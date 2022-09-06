Вправление заднего вывиха плеча

Вывих плеча назад

Вправление должно быть проведено вскоре (например, в течение 30 минут) после установления диагноза острого закрытого заднего вывиха плеча. Однако из-за того, что задние вывихи встречаются редко, трудно вправляются и часто осложняются сопутствующими травмами плеча (см. Противопоказания, ниже), перед репозицией рекомендуется консультация хирурга-ортопеда.

Задний вывих плечевого сустава на фоне нехарактерного для него ассоциированного нейрососудистого дефицита требует немедленного вправления.

Открытые вывихи требуют хирургического вмешательства, но если хирург-ортопед недоступен и имеются неврологические и сосудистые нарушения, в качестве промежуточного лечения выполняются закрытые методики репозиции и шинирование.

Диагноз заднего вывиха плеча часто ставится с опозданием (иногда от нескольких недель до нескольких месяцев после провоцирующего события). Отсроченные попытки закрытой редукции могут быть трудными и безуспешными, но, как правило, рекомендуются (если вывиху < 3 недель) и должны включать обширную процедурную седацию и обезболивание.