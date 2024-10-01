Процедурная седация и анальгезия (ПСА) – это введение седативно-снотворного или диссоциативного (психоделического) средства короткого действия, с анальгетиком или без него, пациентам, проходящим процедуры, вызывающие тревогу и/или боль.
Цель ПСА заключается в обеспечении достаточного седативного эффекта и обезболивания при минимизации угнетения дыхания, гипоксии и гипотонии.
ПСА должна выполняться только обученным персоналом. Многие учреждения требуют специального инструктажа и аттестации персонала, который проводит ПСА, а также соблюдения процедурных протоколов. В течение седативного и восстановительного периодов пациента должен контролировать обученный наблюдатель, который также может быть лицом, выдающим препараты для ПСА (уровень седации, проходимость дыхательных путей, вентиляция, жизненно важные функции, пульсоксиметрия и/или капнография). В немедленном доступе должны быть оборудование для искусственной вентиляции легких и поддержки сердечно-сосудистой деятельности и обученный персонал.
Если ПСА не обеспечивает адекватную седацию или анальгезию, можно добавить инъекционный анестетик (периферическая нервная блокада или местная инфильтрация). Иногда может потребоваться анестезия и лечение в операционной.
Показания
Облегчение боли и/или беспокойства, возникающих при лечебных или диагностических процедурах*
Облегчение выполнения процедуры, путем расслабления пациента и уменьшения его подвижности
Временная потеря памяти на момент выполнения процедуры избавит пациента от возможных психологических травм, связанных с ней
* Процедуры включают (но не ограничиваются ими) кардиостимуляцию, вправление сустава или перелома, артроцентез, дренирование абсцесса, репарация рваной раны, удаление инородного тела, люмбальную пункцию, сосудистый доступ и катетеризацию.
Противопоказания
Абсолютные противопоказания
Потребность в безотлагательном лечении (например, гемодинамическая нестабильность), при которой нельзя ждать, пока наступит седация
Гиперчувствительность к одному из препаратов или к носителю*
В частности, для кетамина: возраст < 3 месяца (повышенный риск нарушения проходимости дыхательных путей)
В частности, для оксида азота: пневмоторакс, пневмомедиастинум, кишечная непроходимость или внутриглазной газовый пузырь (последствия витреоретинальной хирургии), являющиеся местами скопления воздуха, в которые может проникнуть оксид азота
* Аллергия на яйца или сою больше не является противопоказанием к пропофолу (аллергены яйца/сои отличаются от яичного/соевого компонента в составе пропофола).
Относительные противопоказания
Тяжелые кардиопульмональные заболевания (повышенный риск декомпенсации угнетения дыхания)†
Синдром обструктивного апноэ сна†
Ожирение или анатомические особенности (например, микрогнатия, макроглоссия, короткая шея, врожденные аномалии), которые предрасполагают к трудностям при интубации†
Хроническая болезнь печени или почек: некоторые препараты будут метаболизироваться медленно, что приводит к длительной седации.
Пациенты > 60 лет (повышенный риск появления декомпенсации): дозы препаратов ПСА часто должны быть уменьшены.
Острая алкогольная/седативная интоксикация (повышенный риск респираторных осложнений): дозы препаратов ПСА должны быть уменьшены.
Хроническое расстройство, связанное с употреблением алкоголя или психоактивных веществ: может потребоваться увеличение дозы препаратов ПСА.
Еда или напитки в предоперационном периоде: изучите протоколы, имеющиеся в конкретном лечебном учреждении, относительно голодания перед ПСА‡
† При наличии одного из этих противопоказаний следует проконсультироваться с анестезиологом и/или рассмотреть возможность использования препарата, не подавляющего дыхание (например, кетамина).
‡ Хотя в некоторых рекомендациях советуется отложить процедурную седацию на несколько часов после приема жидкостей и на 8 часов после приема твердых веществ, нет данных, подтверждающих эффективность или необходимость этого (1).
