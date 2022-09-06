Вправление переднего вывиха плеча методом Стимсона

В методике Стимсона (методика навесного отягощения) пациент лежит на носилках на животе со свисающей с носилок пораженной рукой, к которой прикреплен груз. Требуется внутрисуставная или другие виды анальгезии.
Преимущество техники Стимсона состоит в том, что она не требует наличия помощника, но к недостаткам относятся большее количество требуемого времени, затрудненное наблюдение за пациентом, который находится в позиции на животе и риск того, что пациент соскользнет с поднятых носилок.
(См. также Обзор способов вправления вывихов плечевого сустава (Overview of Shoulder Dislocation Reduction), Обзор вывихов (Overview of Dislocations) и Вывихи плечевого сустава (Shoulder Dislocations)).
Показания к применению техники Стимсона
Передний вывих плеча
Репозиция должна быть проведена вскоре (например, в течение 30 минут) после постановки диагноза.
Репозиция должна быть проведена немедленно при наличии ассоциированного нейроваскулярного дефицита или участков выпячивания кожи (из-за перелома кости со смещением или, реже, переломовывиха с риском проникновения через кожу или разрыва кожи). Если хирург-ортопед недоступен, может быть проведена закрытая репозиция, в идеале, с минимальной силой; в случае неуспешности может потребоваться проведение репозиции в операционной под общей анестезией.
Открытые вывихи требуют хирургического вмешательства, но если хирург-ортопед недоступен и имеются неврологические и сосудистые нарушения, в качестве промежуточного лечения выполняются закрытые методики репозиции и шинирование.
Противопоказания к применению техники Стимсона
Противопоказания к простой закрытой репозиции:
Перелом большого бугорка со смещением > 1 см.
Значительная деформация Хилл-Сакса (≥ 20% деформаций головки плечевой кости вследствие удара в область суставной губы)
Перелом хирургической шейки (ниже больших и малых бугорков)
Повреждение Банкарта (передне-нижнее повреждение суставной губы) с костным фрагментом (более 20%) на фоне нестабильности плечевого сустава
Перелом проксимального отдела плечевой кости из 2 или более частей
Эти серьезные сочетанные переломы требуют ортопедического обследования и лечения, поскольку существует риск того, что сама процедура увеличит смещение и тяжесть травмы.
Другие причины, по которым следует проконсультироваться с хирургом-ортопедом перед проведением репозиции, включают:
Сустав открыт (т.е., открытый вывих)
Пациент – ребенок, у которого часто встречаются эпифизарные переломы (переломы пластинки роста). Однако, если имеются неврологические и сосудистые нарушения, а хирург-ортопед недоступен, следует немедленно провести репозицию.
Вывих, произошедший ранее, чем 7–10 дней назад, из-за повышенного риска повреждения подмышечной артерии во время вправления, особенно у пожилых пациентов
Противопоказания к методу Стимсона:
Пациент с интоксикацией или мультитравмой: положение лежа на животе лицом вниз (один из этапов при методе Стимсона) затрудняет уход и наблюдение таких пациентов.
Беременная женщина: положение лежа на животе вызывает дискомфорт в животе.
Осложнения при выполнении техники Стимсона
Осложнения при применении метода Стимсона нехарактерны.
Оснащение для выполнения маневра Стимсона
2,27- до 6,8 кг грузы (торговые гири или мешки для внутривенной инфузии) и материалы (например, трикотаж, мягкая манжета на запястье или специальное приспособление) для подвешивания груза на запястье пациента
Ремень, простыня или другие средства фиксации для предотвращения соскальзывания пациента с носилок
Внутрисуставной анестетик: 20 мл 1% лидокаина, 20-мл шприц, 2-дюймовая игла 20-го калибра, раствор антисептика (например, хлоргексидин, повидон-йод), марлевые салфетки
Иммобилайзер плечевого сустава или повязка и бандаж
Дополнительные соображения, касающиеся выполнения техники Стимсона
Внутрисуставная анестезия хорошо подходит для техники Стимсона, обеспечивая превосходную анальгезию и требуя минимального наблюдения за пациентом.
Можно использовать регионарную анестезию (например, межлестничную блокаду нерва под контролем ультразвука), но её недостатком является ограничение неврологического обследования после вправления.
При использовании методики Стимсона следует избегать процедурной седации, поскольку последствия угнетения дыхания будут усиливаться при прон-позиции, а также потому, что безопасное наблюдение за пациентом и поддержание адекватной седации в течение всей этой процедуры может быть затруднено.
Соответствующая анатомия при выполнении техники Стимсона
При большинстве передних вывихов головка плечевой кости смещается наружу, напротив передней части суставной губы в суставной ямке. Техники вправления направлены на то, чтобы оттянуть от суставной губы головку плечевой кости, а затем вернуть ее в суставную впадину.
