то целесообразно периодически повторять обследования с анализом результатов сканирования, в продолжение, как правило, от 1 до 2 лет. Если после этого не наблюдается прогрессия, то дальнейшее наблюдение необязательно. Однако многие из этих опухолей выделяют кортизол в количествах, слишком малых, чтобы вызвать серьезные симптомы, и неясно, будут ли они в конечном итоге вызывать симптомы и заболеваемость, если их не лечить. Пациенты с такими опухолями в большинстве случаев лишь находятся под наблюдением врачей, но при значительной секреции кортизола должен быть рассмотрен вопрос об их удалении. Аденомы надпочечников < 2 см не требуют специального лечения, но их следует регулярно наблюдать в течение определенного периода времени (например, примерно каждые 6 месяцев в течение 2 лет) на предмет роста и развития секреторной функции (например, путем выявления клинических признаков и периодических измерений электролитов). Нефункциональная карцинома надпочечников с метастазами не подлежит хирургическому вмешательству, хотя митотан в сочетании с кортикостероидами может помочь контролировать симптомы избытка кортизола. Химиотерапия также является вариантом лечения, особенно при прогрессирующем заболевании.