Осложнения
Угнетение дыхания
Кислородная десатурация
Гипотензия (редко значимая при отсутствии сопутствующего серьезного заболевания или сердечно-сосудистой недостаточности)
Аспирация (редко)
В частности, для этомидата: миоклонус (минимальный и кратковременный, редко клинически значимый); подавление функции надпочечников (обычно несущественное и преходящее)
В частности, для фентанила: ригидность стенки грудной клетки (синдром "жесткой" грудной клетки) вследствие слишком быстрого внутривенного введения (нечасто – при низкой дозе, используемой для обезболивания)
В частности, для кетамина: иногда ларингоспазм или апноэ (предупреждается путём медленного введения медикамента [> 30–60 секунд]); симпатомиметические эффекты (гипертензия, тахикардия, которые представляют собой риск для пациентов с ишемической болезнью сердца или фоновой гипертонией); в период выхода из наркоза – рвота или реакции выхода из наркоза (тревога/паника/галлюцинаторный эпизод), которые чаще бывают у взрослых, чем у детей
Оборудование
Оборудование для мониторинга (пульсоксиметр, капнограф [анализатор концентрации окиси углерода в конце спокойного выдоха], тонометр, кардиомонитор)
Внутривенные катетеры и жидкости (например, 0,9% физиологический раствор)
Устройство для подачи дополнительного кислорода (с высокой пропускной способностью)
Источник отсасывания и наконечники
Оборудование для поддержания проходимости дыхательных путей, особенно мешок Амбу (BVM)
Оборудование для сердечно-легочной реанимации
ПСА-препараты и реверсивные агенты (см. примеры ниже)
Кроме того, для введения оксида азота: оборудование для безотказной подачи газа (встроенный нижний предел подачи кислорода 30%); маска с клапаном вдоха (в режиме вентиляции по требованию) или маска с непрерывной подачей; датчик уровня оксида азота в окружающем воздухе и система выведения газов (для удаления выдыхаемого оксида азота из комнатного воздуха)
ПСА-препараты
Седативные снотворные средства (в первую очередь седативные, анксиолитические и амнестические):
Мидазолам внутривенно, внутримышечно, интраназально: краткосрочная седация (бензодиазепин); начало действия при внутривенном введении - через от 1 до 2 минут, продолжительность - от 10 до 40 минут
Пропофол внутривенно: сверхкороткое действие, глубокая седация; начало через 30 секунд, продолжительность 5 минут
Этомидат внутривенно: сверхкороткое действие, глубокая седация; начало через 5–15 секунд; продолжительность 5–15 минут
Седативно-снотворные средства обладают выраженным седативным эффектом, который сопровождается снижением ответа на боль, но они не обеспечивают прямой анальгезии. Их можно назначать, когда не требуется обезболивание. Они могут быть дополнены опиоидной анальгезией (например, фентанилом) или, при необходимости, инъекционной региональной или местной анестезией.
Мидазолам часто используется в качестве монотерапии для обеспечения легкой седации (анксиолиза) перед безболезненными или слегка болезненными процедурами. Он обладает мощным амнестическим эффектом.
Пропофол и этомидат обеспечивают быстро наступающую глубокую седацию, необходимую при выполнении быстрых болезненных процедур (например, кардиоверсия или вправление сустава). Короткая продолжительность их действия помогает также уменьшить риск накопления препарата, достигающего токсического уровня в результате повторных введений во время более длительных процедур.
Предполагается, что пропофол вызывает гипотонию, которая обычно кратковременна и легко устраняется.
Этомидат не снижает и не повышает артериальное давление или пульс. Его можно рассматривать у пациентов с гипотонией и у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (т.е., с риском декомпенсации вследствие изменений пульса и артериального давления).
Опиоиды (преимущественно анальгетики):
Фентанил внутривенно: анальгезия короткого действия; начало действия через 2–3 минуты, продолжительность 30–60 минут
Опиоиды обеспечивают анальгезию, но также вызывают седативный эффект. При ПСА опиоидная анальгезия, как правило, используется в качестве дополнения к седативному средству, когда требуется обезболивание, что увеличивает риск угнетения дыхания. Фентанил часто используется с мидазоламом; для каждого из них доступен препарат обратного действия (налоксон и флумазенил). Если боль пациента, скорее всего, будет продолжаться после процедуры (например, при определенных переломах или других стабильно болезненных травмах) могут быть выбраны опиоиды более длительного действия, такие как морфин.