Повреждение подмышечного нерва – наиболее часто встречающийся вид повреждения нервов при вывихе плечевого сустава. Они часто разрешаются в течение нескольких месяцев, иногда вскоре после репозиции плеча.
Довольно редко при передних вывихах плеча встречается травма подмышечной артерии, при этом предполагается возможная параллельная травма плечевого нервного сплетения (поскольку плечевое сплетение окружает артерию).
Положение пациента при выполнении техники Стимсона
Уложите пациента на носилки лицом вниз так, чтобы больная рука свободно свисала с носилок; чтобы предотвратить падение пациента, привяжите его бедра к носилкам с помощью ремня или простыни.
Пошаговое описание техники Стимсона
Нейроваскулярное исследование
Следует провести предоперационное нейрососудистое обследование пораженной руки и повторять его после каждой попытки восстановления. Как правило, исследование моторной функции является более достоверным тестом, чем исследование чувствительности, отчасти потому, что области иннервации кожи могут накладываться друг на друга. Оцените следующее:
Дистальный пульс, капиллярное наполнение, температуру конечности (подмышечная артерия)
Чувствительность к легким прикосновениям к боковой части плеча (подмышечный нерв), к возвышению большого пальца и мизинца (срединный и локтевой нервы) и к тыльной поверхности 1го межпальцевого промежутка (лучевой нерв)
Отведение плеча против сопротивления, при этом ощущается сокращение дельтовидной мышцы (подмышечный нерв): однако если при этом тесте боль пациента усиливается, пропустите его проведение до вправления плечевого сустава
Соприкосновение большого и указательного пальцев (жест «ОК») и сгибание пальца в ответ на сопротивление (срединный нерв)
Отведение пальца против сопротивления (локтевой нерв)
Разгибание запястья и пальца при сопротивлении (лучевой нерв)
Внутрисуставное обезболивание
Место введения иглы находится примерно на 2 см ниже латерального края акромиального отростка (в углублении, созданном отсутствием головки плечевой кости).
Протрите область антисептическим раствором и дайте ему высохнуть в течение по крайней мере 1 минуты.
При необходимости: введите внутрикожно местный анестетик, чтобы появилась небольшая папула (≤ 1 мл).
Вставьте внутрисуставную иглу перпендикулярно коже, потяните за поршень шприца и продвиньте иглу медиально и немного вниз на 2 см.
Если из сустава аспирируется кровь, удерживая иглу в неподвижном положении, вставьте пустой шприц, аспирируйте всю кровь и снова присоедините шприц для анестезии.
Вводят 10–20 мл раствора анестетика (например, 1% лидокаин).
Дождитесь действия анальгезии (до 15–20 минут) прежде, чем продолжить.
Вправление плеча - метод Стимсона
Когда пациент находится в положении лежа и зафиксирован к кровати необходимо свесить груз, привязанный к запястью. Для уменьшения дискомфорта пациента веса, если есть такая необходимость, могут добавляться постепенно, а не все сразу. Выждав до 30 минут для снятия спазма мышц, когда они, как правило, расслабляются в достаточной степени, чтобы обеспечить вправление головки плечевой кости.
Если вправления не произошло, добавьте вытяжение вниз вручную или сделайте легкое вращение предплечья наружу.
Если вправления не произошло, проведите манипуляцию на лопатке с весами в том же положении.
Последующий уход при выполнении техники Стимсона
Предварительным подтверждением успешной репозиции является восстановление нормального контура плечевого сустава, уменьшение боли, а также возобновление способности пациента протягивать руку через грудь и помещать ладонь на противоположное плечо.
Иммобилизируйте плечо с помощью пращевидной повязки и бандажа или фиксирующей шины на плечевой сустав.
Поскольку сустав может спонтанно вывихнуться после успешной репозиции, не следует откладывать его иммобилизацию.
Проведите послеоперационное нейрососудистое исследование. Нейрососудистый дефицит требует немедленного ортопедического обследования.
Для подтверждения правильно выполненной репозиции и выявления любых сопутствующих переломов после проведения процедуры необходимо сделать рентгенографию.
Обеспечить наблюдение ортопедом.
Предостережения и распространенные ошибки при выполнении техники Стимсона
Необходимо убедиться, что пациент зафиксирован к носилкам для предотвращения падения.
Очевидный вывих плеча у ребенка часто представляет собой перелом, затрагивающий зону роста, которая имеет тенденцию ломаться ещё до того, как будет нарушена целостность сустава.
Советы и рекомендации по выполнению техники Стимсона
У пациентов, вернувшихся с усилением боли в течение 48 часов после вправления, вероятен гемартроз (если только это снова не вывих плеча). Аспирируйте кровь из сустава (см. Выполнение артроцентеза плечевого сустава).