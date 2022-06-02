Отравление растениями

Семена клещевины содержат рицин – высококонцентрированный клеточный яд. Семена лакричника содержат абрин, – сравнительно более сильный яд. В обоих случаях, у семян имеется относительно непроницаемая скорлупа поэтому для освобождения яда их необходимо разжевать. Однако, довольно часто оболочка, покрывающая семена лакричника, повреждена, и простое действие микроорганизмов в пищеварительном тракте может способствовать выходу яда.

Симптомы отравления обоими ядами включают отсроченный гастроэнтерит, иногда тяжелый и геморрагический, сопровождаемый делирием, судорогами и комой со смертельным исходом. В таких случаях, следует использовать промывание всего кишечника, способствующее удалению всех проглоченных семян.