Диссоциативный агент (в основном анальгетик и амнестик):
Кетамин внутривенно, внутримышечно, интраназально: диссоциативная седация; при внутривенном введении начало действия < 1 минуты, продолжительность 10–20 минут
Кетамин вызывает диссоциативное состояние (трансоподобная диссоциация сознания и тела), которое обеспечивает анальгезию, седацию и амнезию, но не вызывает угнетение дыхания или снижение тонуса мышц верхних дыхательных путей или защитных рефлексов и может быть препаратом первого выбора для пациентов с риском аспирации. Кроме того, кетамин не вызывает гипотензии, но, как правило, незначительно повышает пульс и артериальное давление. Кетамин можно назначать отдельно или в сочетании с седативными средствами. Однако в дозах для ПСА* кетамин не следует дополнять другим анальгетиком.
* Низкие (субдиссоциативные) дозы кетамина (например, от 0,1 до 0,2 мг/кг) обеспечивают существенную анальгезию без диссоциации; он может применяться как дополнение к опиоидной анальгезии (например, позволяя уменьшить дозы фентанила).
Закись азота (в первую очередь анксиолиз):
Закись азота (30–50%) в кислороде: анксиолиз короткого действия; начало и окончание действия < 5 минут каждое
Закись азота отлично обеспечивает анксиолиз, но только легкую амнезию и анальгезию. Она отдельно обычно не используется для обезболивания, но может применяться вместе с обезболивающим, седативным средством или нервной блокадой (или в качестве дополнения). Она особенно эффективна у детей, поскольку не требует внутривенной катетеризации. У детей она может быть предпочтительнее мидазолама или кетамина. В низких дозах, используемых для ПСА, это безопасно.
Реверсивные агенты:
Флумазенил (0,1 мг/мл – антагонист бензодиазепинов)
Налоксон (антагонист опиоидов)
Дополнительные факторы
Степени седации препаратами с седативным и гипнотическим эффектами определяются как:
Анксиолиз (минимальная седация): сохраняются сознание и интерактивность; координация и когнитивные функции могут быть нарушены.
Умеренная седация: сознание угнетено; ответ на устные просьбы или прикосновения сохраняется.
Глубокая седация: сознание подавлено; пробуждение затруднено и может потребовать повторных словесных или болевых стимулов; проходимость дыхательных путей может уменьшаться; спонтанное дыхание может замедлиться.
Общая анестезия: пациент без сознания и не реагирует на раздражители; часто развивается угнетение дыхания или нарушение проходимости дыхательных путей; возможны нарушения работы сердечно-сосудистой системы. При ПСА общая анестезия не ожидается; однако у персонала, выполняющего ПСА, должна быть возможность полностью реверсировать процесс общей анестезии и обеспечить сердечно-легочную поддержку по мере необходимости.
Диссоциативная седация (специфичная для кетамина; отличается от седативно-гипнотической седации): анальгезия и амнезия, сохранение спонтанного дыхания, рефлексов дыхательных путей и сердечно-легочной функции
Капнография является более чувствительным индикатором угнетения дыхания, чем оксиметрия, и, в отличие от оксиметрии, остается надежным индикатором при назначении дополнительного кислорода.
Угнетение дыхания чаще всего возникает в начале седации и в период восстановления после седации. Вентиляции с помощью мешка Амбу, как правило, достаточно для временной вентиляции легких. Для поддержания проходимости дыхательных путей могут быть необходимы размещение пациентов в положение для открытия дыхательных путей и носоглоточные или ротоглоточные воздуховоды, особенно если у пациентов отсутствует рвотный рефлекс.
Во время проведения ПСА следует предполагать развитие гипотензии. Внутривенное введение жидкости (например, 0,9% физиологического раствора) обычно может скорректировать процедурную гипотензию. У пациентов с низким артериальным давлением до начала ПСА следует рассмотреть возможность применения гемодинамически нейтральной или поддерживающей терапии (т.е., этомидат или кетамин).
Персонал из числа беременных или потенциально беременных женщин должен быть исключен из среды, в которой используется закись азота, поскольку закись азота является тератогеном.
Положение пациента при проведении процедуры
Расположите пациента откинувшись назад, или лежа на спине. Голова и плечи пациента должны быть открыты (для наблюдения за дыханием) и легкодоступны (для немедленной вентиляционной поддержки, если необходимо).
Пошаговое описание методики
ПСА должен проводиться, в соответствии с установленными внутренними инструкциями, врачом или службой, хорошо знакомыми с процедурой, а также при наличии оборудования и обученного персонала, которые способны будут экстренно восстановить проходимость дыхательных путей и обеспечить вентиляцию легких.
