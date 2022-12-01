Обзор переломов (Overview of Fractures)

Иммобилизация снижает боль и облегчает заживление, предотвращая дальнейшее травмирование, и позволяет удерживать репонированные костные отломки в правильном положении. Суставы, расположенные проксимальнее и дистальнее места повреждения, должны быть иммобилизованы.

Большинство переломов иммобилизируют на несколько недель гипсовой повязкой (жесткой повязкой вокруг конечности). На несколько быстрее заживающие стабильные переломы (например, переломы запястья по типу пряжки у детей) повязку не накладывают; более эффективна ранняя мобилизация.

Гипсовые повязки обычно используют при переломах, которые требуют иммобилизации в течение нескольких недель. В редких случаях под гипсовой повязкой отек нарастает, что может стать причиной развития синдрома сдавливания. При клиническом подозрении на тяжелый отек под повязкой гипс (все слои) разрезают на всем протяжении с медиальной и латеральной сторон (двустворчато).

Пациентам с гипсовой повязкой необходимо дать письменную инструкцию, указав следующее:

Держать гипсовую повязку сухой.

Никогда не помещать посторонние предметы под гипсовую повязку.

Ежедневно осматривать края гипсовой повязки и кожу вокруг гипса, сообщать обо всех случаях покраснения или воспаления.

Чтобы грубые края гипсовой повязки не травмировали кожу, необходимо закрыть края мягким лейкопластырем или другим мягким материалом.

В покое повязку располагать удобно, возможно, на небольшую подушку или подкладку, чтобы предотвратить отщепление ее краев или защемление кожи.

Повязке следует придать по возможности возвышенное положение, чтобы купировать отек.

Если боль сохраняется или повязка прилегает слишком плотно, следует немедленно обратиться к врачу.

При появлении неприятного запаха из-под повязки или подъеме температуры тела, которые могут свидетельствовать об инфицировании, следует немедленно обратиться к врачу.

Следует немедленно обратиться к врачу при постепенно усиливающейся боли или появлении какого-либо нового ощущения онемения или слабости, что может свидетельствовать о синдроме сдавливания.

Соблюдение гигиены является чрезвычайно важным.

Шину (см. рисунок Иммобилизация суставов как экстренное лечение: некоторые широко используемые методики) можно применять для иммобилизации некоторых стабильных повреждений, включая случаи заподозренных, но недоказанных переломов и быстро заживающих переломов, которые требуют иммобилизации только на несколько дней или меньше. Шина не охватывает конечность по окружности и, таким образом, позволяет пациентам накладывать лед и двигаться больше, чем гипсовая повязка. Также под шиной может образоваться небольшой отек, тем самым снижается риск развития синдрома сдавления. При некоторых травмах в конечном итоге требуется наложение гипсовой повязке, но первоначально до разрешения отека на них накладывают шину.

Применение иммобилизирующих устройств Наложение задней шины на голеностопный сустав Применение шины-иммобилизатора коленного сустава Как накладывать гипсовые лангеты © Elsevier Inc. All Rights Reserved. Это видео предназначено для личного информационного использования. Пользователям запрещается копировать, воспроизводить, лицензировать, оформлять подписку, продавать, сдавать во временное использование или распространять это видео. Как накладывать стекловолоконные лангеты © Elsevier Inc. All Rights Reserved. Это видео предназначено для личного информационного использования. Пользователям запрещается копировать, воспроизводить, лицензировать, оформлять подписку, продавать, сдавать во временное использование или распространять это видео. Наложение длинной шины на руку Наложение U-образной шины на голень Наложение колосовидной шинной повязки на большой палец руки Наложение желобоватой шины на локтевой сустав Наложение укороченной гипсовой повязки на ногу Наложение пращевидной повязки и бандажа, а также стабилизирующей шины на плечевой сустав Укороченная гипсовая повязка руки Наложение изогнутой шины на руку Наложение задней шины на голеностопный сустав Применение шины-иммобилизатора коленного сустава Как накладывать гипсовые лангеты © Elsevier Inc. All Rights Reserved. Это видео предназначено для личного информационного использования. Пользователям запрещается копировать, воспроизводить, лицензировать, оформлять подписку, продавать, сдавать во временное использование или распространять это видео. Как накладывать стекловолоконные лангеты © Elsevier Inc. All Rights Reserved. Это видео предназначено для личного информационного использования. Пользователям запрещается копировать, воспроизводить, лицензировать, оформлять подписку, продавать, сдавать во временное использование или распространять это видео. Наложение длинной шины на руку Наложение U-образной шины на голень Наложение колосовидной шинной повязки на большой палец руки Наложение желобоватой шины на локтевой сустав Наложение укороченной гипсовой повязки на ногу Наложение пращевидной повязки и бандажа, а также стабилизирующей шины на плечевой сустав Укороченная гипсовая повязка руки Наложение изогнутой шины на руку

Иммобилизация суставов как экстренное лечение: некоторые широко используемые методики

Бандаж обеспечивает некоторую степень поддержки и комфорта и ограничивает подвижность; он может быть полезен при некоторых переломах (например, минимальные смещенные переломы ключицы, некоторые проксимальные переломы плечевой кости), особенно если полная иммобилизация нежелательна (например, для травм плечевого сустава, при полном обездвиживании которых может быстро развиться адгезивный капсулит [синдром "замороженного плеча"]).

Снятие гипса Видео

Повязка (куском ткани или ремнем) может быть использована с бандажом для предотвращения выворачивания руки кнаружи, особенно в ночное время. Повязка проводят за спину и поверх травмированной части конечности. Для иммобилизации однокомпонентных проксимальных переломов плечевой кости иногда используется бандаж с поддерживающей повязкой.

Постельный режим, который иногда требуется при переломах (например, некоторых переломах позвоночника или костей таза), может быть причиной осложнений (например, тромбоза глубоких вен, инфекции мочевых путей, растренированности мышц).

Длительная иммобилизация (> от 3 до 4 недель для молодых людей) сустава может вызвать тугоподвижность, контрактуры и мышечную атрофию и обычно не рекомендуется. Эти осложнения могут развиться достаточно быстро и быть стойкими, особенно у пожилых пациентов. При некоторых быстро заживающих повреждениях лучший лечебный эффект достигается при назначении активных движений в течение первых нескольких дней или недель; такая ранняя мобилизация может минимизировать развитие контрактур и мышечную атрофию, тем самым ускоряя функциональное выздоровление. Шины и гипсовые повязки должны иммобилизировать суставы в положениях, которые оптимизируют вероятность восстановления полной функции (например, иммобилизация пястно-фаланговых [ПФ] суставов должна приводить к сгибанию суставов ПФ для удержания сухожилий рук в растянутом состоянии).

Физиотерапевты могут консультировать пациентов о том, что им можно делать во время иммобилизации для сохранения как можно большего числа функций. После иммобилизации физиотерапевт может порекомендовать пациенту упражнения для улучшения диапазона движений и мышечной силы, укрепления и стабилизации поврежденного сустава и, таким образом, помочь предотвратить рецидив и продолжительное ухудшение функций.