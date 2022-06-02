Отравление растениями

Только небольшое число распространенных растений высокотоксичны, а многие растения являются умеренно токсичными (см. таблицу Умеренно токсичные растения). Для немногих отравлений растениями имеются специфические антидоты. В большинстве случаев употребление в пищу растений, включая растения, перечисленные в вышеуказанной таблице, приводит к появлению минимальных симптомов, если только из листьев и других компонентов растений не приготовлена паста или не заварен чай.
К высокотоксичным и потенциально смертельным растениям относятся следующие:
Касторовые бобы и бобы лакричника
Олеандр и наперстянка
Болиголов пятнистый
(См. также Общие принципы лечения при отравлении (General Principles of Poisoning).)
Касторовые бобы и бобы лакричника
Семена клещевины содержат рицин – высококонцентрированный клеточный яд. Семена лакричника содержат абрин, – сравнительно более сильный яд. В обоих случаях, у семян имеется относительно непроницаемая скорлупа поэтому для освобождения яда их необходимо разжевать. Однако, довольно часто оболочка, покрывающая семена лакричника, повреждена, и простое действие микроорганизмов в пищеварительном тракте может способствовать выходу яда.
Симптомы отравления обоими ядами включают отсроченный гастроэнтерит, иногда тяжелый и геморрагический, сопровождаемый делирием, судорогами и комой со смертельным исходом. В таких случаях, следует использовать промывание всего кишечника, способствующее удалению всех проглоченных семян.
Олеандр и наперстянка
Эти растения и майский ландыш (имеет аналогичные свойства, но менее токсичен) содержат гликозиды дигиталиса. Наперстянка красная (Foxglove) была первоисточником препарата дигиталис. При отравлении развиваются гастроэнтерит, спутанность сознания, гиперкалемия и нарушение ритма сердца. Определение уровня дигоксина в сыворотке крови может подтвердить употребление, но бесполезно с точки зрения информации о его количестве.
Уровень калия в сыворотке крови должен тщательно контролироваться. Гиперкалемию можно устранить только гемодиализом. Вводить кальций при аритмиях не рекомендуется. Для лечения желудочковых аритмий используются дигоксин-специфические фракционированные фрагменты антител (Fab-фрагменты).
Болиголов пятнистый
При отравлении болиголовом (болиголов пятнистый и вех ядовитый, или цикута) симптомы могут появиться уже через 15 минут.
Ядовитый болиголов воздействует на никотиновые холинергические рецепторы, начиная с сухости во рту и заканчивая тахикардией, тремором, профузным потоотделением, мидриазом, судорогами и парезами мышц. Могут также отмечаться рабдомиолиз и брадикардия.
Создатся впечатление, что вех ядовитый усиливает действие гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Симптомы могут включать гастроэнтерит, делирий, стойкие судороги и кому.
Умеренно токсичные растения
Растение
Симптомы
Лечение
Аконитин (например, получен из аконита)
Брадикардия, аритмии, парестезия, слабость
Поддерживающая терапия
Sodium bicarbonate
Алоэ (spp)
Гастроэнтерит, нефрит, воспаление кожи
Симптоматическое лечение и обмывание кожи водой с мылом
Виды Aristolochia (кирказоны, аристолохии)
Поддерживающая терапия
Азалия
Холинэргические симптомы
Симптоматическое лечение и атропин
Виды Caladium (колоказия, крылья ангела)
Повреждение слизистой оболочки рта из-за присутствия в листьях кристаллов оксалата кальция
Симптоматическое лечение и деэмульсификаторы (например, молоко или мороженое)
Виды Capsicum (перцы)
Воспаление и опухлость слизистой оболочки
Поддерживающий уход, орошение
Колхицин (осенний крокус, безвременник осенний, глориоза)
Отсроченный гастроэнтерит, полиорганная недостаточность
Подавление функции костного мозга
Симптоматическая терапия и, возможно, в качестве последней надежды экспериментально разработанные, колхицин-специфические Fab фрагменты*
Цианогенные гликозиды (например, виды Prunus [например, косточки персика, абрикоса и дикой вишни], виды Malus [например, семена яблони], и другие семена)
Симптомы отравления цианидами
Гидроксикобаламин (в России не зарегистрирован)
Набор, содержащий антидоты к цианидам (включает амилнитрат, натрия нитрит и натрия тиосульфат)
Белладонна
Антихолинэргические симптомы, гипертермия, судороги, галлюцинации
Поддерживающая терапия
При выраженной гипертермии или судорогах возможно введение физостигмина (в России аминостигмин, нивалин/галантамин)
Диффенбахия
Повреждение слизистой оболочки рта из-за присутствия в листьях кристаллов оксалата кальция
Симптоматическое лечение и деэмульсификаторы (например, молоко или мороженое)
Конские бобы
У пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы – гастроэнтерит, лихорадка, головная боль, гемолитическая анемия
Поддерживающая терапия
При отравлении, сопровождающемся выраженной анемией, отдается предпочтение замещению крови
Зеленый картофель и ростки картофеля
Гастроэнтерит, галлюцинации, делирий
Поддерживающая терапия
Фотиния земляничнолистная, остролист
Поддерживающая терапия
Дурман обыкновенный
Антихолинэргические симптомы, гипертермия, судороги, галлюцинации
Поддерживающая терапия
При выраженной гипертермии или судорогах возможно введение физостигмина (в России аминостигмин, нивалин/галантамин)
Солодка (лакричные леденцы без искусственного ароматизатора)
Гипокалиемия, гипертония и удержание воды и натрия (почечный солевой диабет)
Поддерживающая
Ландыш майский
Гиперкалемия, гастроэнтерит, спутанность сознания, аритмии
Омела
Поддерживающая терапия
Крапива
Местно острая боль и жжение
Поддерживающая терапия
Паслен черный или сладко-горький
Гастроэнтерит, галлюцинации, делирий
Поддерживающая терапия
Блоховник мятовидный
Гепатотоксичность
N-ацетилцистеин
Виды Филодендрона
Повреждение слизистой оболочки рта из-за присутствия в листьях кристаллов оксалата кальция
Симптоматическое лечение и деэмульсификаторы (например, молоко или мороженое)
Пуансеттия, Молочай красивейший
Незначительное раздражение слизистой оболочки
Нет необходиомсти
Сумах ядовитый
Дерматит
См. Дерматит
Лаконос
Раздражение слизистой оболочки, гастроэнтерит
Поддерживающая терапия
Сциндапсус
Повреждение слизистой оболочки рта из-за присутствия в листьях кристаллов оксалата кальция
Симптоматическое лечение и деэмульсификаторы (например, молоко или мороженое)
Тис
Редко судороги, аритмии, кома
Поддерживающая терапия
*Доступны только во Франции.
Fab = фракционированные антитела; sp/spp = образец.