Подготовительные задачи
Выбор стратегии проведения ПСА: решение о проведении ПСА и выбор препаратов ПСА для использования (включая альтернативные или дополнительные препараты) должны учитывать такие факторы, как клиническая потребность, факторы риска развития осложнений и затрудненная интубация, а также адекватность проведения обучения и знакомство врача с ПСА-препаратами.
Обеспечьте доступность реверсивных агентов и препаратов ПСА.
Обеспечьте наличие рядом расположенной реанимационной тележки, отсосов для дыхательных путей и оборудования для восстановления проходимости дыхательных путей.
Подсоедините мешок Амбу с линией подачи кислорода, чтобы иметь возможность обеспечить немедленную кислородную поддержку при необходимости.
Прикрепите датчик мониторинга к пациенту и убедитесь в правильности его работы.
Установление внутривенного доступа. Если для седации будут использоваться пропофол или этомидат, следует рассмотреть возможность канюлирования большой вены (например, вены в области локтевого сгиба), чтобы уменьшить боль от инъекций этих препаратов.
Рекомендовано: начать медленную внутривенную инфузию (например, 0,9% физиологический раствор со скоростью 30 мл/ч), чтобы обеспечить проходимость внутривенно и, таким образом, иметь возможность обеспечить немедленную поддержку артериального давления при необходимости.
Перед назначением препаратов ПСА необходимо определить основные показатели жизнедеятельности пациента до седации, частоту сердечных сокращений и ритм, психическое состояние (уровень сознания) и качество дыхания и вентиляции.
Мониторинг состояния пациента
Мониторируйте состояние пациента во время ПСА, чтобы убедиться в безопасности (отсутствие угнетения дыхания или сердечно-сосудистых нарушений) и эффективности (облегчение боли и тревоги) ПСА:
Дыхание: постоянно оценивайте состояние спонтанного дыхания. Изменения частоты, глубины или шума дыхания могут предшествовать другим признакам угнетения дыхания.
Уровень СО2 в конце выдоха (капнография) и насыщение кислородом (пульсоксиметрия): поддерживать постоянную бдительность при гиповентиляции. Изменения уровня СО2 в конце выдоха происходят практически одновременно с медикаментозной гиповентиляцией и предшествуют гипоксии.
Угнетение дыхания, вызванное приемом препаратов ПСА короткого действия, обычно проходит быстро (по мере окончания действия препаратов).
В случае гиповентиляции или апноэ необходимо обеспечить дополнительный кислород, проведение манипуляций с изменением положения дыхательных путей, применение носоглоточного и ротоглоточного воздуховодов, а также вентиляцию с помощью мешка Амбу. При необходимости проводят словесную и тактильную стимуляцию пациента. При необходимости продолжают вентиляцию с помощью мешка Амбу и используют соответствующие реверсивные агенты. Более технологичная респираторная поддержка требуется редко.
Артериальное давление, частота сердечных сокращений, сердечный ритм: часто проверяют гемодинамику. Возможна транзиторная гипотензия, однако другие сердечно-сосудистые нарушения развиваются редко.
При возникновении процедурной гипотонии для поддержания артериального давления по мере необходимости внутривенно вводят жидкость.
Реакция пациента на вербальные и тактильные раздражители: периодически проверяйте реакцию пациента, которая необходима в первую очередь для выявления недостаточной седации (недостаточное облегчение боли и тревоги), а не для определения чрезмерной седации (которая более эффективно распознается как угнетение дыхания).
Не следует проверять реакцию пациента слишком часто или интенсивно, поскольку это может привести к нежелательному нарушению процесса седации и, возможно, к дополнительному титрованию препарата. Если пациент спокоен и не чувствует боли, чтобы обеспечить безопасность пациента во время ПСА, полагайтесь на мониторинг дыхания, вентиляции, оксигенации и гемодинамики.
Наблюдение за пациентом продолжают до тех пор, пока он полностью не восстановится после седации.
ПСА с использованием мидазолама
Чтобы избежать чрезмерной седации, следует подождать, как минимум, 2 минуты после введения мидазолама перед повторным применением данного или другого препарата для ПСА.
Мидазолам внутривенно: титруйте в соответствии с реакцией пациента (седацией) следующим образом:
Начальная доза: 0,5–2 мг внутривенно более ≥ 2 минут
Последующие дозы (через 2–5 минут): 0,5–2 мг внутривенно более ≥ 2 минут
Максимальная доза: 2,5 мг/доза и 5 мг кумулятивная внутривенная доза (1,5 мг и 3,5 мг для пациентов ≥ 60 лет)
Мидазолам внутримышечно:
5 мг внутримышечно (от 0,1 до 0,15 мг/кг у детей). Не следует быстро титровать.
