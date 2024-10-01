Процедурная седация и анальгезия

Седативные снотворные средства (в первую очередь седативные, анксиолитические и амнестические):

Мидазолам внутривенно, внутримышечно, интраназально: краткосрочная седация (бензодиазепин); начало действия при внутривенном введении - через от 1 до 2 минут, продолжительность - от 10 до 40 минут

Пропофол внутривенно: сверхкороткое действие, глубокая седация; начало через 30 секунд, продолжительность 5 минут

Этомидат внутривенно: сверхкороткое действие, глубокая седация; начало через 5–15 секунд; продолжительность 5–15 минут

Седативно-снотворные средства обладают выраженным седативным эффектом, который сопровождается снижением ответа на боль, но они не обеспечивают прямой анальгезии. Их можно назначать, когда не требуется обезболивание. Они могут быть дополнены опиоидной анальгезией (например, фентанилом) или, при необходимости, инъекционной региональной или местной анестезией.

Мидазолам часто используется в качестве монотерапии для обеспечения легкой седации (анксиолиза) перед безболезненными или слегка болезненными процедурами. Он обладает мощным амнестическим эффектом.

Пропофол и этомидат обеспечивают быстро наступающую глубокую седацию, необходимую при выполнении быстрых болезненных процедур (например, кардиоверсия или вправление сустава). Короткая продолжительность их действия помогает также уменьшить риск накопления препарата, достигающего токсического уровня в результате повторных введений во время более длительных процедур.

Предполагается, что пропофол вызывает гипотонию, которая обычно кратковременна и легко устраняется.

Этомидат не снижает и не повышает артериальное давление или пульс. Его можно рассматривать у пациентов с гипотонией и у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (т.е., с риском декомпенсации вследствие изменений пульса и артериального давления).

Опиоиды (преимущественно анальгетики):

Фентанил внутривенно: анальгезия короткого действия; начало действия через 2–3 минуты, продолжительность 30–60 минут

Опиоиды обеспечивают анальгезию, но также вызывают седативный эффект. При ПСА опиоидная анальгезия, как правило, используется в качестве дополнения к седативному средству, когда требуется обезболивание, что увеличивает риск угнетения дыхания. Фентанил часто используется с мидазоламом; для каждого из них доступен препарат обратного действия (налоксон и флумазенил). Если боль пациента, скорее всего, будет продолжаться после процедуры (например, при определенных переломах или других стабильно болезненных травмах) могут быть выбраны опиоиды более длительного действия, такие как морфин.

Диссоциативный агент (в основном анальгетик и амнестик):

Кетамин внутривенно, внутримышечно, интраназально: диссоциативная седация; при внутривенном введении начало действия < 1 минуты, продолжительность 10–20 минут

Кетамин вызывает диссоциативное состояние (трансоподобная диссоциация сознания и тела), которое обеспечивает анальгезию, седацию и амнезию, но не вызывает угнетение дыхания или снижение тонуса мышц верхних дыхательных путей или защитных рефлексов и может быть препаратом первого выбора для пациентов с риском аспирации. Кроме того, кетамин не вызывает гипотензии, но, как правило, незначительно повышает пульс и артериальное давление. Кетамин можно назначать отдельно или в сочетании с седативными средствами. Однако в дозах для ПСА* кетамин не следует дополнять другим анальгетиком.

* Низкие (субдиссоциативные) дозы кетамина (например, от 0,1 до 0,2 мг/кг) обеспечивают существенную анальгезию без диссоциации; он может применяться как дополнение к опиоидной анальгезии (например, позволяя уменьшить дозы фентанила).

Закись азота (в первую очередь анксиолиз):

Закись азота (30–50%) в кислороде: анксиолиз короткого действия; начало и окончание действия < 5 минут каждое

Закись азота отлично обеспечивает анксиолиз, но только легкую амнезию и анальгезию. Она отдельно обычно не используется для обезболивания, но может применяться вместе с обезболивающим, седативным средством или нервной блокадой (или в качестве дополнения). Она особенно эффективна у детей, поскольку не требует внутривенной катетеризации. У детей она может быть предпочтительнее мидазолама или кетамина. В низких дозах, используемых для ПСА, это безопасно.

Реверсивные агенты: