Травма позвоночника

Рекомендации по лечению острых травм шейного отдела позвоночника и спинного мозга предоставлены Американской ассоциацией нейрохирургов (The American Association of Neurological Surgeons) и Конгрессом нейрохирургов (The Congress of Neurological Surgeons) (1).

Главная цель – предотвратить вторичное повреждение позвоночника или спинного мозга.

При нестабильных повреждениях сгибание или разгибание позвоночника может привести к контузии или разрыву спинного мозга. Таким образом, неосторожное перемещение пострадавшего может ускорить развитие параплегии, тетраплегии, и даже привести к смерти вследствие повреждения спинного мозга.

Больного с подозрением на травму спинного мозга необходимо немедленно иммобилизовать; во время эндотрахеальной интубации шею поддерживают в выпрямленном положении вручную (по линии стабилизации). Как можно скорее позвоночник надо иммобилизовать на жестком плоском щите или подобной поверхности с мягкой прокладкой, чтобы стабилизировать его положение без чрезмерного давления. Для иммобилизации шейного отдела позвоночника используют жесткий воротник. Больных с повреждениями грудного или поясничного отдела позвоночника переносят в положении лежа на животе или на спине. Если повреждение спинного мозга может вызвать дыхательную недостаточность, то больного надо переносить в положении лежа на спине, контролируя проходимость дыхательных путей и избегая сдавления грудной клетки. Желательно перевезти пострадавшего в специализированный травматологический центр.

Медицинская помощь должна быть направлена на предупреждение развития гипотензии и гипоксии, каждая из которых может вызвать дополнительное напряжение спинного мозга. Многие эксперты выступают за поддержание умеренно повышенного кровяного давления со средним артериальным давлением (САД) ≥ 85-90 мм рт. ст. в течение 5-7 дней для улучшения перфузии спинного мозга и уменьшения количества гипотензивных эпизодов, которые могут неблагоприятно влиять на восстановление (1, 2, 3). Целевые показатели САД могут быть достигнуты с помощью восполнения объема циркулирующей жидкости кристаллоидами и/или коллоидами, вазопрессорами или их комбинацией. Травмы выше T6–T7, поскольку они снижают выход симпатической системы к сердечно-легочным нервам грудной клетки, лечатся вазопрессорами, которые имеют хронотропный и инотропный эффекты, такими как норадреналин и дофамин. Поражения ниже T7 могут в достаточной степени реагировать на "чистые" вазоконстрикторы, такие как фенилэфрин. Для предотвращения ишемии спинного мозга насыщение кислородом должно поддерживаться на уровне ≥ 90%. При повреждениях шейного отдела хребта выше С5, которые нарушают прохождение диафрагмального нерва, обычно требуется интубация и респираторная поддержка.

Большие дозы кортикостероидов, назначаемые в первые 8 часов после травмы спинного мозга, уже длительное время использовались при попытках улучшения результатов при лечении тупых травм, но ряд рандомизированных клинических испытаний на взрослых не только не продемонстрировал какого-либо дополнительного клинического эффекта, но также зафиксировал повышенный риск раневой инфекции, легочной эмболии, сепсиса и смерти (1). Использование кортикостероидов поэтому снижается, их рутинное назначение не рекомендуется Американской ассоциацией нейрохирургов/Конгрессом нейрохирургов (American Association of Neurologic Surgeons/Congress of Neurologic Surgeons), хотя этот вопрос остается несколько спорным. В качестве альтернативы, рекомендации AO Spine предполагают для пациентов, которые поступают в течение 8 часов после травмы, 24-часовую инфузию высоких доз метилпреднизолона (30 мг/кг болюсно) + 5,4 мг/кг/час в течение 23 часов). Эта рекомендация основана на систематическом обзоре всех 3 рандомизированных клинических исследований, которые показали умеренную пользу для пациентов, которые поступают в больницу вскоре после травмы без какого-либо дальнейшего развития осложнений (4).

Травмы лечатся покоем, анальгетиками и мышечными релаксантами с применением хирургического вмешательства или без него пока локальная боль и отек не уменьшатся. Дополнительное общее лечение больных с травмой проводят по мере необходимости.

Нестабильные травмы иммобилизируют до момента заживления кости и мягких тканей при условии правильного сопоставления костных отломков; иногда необходимы спондилодез и наружная фиксация. После декомпрессии у больных с неполными повреждениями спинного мозга может значительно улучшиться неврологический статус. В противоположность этому при полном повреждении восстановление неврологических функций ниже уровня травмы мало вероятно. Поэтому целью хирургического вмешательства является стабилизация позвоночника для возможно ранней мобилизации пациента.

Может потребоваться снижение компрессии, вызванной костными фрагментами, эпидуральной гематомой или острым смещением. При трансляционно-ротационной или дистракционной травме шейного отдела позвоночника, вызывающей активную компрессию спинного мозга, многие хирурги рекомендуют проводить ручную репозицию у кровати даже перед МРТ (или операцией). Тем не менее в целом пациенты с очевидными неврологическими нарушениями вследствие травмы позвоночника должны пройти МРТ для оценки повреждения мягких тканей и исключения любой активной компрессионной патологии до любого хирургического вмешательства. Раннее оперативное лечение позволяет раньше начать мобилизацию и реабилитацию. Недавние ретроспективные и перспективные исследования показали, что оптимальное время декомпрессионного хирургического вмешательства при неполном повреждении спинного мозга не превышает 24 часов после травмы. При полных повреждениях операцию иногда проводят в первые несколько дней, но до сих пор не ясно, насколько при этом ухудшается исход. В единственном на сегодняшний день рандомизированном контролируемом исследовании по определению сроков хирургического вмешательства при травме спинного мозга совместно анализировались полные и неполные травмы спинного мозга. Это исследование показало лучший неврологический исход через 6 месяцев, если операция по декомпрессии была сделана в течение 24 часов после травмы, а не позже (5).

Другие инвазивные методы лечения, которые все еще исследуются, включают размещение люмбального дренажа для отведения спинномозговой жидкости (СМЖ) при повреждении спинного мозга и хирургическую дуропластику во время операции декомпрессии. Оба метода направлены на снижение повышенного интратекального давления СМЖ (и вторичного повреждения в результате), вызванного ушибом спинного мозга и отеком.

Сестринский уход включает в себя профилактику мочевых и легочных инфекций, а также пролежней - например, переворачивание обездвиженного пациента каждые 2 часа (при необходимости в пронированное положение на кровати). Необходима профилактика тромбоза глубоких вен. У неподвижных пациентов, имеющих противопоказания к антикоагуляции, может быть установлен съемный фильтр в нижней полой вене.