Интраназальный мидазолам:
Для детей – 0,2–0,5 мг/кг интраназально. Не следует быстро титровать.
ПСА с использованием мидазолама и фентанила
При совместном применении следует использовать меньшие дозы каждого препарата, чем при их применении в качестве монотерапии, и тщательно титровать, чтобы избежать угнетения дыхания. Всегда следует подождать как минимум 2 минуты после введения мидазолама, прежде чем давать другой препарат ПСА. Вначале может быть назначен любой из этих препаратов; одна из стратегий состоит в том, чтобы назначать мидазолам в первую очередь для прежде всего провоцирующих тревогу процедур, а фентанил в первую очередь для более болезненных процедур.
Мидазолам внутривенно: титруйте в соответствии с реакцией пациента (легкая седация) следующим образом:
Начальная доза: 0,02–0,1 мг/кг внутривенно более ≥ 2 минут
Последующие дозы (через 3–5 минут): от 0,005 до 0,025 мг/кг внутривенно в течение ≥ 2 минуты
Максимальная доза: 2,5 мг/доза и 5 мг кумулятивная доза (1,5 мг и 3,5 мг для пациентов ≥ 60 лет).
Фентанил внутривенно: титруйте в соответствии с реакцией пациента (анальгезия) следующим образом:
Начальная доза: 50–100 мкг (или 1 мкг/кг) внутривенно
Последующие дозы: при необходимости можно повторить внутривенную дозу 50 мкг каждые 3 минуты.
Максимальная доза: следует соблюдать крайнюю осторожность, если она превышает 0,5 мкг/кг/доза при использовании с другими седативными средствами (например, мидазоламом, пропофолом), так как комбинация может вызвать угнетение дыхания.
ПСА с использованием пропофола
Избегайте применения пропофола у пациентов с гипотензией.
Дайте дополнительный кислород (например, с помощью назальной канюли для кислорода, со скоростью 2–4 литра в минуту).
Пропофол внутривенно: титруйте дозы в соответствии с реакцией пациента (глубокая седация) следующим образом:
Начальная доза: 0,5–1,0 мг/кг внутривенно (1,0–2,0 мг/кг для детей)
Последующие дозы (через 1–3 минуты): 0,25–0,5 мг/кг внутривенно каждые 1–3 минуты
У пациентов с ожирением и пожилых пациентов следует начинать с более низких доз. У взрослых, не имеющих других заболеваний, следует начинать с более высоких доз.
ПСА с использованием этомидата
Этомидат внутривенно: титруйте дозы в соответствии с реакцией пациента (глубокая седация) следующим образом:
Начальная доза: 0,1–0,15 мг/кг внутривенно
Последующие дозы: 0,05 мг/кг внутривенно каждые 3–5 минут
ПСА с использованием кетамина
До и во время введения начальной дозы кетамина говорите с пациентом на приятные или радостные темы (например, о любимом человеке, месте или деятельности). Это поможет уменьшить неприятные симптомы (спутанность сознания, беспокойство, панику) после процедуры седации и анальгезии (ПСА) кетамином
Кетамин внутривенно: вводите дозу в течение 30–60 секунд и титруйте в соответствии с реакцией пациента (седация) следующим образом:
Начальная доза: 1–1,5 мг/кг внутривенно (1–2 мг/кг для детей) в течение 1–2 минут
Последующие дозы (через 10 минут): 0,5–0,75 мг/кг внутривенно (0,5–1 мг/кг для детей)
Используйте более низкие дозы (0,25–0,5 мг/кг) или другой тип седации, в зависимости от клинического состояния пациента (например, при пожилом возрасте); однако следует отметить, что при использовании доз от 0,5 до 1 мг/кг, пациенты могут испытывать частичную диссоциацию и тревогу, которая иногда бывает выраженной.
Внутримышечный кетамин (для детей):
Начальная доза: 4–5 мг/кг внутримышечно
Последующие дозы 2–2,5 мг внутримышечно каждые 10 минут
Кетамин интраназально (для детей):
2–10 мг/кг интраназально. Не следует быстро титровать.
ПСА с использованием ингаляции закиси азота
Процесс ингаляции закиси азота должен проводить или контролировать обученный специалист.
