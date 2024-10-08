Применение биологических агентов в качестве оружия

Боевые действия с применением биологического оружия (БО) – это использование микробиологических возбудителей во враждебных целях. Такое использование противоречит международным законам и в современной истории во время войны редко имело место, несмотря на обширную подготовку и запас биологических веществ, разработанных на протяжении XX века большинством крупных государств (в том числе разработка штаммов, резистентных ко многим лекарственным препаратам). Областью наибольшего беспокойства является использование такого БО террористическими группами. Боевые биологические средства, как считают некоторые специалисты, являются идеальным оружием для террористов. Эти вещества могут тайно поставляться, они обладают замедленным воздействием, что позволяет оставаться незамеченным.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) распределили биологические агенты и токсины по приоритетам на 3 группы: А (наивысший приоритет), В и С (см. таблицу ЦКЗ: высокоприоритетные биологические агенты и токсины) (1).

Умышленное использование агентов БО с целью вызвать массовые поражения, вероятно, повлечет за собой распрыскивание аэрозолей с целью распространения заболевания ингаляционным путем; таким образом, ингаляционная форма сибирской язвы и легочной чумы являются двумя заболеваниями, возникновение которых наиболее вероятно при таких условиях.

Таблица Биологические агенты и токсины высокого приоритета CDC* Таблица

(См. также Обзор инцидентов, связанных с оружием массового поражения).

Общие справочные материалы 1. Bioterrorism Agents/Diseases. Emergency Preparedness and Response. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Доступно на сайте https://emergency.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp. Accessed October 3, 2024.

Распознавание поражений, вызванных биологическим оружием Может быть сложно отличить применение агентов биологического оружия (БО) от природного очага болезни. Ключевые признаки для отличия преднамеренно вызванных вспышек заболеваний от болезней естественного происхождения включают в себя следующее (1): Случаи заболеваний, обычно не характерных для данной географической области

Необычное распределение случаев заболевания между различными сегментами населения

Значительные различия в частотах поражений субъектов, находящихся внутри и вне зданий

Отдельные вспышки заболеваний в географически несмежных областях

Несколько одновременных или последовательных вспышек различных заболеваний в одной и той же популяции

Нехарактерные пути воздействия (например, при вдыхании)

Зоонозные заболевания, поражающие человека, а не животных

Зоонозные заболевания, поражающие сначала человека, а затем типичных переносчиков этого заболевания

Зоонозные заболевания, возникающие в районе с низкой распространенностью типичных переносчиков этих заболеваний

Нехарактерная тяжесть заболевания

Необычные штаммы возбудителей инфекционных заболеваний

Отсутствие отклика на стандартную терапию Эпидемиологические исследования случаев заболевания и сотрудничество с контролирующими ресурсами имеют решающее значение, с целью оповещения широкой общественности о рисках. Клиническая картина, диагностика и лечение пациентов с заболеваниями, вызванными высокорисковыми агентами БО, обсуждаются в другом разделе Руководства: сибирская язва, чума, натуральная оспа, туляремия, и вирусные геморрагические лихорадки. Контроль вспышек заболеваний в связи с применением биологического оружия не отличается от контроля, применяемого для естественных вспышек, за исключением того, что врачи должны проявлять настороженность по поводу нехарактерной резистентности к антибиотикам. Может быть необходимо применение изоляции (для пациентов) и карантина (для контактов). Наиболее частыми намеренно распространенными инфекционными заболеваниями является оспа (для которой необходимо соблюдение мер защиты от инфекций, передающихся по воздуху) и легочная чума (необходимо соблюдение мер защиты от инфекций, передающихся капельным путем). Справочные материалы по распознаванию патологии 1. Artenstein AW, Haessler S. Biological attack. In Ciottone's Disaster Medicine. 2024 Jan 1:511-519.

Реагирование на поражения, вызванные биологическим оружием По причине относительно длительного периода инкубации заболеваний, вызванных агентами БО, в условиях стационара может быть спасено или же утрачено большое число жизней людей. Необходимым условием являются надлежащие поставки вакцин, антибиотиков, противовирусных препаратов для госпитализированных пациентов, а также для их контактов; решающее значение имеют также системы для распространения таких мер медицинской защиты для широкой общественности при возникновении высокого риска поражения (1). Справочные материалы по реакции 1. Powers S, Escajeda J, Glauser J. Updates to Disaster Management Strategies for CDC Category A Bioterrorism Agents. Current Emergency and Hospital Medicine Reports. 2024 Apr 22:1-7