Сборка систем подачи и выведения газов: выберите маску с подачей в режиме вентиляции по требованию для кооперативного взрослого или ребенка > 5 лет или маску с непрерывной подачей для пациентов от 2 до 5 лет или некооперативных пациентов.
Подавайте 100% кислород в течение 2 минут.
Затем переходите на смесь закиси азота/кислорода (например, 40% N2O [N2O 4 л/м и O2 6 л/м]).
Кооперативный пациент (вдыхание N2O самостоятельно): попросите пациента держать маску с клапаном вдоха (в режиме вентиляции по требованию) над лицом (не надевая ее) и дышать нормально. Когда пациент начнет засыпать, маска спадет с лица, он вдохнет комнатный воздух, и поток газа из маски с подачей по требованию прекратится. Когда пациент снова проснется или почувствует боль, попросите его или ее продолжить дышать через маску.
Некооперативный пациент/ребенок (введение N2O под строгим контролем): наденьте маску с непрерывной подачей на нос и рот пациента и постоянно наблюдайте за дыханием пациента и уровнем седации.
Подбирайте газовую смесь для обеспечения легкой седации при нормальном дыхании. Длительная подача N2O в концентрации > 50% обычно не требуется.
После достижения легкой седации, при необходимости, дополнительно введите анальгетик, седативное средство или сделайте блокаду нерва для контроля боли.
Когда процедура завершена, в течение 5 минут или более выполните подачу 100% O2, чтобы предотвратить диффузную гипоксию во время восстановления.
Курс реабилитации
Если не требуется реанимация, не следует назначать флумазенил или налоксон для ускорения восстановления после мидазолама или фентанила.
Продолжайте специализированное наблюдение за пациентами до тех пор, пока к ним не вернется нормальное состояние бодрствования.
Не выписывайте взрослых пациентов до тех пор, пока они не смогут ходить без посторонней помощи.
Не выписывайте детей, пока они не смогут сидеть без посторонней помощи и говорить (в соответствии с их возрастом).
Выписывайте пациента в сопровождении взрослого, который будет продолжать наблюдение за ним на наличие постседативных осложнений (например, тошнота и рвота, головокружение, вертиго).
Не позволяйте пациентам уехать домой на машине самостоятельно.
Попросите пациентов ограничить свою активность в течение 12 часов после ПСА (например, не водить автомобиль, не принимать алкоголь, не делать важных решений; только легкие блюда).
Предостережения и распространенные ошибки
Обязательно назначьте специального наблюдателя (например, надлежащим образом подготовленную медсестру, респираторного терапевта), чья основная ответственность будет заключаться в мониторинге пациента на протяжении всей ПСА. Оператор, проводящий пациенту процедуру, не должен в то же время быть и наблюдателем.
Обеспечьте наличие дыхательного оборудования у кровати больного. Мешка Амбу (BVM) обычно достаточно для временной вентиляции легких.
Следует рассмотреть возможность отказа от дополнительного кислорода, если капнография недоступна; дополнительный кислород снижает гипоксемию во время угнетения дыхания, что затрудняет его выявление с помощью пульсоксиметрии.
Мониторинг пациента продолжают в период восстановления после ПСА, поскольку угнетение дыхания, если оно происходит, часто наблюдается вскоре после завершения процедуры и прекращения боли.
Советы и рекомендации
Придерживаться установленных скоростей введения препаратов; широко распространено слишком медленное введение препаратов короткого действия, это может отсрочить начало эффективной седации и приводит к риску чрезмерного накопления препарата.
При последующем дозировании препарата для поддержания стабильного состояния седации более частые меньшие дозы предпочтительнее более редких больших доз.
Поскольку комбинированное использование кетамина и пропофола («кетофол») имеет такой же риск развития нежелательных респираторных событий, требующих вмешательства, как и пропофол (2) и более сложно в использовании, кетофол не имеет преимуществ перед пропофолом; таким образом, для рутинного использования кетофол больше не рекомендуется.
Справочные материалы
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Дополнительная информация
Ниже следует англоязычный ресурс, который может быть полезным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этого ресурса.
Green SM, Roack MG, Krauss BS, et al: Unscheduled procedural sedation: A multidisciplinary consensus practice guideline. Ann Emerg Med 73(5):e51-e65, 2019. doi: 10.1016/j.annemergmed.2019.02.022